Nghệ An: Hỗn chiến ngay đêm Rằm khiến 4 người thương vong, 2 nạn nhân tử vong tại chỗ: nạn nhân vừa đỗ vào trường Đại học danh tiếng

Xã hội 12/08/2022 10:32

Mới đây, tại Nghệ An đã xảy ra vụ ẩu đả thương tâm khiến 4 người thương vong, trong đó 2 thanh niên đã không qua khỏi.

Theo thông tin từ Người đưa tin, UBND xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu (Nghệ An) xác nhận đây là vụ việc đánh nhau giữa 2 nhóm thanh niên.

Theo đó, vào khoảng 2h30 ngày 12/8, tại địa phận ngã 3 Quốc lộ 48 nối đường đi xã Châu Nga, huyện Quỳ Châu xảy ra vụ ẩu đả giữa 2 nhóm gồm 5 nam thanh niên xã Châu Nga và 7 nam thanh niên xã Châu Hội.

Nghệ An: Hỗn chiến ngay đêm Rằm khiến 4 người thương vong, 2 nạn nhân tử vong tại chỗ: nạn nhân vừa đỗ vào trường Đại học danh tiếng - Ảnh 1
Vụ án khiến nhiều người rúng động. Ảnh: Internet

Khi trận hỗn chiến xảy ra, 4 nạn nhân đã gặp chấn thương, trong đó 2 nạn nhân tử vong tại chỗ. Đáng nói, 1 nạn nhân vừa thi đỗ 1 trường đại học danh tiếng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia vừa qua.

Nghệ An: Hỗn chiến ngay đêm Rằm khiến 4 người thương vong, 2 nạn nhân tử vong tại chỗ: nạn nhân vừa đỗ vào trường Đại học danh tiếng - Ảnh 2
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Vietnamnet

Tại hiện trường, lực lượng Công an huyện Quỳ Châu đã giăng dây bảo vệ. Phía bên trong, có 2 chiếc xe máy đang dựng ở bên đường, thi thể nạn nhân đang ngang trên xe máy và được đắp một tấm chiếu. 

"Những người bị tử vong được tấp chiếu chờ công an vào cuộc làm rõ. Chưa biết được vì sao nhóm thanh thiếu niên này đánh nhau" - lãnh đạo xã Châu Hội thông tin ban đầu. Vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại xã Châu Hội sáng 12/8 hiện đang gây chấn động cả vùng miền núi huyện Quỳ Châu, Nghệ An.

Nghệ An: Hỗn chiến ngay đêm Rằm khiến 4 người thương vong, 2 nạn nhân tử vong tại chỗ: nạn nhân vừa đỗ vào trường Đại học danh tiếng - Ảnh 3

Vụ án gây chấn động cả một vùng miền núi huyện Quỳ Châu, Nghệ An. Ảnh: Infonet

Theo Infonet, nhận được tin báo, Công an huyện Quỳ Châu phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ (Công an tỉnh Nghệ An) nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ, khẩn trương truy bắt các đối tượng gây án.

Chính quyền địa phương đang kết hợp với lực lượng Công an để điều tra sự việc.

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