Nếu không muốn "tác dụng ngược", đây là 7 sai lầm bạn cần tránh để tăng tối đa hiệu quả khi tập gym

Sức khỏe 09/08/2022 17:06

Một số lỗi tập gym phổ biến mà nhiều người mắc phải khiến bạn có thể sẽ không đạt được kết quả như mong muốn dù bỏ sức tập luyện chăm chỉ ra sao.

Có rất nhiều sai lầm mà bạn có thể mắc phải trước, trong và sau khi luyện tập sức khỏe. Ví dụ, một số người quên khởi động trước khi tập thể dục, điều này có thể dẫn đến chấn thương. Ngoài ra, điều quan trọng là phải biết mang giày tùy thuộc vào các bài tập mà bạn đang thực hiện. Phòng tập thể dục là nơi mà bạn phải nghiên cứu đầu tiên trước khi quyết định tham gia. 

Dưới đây là một số lỗi tập gym phổ biến mà nhiều người mắc phải khiến bạn không đạt được kết quả như mong muốn.

1. Áp dụng sai lực chân cho động tác squat 

Nếu không muốn 'tác dụng ngược', đây là 7 sai lầm bạn cần tránh để tăng tối đa hiệu quả khi tập gym - Ảnh 1

Trong khi ngồi xổm, có 3 điểm trên bàn chân mà bạn muốn tạo áp lực nhiều nhất. Đó là điểm ngay trước ngón chân cái của bạn, điểm ngay trước ngón chân út và gót chân của bạn. Nếu bạn khó hiểu liệu mình có đang tạo áp lực phù hợp lên những điểm này hay không, bạn có thể cởi giày ra. Điều này sẽ cung cấp cho bạn khả năng cảm nhận áp lực dễ dàng hơn rất nhiều, từ mặt đất thẳng đến chân của bạn.

2. Đi sai loại giày 

Nếu không muốn 'tác dụng ngược', đây là 7 sai lầm bạn cần tránh để tăng tối đa hiệu quả khi tập gym - Ảnh 2

Đôi giày tốt nhất mà bạn có thể mang để nâng tạ, tất nhiên là giày cử tạ, giống như loại mà các vận động viên chuyên nghiệp mang. Tuy nhiên, một đôi giày đế bằng cũng sẽ là "ứng cử viên" phù hợp nếu bạn không có giày chuyên dụng như các vận động viên hoặc bạn chưa sẵn sàng chi một số tiền lớn hơn cho loại giày chuyên dụng đó. Ngoài ra, tập tạ bằng chân trần gần đây đã trở nên rất phổ biến, với những người hâm mộ bộ môn này nói rằng nó giúp ổn định và giữ thăng bằng.

Mặt khác, bạn không nên sử dụng giày chạy trong khi tập tạ. Chúng rất thích hợp để đi bộ và chạy, nhưng đế bằng gel sẽ không giúp cân bằng chân.

3. Cầm tạ sai cách

Nếu không muốn 'tác dụng ngược', đây là 7 sai lầm bạn cần tránh để tăng tối đa hiệu quả khi tập gym - Ảnh 3

Có 6 cách khác nhau để bạn có thể thực hiện động tác cầm tạ, nhưng một trong số đó rất nguy hiểm. Khi ngón tay cái được đặt bên dưới thanh tạ ở cùng phía với các ngón tay. Điều này làm cho nó dễ dàng trượt và rơi vào mặt hoặc ngực làm bạn bị thương. Mặc dù nó có một số lợi ích, nhưng bạn không nên sử dụng thao tác này.

Tuy nhiên, bạn nên nắm chắc thanh tạ và quyết định xem bạn muốn thanh tạ gần, trung bình hay rộng. Nó phụ thuộc vào phần cánh tay của bạn mà bạn muốn tập trung vào nhất. 2 cách cầm khác có thể thử là tay nắm ngược và tay cầm trung tính.

