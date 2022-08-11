Thông tin bệnh nhân được xác nhận là chị T.T.D. (27 tuổi, trú tại xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên) và bệnh nhi T.T.N. (3 tháng tuổi). Hai mẹ con đã được người nhà đưa vào bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quang trong tình trạng lơ mơ, vã mồ hôi, chân tay lạnh, hơi thở nồng nặc mùi thuốc diệt cỏ.

Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, nhận định tình trạng bệnh nhân và bệnh nhi rất nặng, tiên lượng xấu nếu không xử trí kịp thời. Ê-kíp trực đã nhanh tiến hành xử trí hồi sức tích cực cả mẹ và em bé, rửa dạ dày cấp cứu trong vòng 1h đồng hồ.

Theo thông tin từ gia đình, sau khi sinh con được 3 tháng, bệnh nhân có nhiều dấu hiệu trầm cảm, thời gian này, chị D. thay đổi tính cách và không nói chuyện với mọi người. Trong lúc gia đình không chú ý, bệnh nhân đã cùng con nhỏ 3 tháng tuổi uống thuốc diệt cỏ, diệt nấm.

Sau thời gian điều trị tích cực, hiện, hai mẹ con đã qua khỏi.

Thông tin trên Vietnamnet cho hay, trong thời gian vừa qua, khoa Hồi sức tích cực - Chống độc liên tục tiếp nhận bệnh nhân tự tử bằng thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ... Không ít trong số đó là các trường hợp trầm cảm sau sinh. Rất may các trường hợp đều đến sớm và được cứu chữa kịp thời.

Theo thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai, thống kê cho thấy tỷ lệ phụ nữ bị trầm cảm sau sinh hiện nay chiếm khoảng 15% trong 3 tháng đầu và 25% trong vòng 12 tháng sau sinh.

Đây là chứng bệnh rất phổ biến và nguy hiểm, người bệnh có thể bị trầm cảm nhẹ, vừa hoặc nặng, thoáng qua hoặc kéo dài, dẫn đến những hành động tiêu cực cho bản thân.

PGS.TS Nguyễn Văn Tuấn - Viện trưởng Viện Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai - cho biết trầm cảm sau sinh là tình trạng người phụ nữ bị rối loạn cảm xúc, hay có suy nghĩ tiêu cực, mệt mỏi, buồn chán và lo lắng về nhiều vấn đề trong cuộc sống.

Mệt mỏi, chán nản, tự ti với bản thân... là những dấu hiệu của trầm cảm cần được can thiệp kịp thời. Ảnh minh họa: Internet

Ở giai đoạn sớm, phụ nữ trầm cảm sau sinh có khí sắc giảm, cảm xúc thay đổi, buồn rầu, dễ cáu, dễ khóc…; Giảm sở thích hứng thú, giảm các mối quan hệ gia đình; Rối loạn giấc ngủ, rối loạn ăn uống; Giảm tập trung chú ý, trí nhớ; Các triệu chứng cơ thể: đau đầu, đau bụng, ngực...

Ở giai đoạn toàn phát, bà mẹ có khí sắc trầm tăng hơn; Mất quan tâm thích thú, bi quan chán nản; Buồn bã, mặc cảm, tự ti, tội lỗi, đau khổ...; Khó khăn trong việc ra quyết định, không muốn giao tiếp với mọi người; Khó khăn trong việc chăm sóc con, tạo mối quan hệ mẹ - con, xa lánh người thân...; Lo lắng quá mức tới sức khỏe của con. Sản phụ cũng gặp các triệu chứng cơ thể, rối loạn thần kinh thực vật hoặc rối loạn hành vi: bồn chồn, bất an, ý tưởng hành vi tự sát.

Theo các nghiên cứu, 80% phụ nữ bị trầm cảm sau sinh sẽ hồi phục hoàn toàn nếu được quan tâm đúng mức nhưng hiện nay rất nhiều những trường hợp phụ nữ sau sinh chưa được phát hiện và điều trị kịp thời, dẫn đến những hậu quả nặng nề về thể chất và tinh thần.

Theo các chuyên gia tâm lý, nhu cầu được hỗ trợ, được giúp đỡ và được quan tâm của bà mẹ mới sinh, đặc biệt khi sinh con đầu lòng rất cao. Trong giai đoạn nhạy cảm này, vai trò của người chồng chiếm vị trí rất quan trọng. Người chồng, gia đình, người thân… cần gần gũi chia sẻ với sản phụ trong thời kỳ hậu sản, để có thể tránh được những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.