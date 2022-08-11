Bệnh tim biến chứng từ 1% đến 4% các trường hợp mang thai và là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong liên quan đến thai nghén.

Bệnh tim khi mang thai đề cập đến một số loại vấn đề ảnh hưởng đến tim của bạn, chẳng hạn như các tình trạng như rối loạn nhịp tim, huyết áp cao, suy tim, bệnh động mạch vành, rối loạn van và dị tật tim bẩm sinh.

Dưới đây là những điều bạn cần biết về bệnh tim và khả năng sinh sản, mang thai, sinh con.

Cũng có một số thay đổi đối với tim và hệ tuần hoàn bình thường khi một người mang thai. Điều đó nói lên rằng, những bệnh nhân mắc bệnh tim cần được đội ngũ chăm sóc sức khỏe theo dõi chặt chẽ trong suốt thời kỳ mang thai để tránh các biến chứng.

Bệnh tim và khả năng sinh sản

Nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ có thể có giữa vô sinh và phát triển bệnh tim. Nếu bạn lo lắng về khả năng sinh sản và bệnh tim của mình, hãy chia sẻ chúng với bác sĩ trước khi bạn cố gắng thụ thai.

Có các phương pháp điều trị có thể cải thiện khả năng sinh sản, bao gồm thay đổi lối sống, dùng thuốc, điều trị nội tiết tố và các thủ thuật hỗ trợ sinh sản.

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Hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS)

Một số nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những người bị vô sinh do hội chứng buồng trứng đa nang (hoặc PCOS) có thể tăng nguy cơ mắc bệnh tim.

Những người bị PCOS có xu hướng có tỷ lệ cao huyết áp và cholesterol cao, cả hai đều là yếu tố nguy cơ của bệnh tim.

Bệnh tim và cách cải thiện từ lối sống

Những người mắc một số dạng bệnh tim, chẳng hạn như rối loạn van tim hoặc dị tật tim bẩm sinh thường có thể mang thai thành công. Tình trạng bệnh tim vừa hoặc nặng có thể làm tăng nguy cơ biến chứng trong thai kỳ, chuyển dạ, sinh nở và sau sinh.

Khi mang thai, cơ thể trải qua nhiều thay đổi đối với hệ tuần hoàn gây căng thẳng cho tim. Một số thay đổi này bao gồm:

Lượng máu tăng từ 40% đến 50%

Tăng lượng máu tim bơm mỗi phút

Nhịp tim tăng 10 đến 15 nhịp

Giảm huyết áp

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Những người mang thai mắc bệnh tim có thể bị trầm trọng hơn hoặc các triệu chứng khi mang thai như mệt mỏi, khó thở và choáng váng nghiêm trọng hơn.

Điều cần thiết là thảo luận về các rủi ro và các tình huống mang thai có thể xảy ra với nhóm chăm sóc sức khỏe của bạn, bao gồm bác sĩ tim mạch và có khả năng là bác sĩ sơ sinh (bác sĩ nhi khoa chuyên chăm sóc trẻ sơ sinh).

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Nhóm bác sĩ của bạn sẽ đánh giá các khía cạnh chăm sóc khác nhau của bạn trong suốt thai kỳ, bao gồm:

Bạn đang kiểm soát tình trạng tim của mình tốt như thế nào

Nếu cần ngừng, bắt đầu hoặc điều chỉnh thuốc

Sự cần thiết của bất kỳ can thiệp phẫu thuật bổ sung, điều trị hoặc theo dõi bổ sung cho bạn hoặc con bạn

Nguy cơ con bạn bị di truyền dị tật tim

Một kế hoạch cẩn thận, cụ thể cho tình trạng của bạn

Nếu bạn có một tình trạng nghiêm trọng hoặc nghiêm trọng về tim, chẳng hạn như tăng áp động mạch phổi nặng hoặc suy tim từ trung bình đến nặng, hãy nói chuyện với bác sĩ nếu bạn đang cân nhắc mang thai.

Mặc dù hiếm gặp nhưng bác sĩ có thể khuyên bạn không nên mang thai để tránh các biến chứng nguy hiểm đến tính mạng.

Rủi ro

Mang thai đòi hỏi tim phải bơm mạnh hơn, điều đó có nghĩa là nó có khả năng làm trầm trọng thêm tình trạng tim hoặc thậm chí khiến tình trạng tim tiềm ẩn tạo ra các triệu chứng đáng chú ý. Các biến chứng như phù phổi, nhịp tim bất thường, hoặc thậm chí đột quỵ cũng có thể xảy ra.

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Rủi ro khi mang thai sẽ phụ thuộc vào loại và mức độ nghiêm trọng của bệnh tim.

Các tình trạng nhẹ về tim như rối loạn nhịp tim có thể được điều trị bằng thuốc nếu cần thiết.

như rối loạn nhịp tim có thể được điều trị bằng thuốc nếu cần thiết. Các tình trạng nghiêm trọng về tim như van tim nhân tạo làm tăng nguy cơ phát triển nhiễm trùng niêm mạc tim (viêm nội tâm mạc) đe dọa tính mạng.

như van tim nhân tạo làm tăng nguy cơ phát triển nhiễm trùng niêm mạc tim (viêm nội tâm mạc) đe dọa tính mạng. Dị tật tim bẩm sinh có thể làm tăng nguy cơ sinh non và em bé phát triển dị tật tim tương tự.

có thể làm tăng nguy cơ sinh non và em bé phát triển dị tật tim tương tự. Suy tim sung huyết có thể trở nên trầm trọng hơn khi lượng máu tăng lên trong thai kỳ.

Tùy thuộc vào tình trạng tim cụ thể và mức độ nghiêm trọng của nó, các lựa chọn điều trị cho người mang thai có thể bao gồm:

Kiểm tra chức năng tim định kỳ bằng điện tâm đồ hoặc siêu âm tim

Điều trị bằng thuốc (chẳng hạn như thuốc làm loãng máu) cho các bệnh tim như bệnh van tim

Tập thể dục thường xuyên

Chế độ ăn uống lành mạnh

Cai thuốc lá

Một số loại thuốc có thể gây rủi ro cho thai nhi trong thời kỳ mang thai. Các bác sĩ nhằm mục đích kê đơn thuốc an toàn nhất với liều lượng an toàn nhất, tùy thuộc vào tình trạng bệnh.

Nếu bạn muốn điều chỉnh liều hoặc ngừng dùng thuốc, hãy nói chuyện với bác sĩ. Không cố gắng tự ý thay đổi liều lượng hoặc đột ngột ngừng dùng thuốc mà bạn đã được kê đơn.

Các triệu chứng liên quan

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Các triệu chứng của thai kỳ có thể giống như các triệu chứng của một số loại bệnh tim. Bác sĩ có thể giải thích các triệu chứng bình thường và bất thường và đảm bảo rằng bạn biết những điều cần chú ý.

Nếu bạn nhận thấy sự thay đổi trong các triệu chứng liên quan đến bệnh tim mà bạn đã có trước khi mang thai, hoặc nếu bạn nhận thấy bất kỳ triệu chứng mới nào, bạn cần cho bác sĩ biết.

Các triệu chứng này xuất hiện, bạn cần gọi cho bác sĩ bao gồm:

Đau ngực tồi tệ hơn

Khó thở khi gắng sức hoặc khi nghỉ ngơi

Tăng nhịp tim bất thường

Nhịp tim nhanh hoặc tim đập nhanh

Thức dậy vào ban đêm với cơn ho hoặc khó thở

Ngất xỉu

Theo Verywell Health