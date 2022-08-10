Những hiểu lầm về việc mang thai mà mọi người nên ngừng tin tưởng càng sớm càng tốt

Sức khỏe 10/08/2022 08:43

Mang thai không chỉ là một trong những giai đoạn quý giá của cuộc đời mà còn là chủ đề của vô số câu chuyện của những bà vợ xưa có thể khác nhau giữa các quốc gia

Chắc hẳn bà bầu nào cũng đã từng nghe điều gì đó liên quan đến giả định rằng giới tính của đứa con trong tương lai của mình có thể được dự đoán qua sở thích ăn uống hoặc ngày thụ thai. Trên thực tế, hầu hết những giả thiết này chỉ là hoang đường mà nhiều người vẫn tin tưởng.

1. Bạn có thể đoán giới tính từ sự phát triển của lông

Những hiểu lầm về việc mang thai mà mọi người nên ngừng tin tưởng càng sớm càng tốt - Ảnh 1

Một số người tin rằng giới tính của em bé ảnh hưởng đến lượng lông mọc trên cơ thể người mẹ tương lai. Không có sự thật cho lý thuyết này vì bào thai không sản xuất đủ hormone để ảnh hưởng đến sự phát triển lông trên cơ thể người mẹ theo bất kỳ cách nào. Trên thực tế, việc mang thai thực sự gây ra nhiều sự thay đổi nội tiết tố trong cơ thể, đôi khi điều này ảnh hưởng đến việc rụng lông ở các bà mẹ đang mang thai. Nhưng điều này có thể xảy ra bất kể giới tính của em bé là gì.

2. Phụ nữ mang thai nên ăn cho cả hai người

Những hiểu lầm về việc mang thai mà mọi người nên ngừng tin tưởng càng sớm càng tốt - Ảnh 2

Có lẽ tất cả phụ nữ mang thai đều nghe thấy cụm từ này. Nhưng thực tế là một người phụ nữ không cần phải ăn cho hai người khi mang thai. Trong 3 tháng giữa và 3 tháng cuối của thai kỳ, phụ nữ nên ăn nhiều hơn 300 calo (tương đương với một lát bánh mì và một thìa bơ đậu phộng) so với bình thường, điều này là đủ cho sự phát triển toàn diện của thai nhi. Nhưng việc liệt kê lượng calo sẽ dẫn đến việc trọng lượng cơ thể tăng mạnh, từ đó ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình mang thai và sinh con nói chung.

3. Nhuộm tóc có thể nguy hiểm

Những hiểu lầm về việc mang thai mà mọi người nên ngừng tin tưởng càng sớm càng tốt - Ảnh 3

Một số phụ nữ vẫn tin rằng nhuộm tóc có thể tạo điều kiện cho các hóa chất độc hại xâm nhập vào cơ thể và gây hại cho thai nhi . Nhưng giả định này đã không được khoa học chứng minh. Trên thực tế, việc sử dụng thuốc nhuộm cứ 2-3 tháng một lần cũng không có bất kỳ rủi ro nào. Hóa chất từ ​​các sản phẩm tóc chất lượng không được cơ thể hấp thụ qua da đầu và không đi vào nhau thai. Vì vậy, nếu bạn đang mang thai và muốn thay đổi hình ảnh của mình thì đó vẫn có thể là thời điểm thích hợp!

4. Cảm giác thèm ăn của phụ nữ xác định giới tính của em bé

Những hiểu lầm về việc mang thai mà mọi người nên ngừng tin tưởng càng sớm càng tốt - Ảnh 4

Một huyền thoại khác liên quan đến giới tính của một em bé là về sở thích ăn uống của phụ nữ. Một số người tin rằng khi một bà mẹ tương lai thèm ăn mặn thì sẽ sinh con trai và khi thèm ăn ngọt thì sinh con gái. Tất nhiên, đó là chuyện của các bà vợ xưa, sở thích của phụ nữ không thể đoán được giới tính của đứa bé.

5. Phụ nữ trở nên lỡ đễnh khi mang thai

Những hiểu lầm về việc mang thai mà mọi người nên ngừng tin tưởng càng sớm càng tốt - Ảnh 5

Có một câu chuyện hoang đường không hề vui mà ngược lại còn khá khó chịu. Thời điểm "Đầu thai nghén" là một câu chuyện hoang đường khi cho rằng việc mang thai biến phụ nữ trở thành những người đầu óc lơ đãng và đơn giản là họ trở nên "ngu ngốc". Tất nhiên, có xu hướng phụ nữ mang thai trở nên mất tập trung hơn và kém khả năng tập trung hơn nhưng không có lý do tâm lý nào cho điều đó. Thực tế là mang thai đồng thời là một trải nghiệm căng thẳng và thú vị, đòi hỏi nhiều sự chú ý, vì vậy phụ nữ không thể tập trung vào những thứ không quan trọng khác.

6. Bạn có thể lên kế hoạch mang thai để dự đoán giới tính

Những hiểu lầm về việc mang thai mà mọi người nên ngừng tin tưởng càng sớm càng tốt - Ảnh 6

Sinh con trai hay con gái tùy thuộc vào ngày thụ thai là một trong những huyền thoại lâu đời nhất về việc mang thai. Có những sự trùng hợp nhưng điều này không có gì lạ, vì chỉ có 2 giới tính, do đó khả năng dự đoán giới tính tương lai của trẻ chính xác là 50%.

7. Phụ nữ mang thai không nên tập thể dục và rèn luyện sức khỏe

Những hiểu lầm về việc mang thai mà mọi người nên ngừng tin tưởng càng sớm càng tốt - Ảnh 7

Cho đến ngày nay, có một  huyền thoại rằng phụ nữ mang thai không nên tập luyện thể chất. Rõ ràng, trong lịch sử, điều quan trọng là phụ nữ mang thai không được chặt củi hoặc làm việc ngoài đồng, nhưng ngày nay hầu hết mọi người dành thời gian ở tư thế ngồi. Hoạt động thể chất vừa phải và vui vẻ sẽ giúp ích cho cả người phụ nữ và thai nhi. Không chỉ là đi dạo trong công viên, mà còn là khiêu vũ, bơi lội, hoặc dọn dẹp, nếu đó là những gì một người phụ nữ muốn lúc này. Hoạt động thể chất là một trong những cách để cải thiện sức khỏe tâm lý và thể chất của mẹ bầu.

Theo Brightside

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