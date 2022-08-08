Các bộ phận "kịch độc" của cá, dù có ngon đến mấy cũng nên hạn chế ăn kẻo rước bệnh vào người, bộ phần đầu tiên là thứ nhiều người "mê tít"

Sức khỏe 08/08/2022 17:14

Tuy cá là thực phẩm bổ dưỡng được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Nhưng có một số bộ phận của cá mà chúng ta nên hạn chế hoặc không nên ăn nếu không muốn tổn hại đến sức khỏe.

1. Trứng cá

Trứng cá chứa rất nhiều lecithin, tốt cho hệ thần kinh, nhưng rất dễ tăng cân khi ăn nhiều. Hơn nữa, trứng cá cũng giàu cholesterol. Người mắc bệnh tim mạch và mạch máu não, đặc biệt là người già, nên ăn ít hơn.

Các bộ phận 'kịch độc' của cá, dù có ngon đến mấy cũng nên hạn chế ăn kẻo rước bệnh vào người, bộ phần đầu tiên là thứ nhiều người 'mê tít' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù trứng cá nhỏ, nhưng rất khó để nấu chín, và nó dễ gây ra chứng khó tiêu sau khi ăn. Do đó, nếu bạn muốn ăn trứng cá, hãy nhớ nấu chín kỹ và đừng ăn quá nhiều. Cũng cần lưu ý rằng một số trứng cá không thể ăn được. Ví dụ, trứng cá nóc có độc tính cao, và trứng cá hồi cũng độc. Nuốt phải có thể gây nôn, đau bụng, tiêu chảy, khó thở,…

2. Mật cá

Thói quen của cánh mày râu là uống rượu với mật cá để tăng khí phách nam giới. Trong một số phương thuốc dân gian người ta cho rằng khi bạn ăn mật cá để thanh nhiệt giải độc, tăng cường thị lực, giúp mắt sáng, giảm ho. Nhiều người còn cho rằng thuốc đắng giã tật, khi bạn ăn mật cá đắng sẽ khỏi được nhiều bệnh.

Các bộ phận 'kịch độc' của cá, dù có ngon đến mấy cũng nên hạn chế ăn kẻo rước bệnh vào người, bộ phần đầu tiên là thứ nhiều người 'mê tít' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng trên thực tế thì các nhà nghiên cứu khoa học cho thấy, mật cá cung cấp các men, enzyme song cũng chứa rất nhiều độc tố như tetrodotoxin, tác hại lên hệ thần kinh gây mệt mỏi, suy hô hấp, rối loạn hành vi. Khi bạn ăn mật cá cũng có thể bị trúng độc, sốc nhiễm khuẩn, chảy máu cấp thậm chí tử vong cực kỳ nguy hiểm tới sức khỏe của bạn.

3. Ruột cá

Theo bác sĩ Ninh, ruột cá là bộ phận bẩn nhất. Cá sống dưới nước nên dễ bị nhiễm các loại độc tố và vi sinh vật sống dưới nước hoặc ký sinh trùng như trứng sán, trứng giun và giun xoắn. Ăn ruột cá nhiễm ký sinh trùng có thể gây hại cho gan và một số cơ quan khác. Đặc biệt, cá là loài ăn tạp chất. Những thức ăn này đi qua miệng đều nằm lại trong ruột cá.

Các bộ phận 'kịch độc' của cá, dù có ngon đến mấy cũng nên hạn chế ăn kẻo rước bệnh vào người, bộ phần đầu tiên là thứ nhiều người 'mê tít' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ruột cá lại là món ăn khoái khẩu của nhiều người. Do đó, nếu ăn phải chế biến cẩn thận. Trước khi nấu phải rửa thật sạch bằng muối, nấu chín, tránh nguy cơ mắc bệnh ký sinh trùng.

Nghiên cứu mới: Cảnh báo 1 triệu chứng khi mắc COVID làm tăng nguy cơ phát triển Alzheimer

Nghiên cứu mới: Cảnh báo 1 triệu chứng khi mắc COVID làm tăng nguy cơ phát triển Alzheimer

Các nhà khoa học không khỏi ngạc nhiên về tác động lâu dài của COVID-19 tới sức khỏe con người.

Xem thêm
Từ khóa:   những bộ phận không nên ăn của cá bảo vệ sức khỏe kiến thức về thực phẩm

TIN MỚI NHẤT

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 44 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 10 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 2 giờ 44 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 3 giờ 44 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 4 giờ 44 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 5 giờ 44 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 54 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 6 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm