Giảm cân không khó với 7 điều tuyệt đối bạn cần tránh để giữ được vóc dáng "chuẩn chỉnh"

Sức khỏe 10/08/2022 18:11

Có lẽ cũng không ít người từng lên kế hoạch về nhiều chế độ ăn kiêng và kế hoạch tập thể dục khác nhau cà cũng sẽ nhận ra rằng tập thể dục không phải là quá sức. Một lối sống có quá nhiều thứ phức tạp là lối sống mà cuối cùng bạn sẽ từ bỏ. Một lối sống đơn giản với những thực phẩm đơn giản và tập luyện là những gì mang lại kết quả tốt nhất.

Giảm cân không khó với 7 điều tuyệt đối bạn cần tránh để giữ được vóc dáng 'chuẩn chỉnh' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chúng ta đang sống trong một thời kỳ mà chúng ta thường xuyên bị tấn công bởi những thông tin mới để giữ dáng và đạt được mục tiêu giảm cân, nhưng rơi vào cái bẫy đó sẽ khiến bạn chẳng đi đến đâu. Đây là 7 điều mà bạn nên TRÁNH để giữ dáng.

Không thay thế thức ăn bằng thực phẩm bổ sung

Giảm cân không khó với 7 điều tuyệt đối bạn cần tránh để giữ được vóc dáng 'chuẩn chỉnh' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Rất nhiều người ám ảnh về thực phẩm bổ sung nhưng điều họ không biết là không có thực phẩm bổ sung nào giúp bạn đẩy nhanh kết quả giảm cân. Chỉ nên uống những chất bổ sung mà bác sĩ muốn bạn dùng cho bất kỳ sự thiếu hụt dinh dưỡng nghiêm trọng nào. Nếu không, các lựa chọn thực phẩm tốt của bạn sẽ không có cơ hội phát huy công dụng cho cơ thể bạn.

Tránh carbs sau 6 giờ chiều

Giảm cân không khó với 7 điều tuyệt đối bạn cần tránh để giữ được vóc dáng 'chuẩn chỉnh' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Carbs rất cần thiết cho cơ thể của chúng ta nhưng hãy cố gắng hạn chế lượng carb nạp vào trong ngày. Cơ thể của bạn phải làm việc nhiều hơn để tiêu hóa carbs vì vậy hãy sắp xếp thời gian một cách thông minh để bạn có thể ăn mọi thứ mà không gây thêm áp lực cho cơ thể.

Đừng ăn quá muộn!

Giảm cân không khó với 7 điều tuyệt đối bạn cần tránh để giữ được vóc dáng 'chuẩn chỉnh' - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Cách tốt nhất để có cân nặng tốt là sắp xếp thời gian cho bữa ăn của bạn và tạo một thói quen ăn uống phù hợp. Ăn muộn khiến bạn cảm thấy uể oải vào ngày hôm sau vì cơ thể không có thời gian để đốt cháy chất này trong khi bạn đang ngủ. Ăn khuya cũng ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn, khiến bạn khó giảm cân. Vì vậy, hãy ăn trước 2-3 giờ trước khi đi ngủ nhé.

Bỏ bữa

Nhịn ăn gián đoạn là rất tốt nhưng bạn có thể làm điều đó mà không phải tự hành hạ bản thân để luôn đói. Bạn sẽ cảm thấy vô cùng uể oải khi phải ép mình nhịn ăn trong 16 giờ. Lúc này cơ thể cảm thấy nôn nao, cáu kỉnh và mơ màng. Vì vậy, thật tốt để sắp xếp các bữa ăn của bạn một cách hợp lý nhưng đừng tự hành hạ mình khi bỏ bữa.

Ngồi cả ngày

Giảm cân không khó với 7 điều tuyệt đối bạn cần tránh để giữ được vóc dáng 'chuẩn chỉnh' - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Ngồi cũng có hại như hút thuốc. Ngồi cũng là một "tệ nạn" nguy hiểm không kém. Vì vậy, hãy nỗ lực để đứng lên, bước đi, vận động. Đừng tiếp tục ngồi trên ghế dài. 

Nhiều người trong chúng ta có một công việc đòi hỏi chúng ta phải ngồi trước máy tính xách tay nhiều giờ. Vì vậy, hãy đứng lên mỗi giờ và đi bộ một chút. Vừa nói chuyện điện thoại vừa nói chuyện với mọi người cũng là cách đi qua lại cho cơ thể thoải mái. Nếu bạn đã tắt máy tính, hãy thực hiện các cuộc họp trực tuyến khi đi bộ hoặc đứng. Những điều nhỏ nhặt này sẽ giúp bạn hoạt động cả ngày và giúp bạn đốt cháy calo mà không cần tập thể dục.

Đi ăn hoặc gọi món

Giảm cân không khó với 7 điều tuyệt đối bạn cần tránh để giữ được vóc dáng 'chuẩn chỉnh' - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Mỗi khi các trang mạng xã hội đăng tải những hình ảnh về thức ăn hay nhà hàng đẹp mắt, bạn lại thèm ăn những món ăn ngon bên ngoài. Nhưng nó thực sự không đáng, không tốt cho ví tiền và không tốt cho sức khỏe của bạn. Họ sử dụng dầu không tốt, nguyên liệu kém, chỉ để làm cho món ăn có hương vị tuyệt vời nhưng nó không tốt cho cơ thể của bạn!

Không cung cấp nước cho cơ thể

Giảm cân không khó với 7 điều tuyệt đối bạn cần tránh để giữ được vóc dáng 'chuẩn chỉnh' - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Cơ thể chúng ta chiếm 60-70% là nước và để cơ thể hoạt động tối ưu, bạn phải uống đủ nước. Nước không chỉ giúp cơ thể hoạt động mà còn làm giảm cảm giác thèm ăn và giúp bạn đốt cháy nhiều calo hơn. Vì vậy, hãy uống hết ba chai mỗi ngày hoặc 7-8 ly nước. 

Theo Times of India

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