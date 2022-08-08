Nếu bị táo bón, đây là những loại thực phẩm bạn nên tránh càng xa càng tốt!

Mặc dù có rất ít nghiên cứu được công bố về tác động của các loại thực phẩm cụ thể đối với chứng táo bón, nhưng vẫn có những hướng dẫn thông thường cần tuân theo nếu và khi bị táo bón.

Bột mì trắng là lúa mì đã lấy ra hầu hết chất xơ có lợi cho đường ruột. Bổ sung chất xơ lành mạnh là điều cần thiết để giữ cho ruột của bạn hoạt động trơn tru. Để giảm bớt và ngăn ngừa táo bón, bạn nên tránh các loại thực phẩm làm từ bột mì trắng. Những thực phẩm này bao gồm:

Bánh mì hoặc bánh mì sandwich trắng

Bánh hamburger

Bánh mì tròn

Bánh

Bánh quy

Bột bánh pizza

Bánh bột mì

Saltines và các loại bánh quy giòn tương tự

Ảnh minh họa: Internet

Việc thiếu chất xơ góp phần gây ra các vấn đề táo bón. Để duy trì hệ tiêu hóa đều đặn và cải thiện sức khỏe tim mạch, phụ nữ từ 31 đến 50 tuổi nên tiêu thụ 25 gam chất xơ mỗi ngày, trong khi nam giới cùng tuổi nên tiêu thụ 31 gam mỗi ngày.

Thịt chế biến

Thịt đã qua chế biến có thể gây khó khăn cho hệ tiêu hóa. Chúng hầu như luôn chứa lượng chất béo cao, có thể làm chậm quá trình tiêu hóa. Chúng cũng chứa ít chất xơ lành mạnh. Nhiều loại thịt đã qua chế biến có chứa nitrat để kéo dài thời hạn sử dụng. Những nitrat này cũng có thể góp phần gây ra táo bón.

Ảnh minh họa: Internet

Khi bị táo bón, tốt nhất bạn nên tránh thực phẩm chế biến sẵn như:

Thịt lợn muối xông khói

Xúc xích

Lạp xưởng

Bắp bò

Thịt bò khô

Cũng có những lo ngại về sức khỏe đối với các sản phẩm thịt trắng đã qua chế biến, như xúc xích gà tây và thịt gà cho bữa trưa. Nhưng những thực phẩm này có xu hướng là những lựa chọn lành mạnh hơn so với thịt đỏ đã qua chế biến.

Thực phẩm chiên

Giống như các loại thịt chế biến sẵn, thực phẩm chiên rán rất khó tiêu hóa. Điều này làm chậm quá trình tiêu hóa và có thể góp phần làm cho phân cứng lại.

Thực phẩm chiên, đặc biệt là thực phẩm chiên ngập dầu, có nhiều chất béo bão hòa. Chế độ ăn giàu chất béo bão hòa được biết là làm tăng táo bón, đặc biệt là ở người lớn tuổi so với chế độ ăn ít chất béo bão hòa.

Ảnh minh họa: Internet

Để giúp giảm táo bón và có thể ngăn nó quay trở lại, hãy cố gắng tránh:

Khoai tây chiên

Gà rán

Cá rán

Bánh rán

Bánh tortilla chiên

Sản phẩm từ sữa

Nhiều người cho rằng các sản phẩm từ sữa khiến họ bị táo bón. Điều này có thể là do lactose hoặc các hợp chất khác có trong sữa. Cũng có ý kiến ​​cho rằng dị ứng sữa có thể thúc đẩy táo bón, đặc biệt là ở trẻ em.

Một nghiên cứu năm 2018 từ Úc cho thấy việc hạn chế lactose và fructose trong thời gian dài làm giảm mức độ nghiêm trọng của chứng táo bón mãn tính ở một nhóm nhỏ trẻ em. Kết quả cho thấy rằng những loại đường tự nhiên này cũng đóng một vai trò nào đó.

Ảnh minh họa: Internet

Khi bị táo bón, hãy cố gắng giảm lượng sữa của bạn, đặc biệt là sữa nguyên chất béo. Những thực phẩm này bao gồm:

Phô mai các loại

Kem

Sữa

Kem chua

Bánh trứng

Sữa chua

Khi tình trạng táo bón của bạn đã giảm bớt, hãy thử thêm một chút sữa chua trở lại chế độ ăn uống của bạn. Sữa chua có chứa men vi sinh tự nhiên, tốt cho đường ruột . Chúng có thể giúp bình thường hóa vi khuẩn đường ruột và ngăn ngừa táo bón trước khi nó bắt đầu.

Nếu bạn nghĩ rằng sữa gây táo bón, hãy thử chế độ ăn kiêng. Tránh ăn tất cả các loại sữa trong vài tuần để xem liệu các triệu chứng có cải thiện hay không.

Thịt đỏ

Ảnh minh họa: Internet

Hầu hết các bác sĩ sẽ khuyên bạn cắt giảm thịt đỏ để giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ. Hơn bất cứ thứ gì khác, thịt đỏ chứa hàm lượng chất béo bão hòa cao có thể làm tắc nghẽn động mạch và dẫn đến xơ vữa động mạch. Cũng có một số bằng chứng cho thấy nó thúc đẩy táo bón.

Tương tự như cách chất béo bão hòa trong thực phẩm chiên góp phần gây ra táo bón, ăn một lượng lớn thịt đỏ có thể gây ra điều tương tự.

Theo Verywell Health