Trứng cá chứa rất nhiều lecithin, tốt cho hệ thần kinh, nhưng rất dễ tăng cân khi ăn nhiều. Hơn nữa, trứng cá cũng giàu cholesterol. Người mắc bệnh tim mạch và mạch máu não, đặc biệt là người già, nên ăn ít hơn.

Mặc dù trứng cá nhỏ, nhưng rất khó để nấu chín, và nó dễ gây ra chứng khó tiêu sau khi ăn. Do đó, nếu bạn muốn ăn trứng cá, hãy nhớ nấu chín kỹ và đừng ăn quá nhiều. Cũng cần lưu ý rằng một số trứng cá không thể ăn được. Ví dụ, trứng cá nóc có độc tính cao, và trứng cá hồi cũng độc. Nuốt phải có thể gây nôn, đau bụng, tiêu chảy, khó thở,…

Thói quen của cánh mày râu là uống rượu với mật cá để tăng khí phách nam giới. Trong một số phương thuốc dân gian người ta cho rằng khi bạn ăn mật cá để thanh nhiệt giải độc, tăng cường thị lực, giúp mắt sáng, giảm ho. Nhiều người còn cho rằng thuốc đắng giã tật, khi bạn ăn mật cá đắng sẽ khỏi được nhiều bệnh.

Ảnh minh họa: Internet

Nhưng trên thực tế thì các nhà nghiên cứu khoa học cho thấy, mật cá cung cấp các men, enzyme song cũng chứa rất nhiều độc tố như tetrodotoxin, tác hại lên hệ thần kinh gây mệt mỏi, suy hô hấp, rối loạn hành vi. Khi bạn ăn mật cá cũng có thể bị trúng độc, sốc nhiễm khuẩn, chảy máu cấp thậm chí tử vong cực kỳ nguy hiểm tới sức khỏe của bạn.

3. Ruột cá

Theo bác sĩ Ninh, ruột cá là bộ phận bẩn nhất. Cá sống dưới nước nên dễ bị nhiễm các loại độc tố và vi sinh vật sống dưới nước hoặc ký sinh trùng như trứng sán, trứng giun và giun xoắn. Ăn ruột cá nhiễm ký sinh trùng có thể gây hại cho gan và một số cơ quan khác. Đặc biệt, cá là loài ăn tạp chất. Những thức ăn này đi qua miệng đều nằm lại trong ruột cá.

Ảnh minh họa: Internet

Ruột cá lại là món ăn khoái khẩu của nhiều người. Do đó, nếu ăn phải chế biến cẩn thận. Trước khi nấu phải rửa thật sạch bằng muối, nấu chín, tránh nguy cơ mắc bệnh ký sinh trùng.