4. Kéo tạ lên sai cách

Nếu không muốn 'tác dụng ngược', đây là 7 sai lầm bạn cần tránh để tăng tối đa hiệu quả khi tập gym - Ảnh 4

Một sai lầm lớn mà bạn có thể mắc phải trong bài tập này là để vai của bạn hướng về phía trước và cằm của bạn ở phía trên tay cầm. Điều nguy hiểm có thể xảy ra là chấn thương cơ quay vai, vì vùng đó bị căng quá nhiều. Thay vì vậy, bạn có thể đưa ngực về phía trước và cố gắng với tay cầm. Điều này sẽ giữ cho vai của bạn trở lại và tạo ra một đường cong đẹp cho lưng của bạn, trong khi cằm của bạn vẫn ở mức của tay cầm.

5. Tư thế sai khi plank

Nếu không muốn 'tác dụng ngược', đây là 7 sai lầm bạn cần tránh để tăng tối đa hiệu quả khi tập gym - Ảnh 5

Planking là một bài tập bạn yêu thích hoặc ghét, nhưng hầu hết các chương trình tập thể dục đều bao gồm nó. Một trong những sai lầm bạn có thể mắc phải là giữ mông nâng cao và hóp bụng. Điều này thường đi kèm với việc ngẩng đầu lên và nhìn lên thay vì nhìn xuống.

Vì vậy, điều quan trọng là bạn phải cúi đầu xuống và duy trì tư thế thẳng. Cũng đừng cong lưng, vì điều này sẽ gây căng thẳng quá nhiều cho cột sống của bạn. Chỉ hóp mông vào một chút và siết chặt cơ mông.

6. Bạn không đạt được kết quả tốt nhất khi nâng tạ 2 bên

Nếu không muốn 'tác dụng ngược', đây là 7 sai lầm bạn cần tránh để tăng tối đa hiệu quả khi tập gym - Ảnh 6

Nếu bạn nghĩ rằng cơ thể và cánh tay của bạn cần phải thẳng hoàn toàn, thì bạn đã sai 100%. Khuỷu tay của bạn phải được uốn cong từ 20-30 độ và bạn không nên nâng tạ cao hơn vai. Đầu gối của bạn cũng phải linh hoạt và thân của bạn hơi nghiêng. Bạn nên tránh nâng tạ qua vai và gần đầu, vì điều đó sẽ gây hại nhiều hơn là có lợi.

Một mẹo hữu ích khác là dừng lại một chút khi bạn đạt đến đỉnh. Chi tiết nhỏ này sẽ giúp bạn chuyển trọng tâm từ cơ hình thang ở lưng trên sang vai.

7. Bạn đang chống đẩy sai cách 

Nếu không muốn 'tác dụng ngược', đây là 7 sai lầm bạn cần tránh để tăng tối đa hiệu quả khi tập gym - Ảnh 7

Bài tập này khá phổ biến và hầu như tất cả mọi người, dù có tập luyện hay không đều biết về nó. Tuy nhiên, có những cách mà bạn có thể làm nó rối tung lên và thậm chí gây thương tích. Sai lầm phổ biến nhất là giữ cánh tay của bạn quá xa phần còn lại của cơ thể, điều này có thể gây căng thẳng cho cơ và khớp của bạn. Vị trí tốt nhất cho khuỷu tay của bạn là ở một góc 45 độ so với thân của bạn.

Theo Brightside

Nhiều chị em đang mắc phải 3 thói quen sai lầm khi rửa bát, cần khắc phục ngay nếu không muốn rước bệnh cho cả nhà

Nhiều chị em đang mắc phải 3 thói quen sai lầm khi rửa bát, cần khắc phục ngay nếu không muốn rước bệnh cho cả nhà

Hiện nay, nhiều người nội trợ sẵn sàng chi mạnh tay cho các loại nước rửa chén hữu cơ nhằm bảo vệ sức khỏe cho gia đình. Nhưng nếu vẫn còn rửa bát theo 3 cách này thì cũng xem như "xôi hỏng bỏng không".

Xem thêm
Từ khóa:   tập gym đúng cách bí quyết có vóc dáng đẹp lưu ý khi tập gym

TIN MỚI NHẤT

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 58 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 1 giờ 58 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 2 giờ 58 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 3 giờ 58 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 4 giờ 58 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 13 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 5 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm