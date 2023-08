Theo thông tin từ Người đưa tin, UBND xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu (Nghệ An) xác nhận đây là vụ việc đánh nhau giữa 2 nhóm thanh niên.

Tại hiện trường, lực lượng Công an huyện Quỳ Châu đã giăng dây bảo vệ. Phía bên trong, có 2 chiếc xe máy đang dựng ở bên đường, thi thể nạn nhân đang ngang trên xe máy và được đắp một tấm chiếu.

"Những người bị tử vong được tấp chiếu chờ công an vào cuộc làm rõ. Chưa biết được vì sao nhóm thanh thiếu niên này đánh nhau" - lãnh đạo xã Châu Hội thông tin ban đầu. Vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại xã Châu Hội sáng 12/8 hiện đang gây chấn động cả vùng miền núi huyện Quỳ Châu, Nghệ An.

Vụ án gây chấn động cả một vùng miền núi huyện Quỳ Châu, Nghệ An. Ảnh: Infonet

Theo Infonet, nhận được tin báo, Công an huyện Quỳ Châu phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ (Công an tỉnh Nghệ An) nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ, khẩn trương truy bắt các đối tượng gây án.

Chính quyền địa phương đang kết hợp với lực lượng Công an để điều tra sự việc.