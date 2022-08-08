Top 5 thực phẩm là "thuốc tiên" trong việc thanh lọc và tăng cường chức năng phổi, chị em nên lưu ý để bổ sung vào các bữa ăn hằng ngày

Sức khỏe 08/08/2022 12:55

Nghiên cứu chỉ ra rằng việc thay đổi một chế độ ăn uống giàu dinh dưỡng có thể bảo vệ phổi và thanh lọc phổi rất tốt. Bên dưới đây là các loại thực phẩm giúp tăng cường chức năng phổi.

Phổi là cơ quan chính của hệ hô hấp, đóng vai trò giúp cơ thể trao đổi khí oxy và khí cacbonic từ môi trường bên ngoài vào bên trong cơ thể và ngược lại. Chính vì tầm quan trọng này mà việc chúng ta chăm sóc phổi đúng cách và ăn các thực phẩm tăng cường sức khỏe cho phổi là việc nên làm.

1. Lê

Lê là một loại trái cây theo mùa phổ biến mà chúng ta thường ăn, đặc biệt là trong thời tiết hanh khô, ăn lê có thể giữ ẩm cho phổi và loại bỏ nhiệt đặc biệt tốt. Điều quan trọng là, lê tươi có thể giúp loại bỏ rác và độc tố ra khỏi phổi, bên cạnh tác dụng làm sạch nhiệt và giải độc.

Top 5 thực phẩm là 'thuốc tiên' trong việc thanh lọc và tăng cường chức năng phổi, chị em nên lưu ý để bổ sung vào các bữa ăn hằng ngày - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể ăn lê tươi trực tiếp hoặc nấu chín cùng với nước, ăn cả nước lẫn cái, nấu cùng với các món ăn khác cũng rất tốt vì đây là cách ăn có thể thải chất độc ra khỏi phổi. Vì vậy, những người đang hút thuốc hoặc sống trong môi trường khói bụi, thời tiết thất thường, có thể ưu tiên ăn quả lê thường xuyên hơn.

2. Bí ngô

Top 5 thực phẩm là 'thuốc tiên' trong việc thanh lọc và tăng cường chức năng phổi, chị em nên lưu ý để bổ sung vào các bữa ăn hằng ngày - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bí ngô chứa nhiều hợp chất thực vật có lợi cho sức khỏe phổi. Đặc biệt dưỡng chất trong bí ngô giàu carotenoids, bao gồm beta carotene, lutein và zeaxanthin, tất cả đều có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm mạnh mẽ. Các nghiên cứu cho thấy rằng lượng carotenoids trong máu cao hơn có liên quan đến chức năng của phổi tốt hơn. Những người hút thuốc có thể hưởng lợi đáng kể từ việc tiêu thụ nhiều thực phẩm giàu carotene như bí ngô.

3. Rau diếp cá

Top 5 thực phẩm là 'thuốc tiên' trong việc thanh lọc và tăng cường chức năng phổi, chị em nên lưu ý để bổ sung vào các bữa ăn hằng ngày - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đối với những người thường xuyên hút thuốc lá, diếp cá luôn là một loại thuốc quý báu. Nó có thể ngăn ngừa viêm họng mãn tính, viêm phế quản hoặc thậm chí là ung thư phổi. Vì vậy nếu bạn uống trà hoặc ăn rau diếp cá mỗi ngày sẽ có hiệu quả tốt trong việc giải độc phổi.

4. Dầu oliu

Mỗi ngày dùng một muỗng dầu ô liu có thể giúp cơ thể bạn bảo vệ và chống lại các tình trạng hô hấp như hen suyễn. Dầu ô liu là một nguồn tập trung các chất chống oxy hóa, chống viêm, bao gồm polyphenol và vitamin E, có lợi cho sức khỏe.

Top 5 thực phẩm là 'thuốc tiên' trong việc thanh lọc và tăng cường chức năng phổi, chị em nên lưu ý để bổ sung vào các bữa ăn hằng ngày - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Một nghiên cứu cho thấy những người sử dụng dầu ô liu hằng ngày sẽ thúc đẩy quá trình giảm nguy cơ mắc bệnh hen suyễn cao. Hơn nữa với chế độ ăn Địa Trung Hải, gồm dầu ô liu, đã được chứng minh là có lợi cho chức năng phổi đối với người hút thuốc, cũng như những người mắc bệnh COPD và chứng hen suyễn.

5. Củ dền

Củ dền có màu sắc rực rỡ chứa các hợp chất giúp tối ưu hóa chức năng của phổi. Củ dền rất giàu nitrat, một chất có lợi cho chức năng của phổi. Nitrat giúp thư giãn mạch máu, giảm huyết áp và tối ưu hóa quá trình hấp thụ oxy.

Top 5 thực phẩm là 'thuốc tiên' trong việc thanh lọc và tăng cường chức năng phổi, chị em nên lưu ý để bổ sung vào các bữa ăn hằng ngày - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Các chất bổ sung từ củ dền được chứng minh là giúp cải thiện hoạt động thể chất và chức năng phổi ở những bệnh nhân mắc các bệnh về phổi, bao gồm bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) và tăng huyết áp phổi. Ngoài ra, lá củ dền chứa nhiều magie, kali, vitamin C và chất chống oxy hóa carotenoid. Những chất này đều rất cần thiết cho sức khỏe của phổi.

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