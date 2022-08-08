Nếu bị táo bón, đây là những loại thực phẩm bạn nên tránh càng xa càng tốt!

Sức khỏe 08/08/2022 12:51

Khi bị táo bón, bạn không nên ăn những thứ có thể khiến hệ tiêu hóa trở nên tồi tệ hơn. Có rất nhiều loại thực phẩm bạn có thể ăn để giúp giảm táo bón. Hãy loại bỏ những thứ được biết là làm chậm quá trình tiêu hóa và tạo phân cứng.

 

Nếu bị táo bón, đây là những loại thực phẩm bạn nên tránh càng xa càng tốt! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù có rất ít nghiên cứu được công bố về tác động của các loại thực phẩm cụ thể đối với chứng táo bón, nhưng vẫn có những hướng dẫn thông thường cần tuân theo nếu và khi bị táo bón. 

Bất cứ thứ gì có bột trắng

Bột mì trắng là lúa mì đã lấy ra hầu hết chất xơ có lợi cho đường ruột. Bổ sung chất xơ lành mạnh là điều cần thiết để giữ cho ruột của bạn hoạt động trơn tru. Để giảm bớt và ngăn ngừa táo bón, bạn nên tránh các loại thực phẩm làm từ bột mì trắng. Những thực phẩm này bao gồm:

  • Bánh mì hoặc bánh mì sandwich trắng
  • Bánh hamburger
  • Bánh mì tròn
  • Bánh 
  • Bánh quy
  • Bột bánh pizza
  • Bánh bột mì
  • Saltines và các loại bánh quy giòn tương tự
Nếu bị táo bón, đây là những loại thực phẩm bạn nên tránh càng xa càng tốt! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Việc thiếu chất xơ góp phần gây ra các vấn đề táo bón. Để duy trì hệ tiêu hóa đều đặn và cải thiện sức khỏe tim mạch, phụ nữ từ 31 đến 50 tuổi nên tiêu thụ 25 gam chất xơ mỗi ngày, trong khi nam giới cùng tuổi nên tiêu thụ 31 gam mỗi ngày. 

Thịt chế biến

Thịt đã qua chế biến có thể gây khó khăn cho hệ tiêu hóa. Chúng hầu như luôn chứa lượng chất béo cao, có thể làm chậm quá trình tiêu hóa. Chúng cũng chứa ít chất xơ lành mạnh. Nhiều loại thịt đã qua chế biến có chứa nitrat để kéo dài thời hạn sử dụng. Những nitrat này cũng có thể góp phần gây ra táo bón. 

Nếu bị táo bón, đây là những loại thực phẩm bạn nên tránh càng xa càng tốt! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Khi bị táo bón, tốt nhất bạn nên tránh thực phẩm chế biến sẵn như:

  • Thịt lợn muối xông khói
  • Xúc xích
  • Lạp xưởng
  • Bắp bò
  • Thịt bò khô

Cũng có những lo ngại về sức khỏe đối với các sản phẩm thịt trắng đã qua chế biến, như xúc xích gà tây và thịt gà cho bữa trưa. Nhưng những thực phẩm này có xu hướng là những lựa chọn lành mạnh hơn so với thịt đỏ đã qua chế biến. 

Thực phẩm chiên

Giống như các loại thịt chế biến sẵn, thực phẩm chiên rán rất khó tiêu hóa. Điều này làm chậm quá trình tiêu hóa và có thể góp phần làm cho phân cứng lại. 

Thực phẩm chiên, đặc biệt là thực phẩm chiên ngập dầu, có nhiều chất béo bão hòa. Chế độ ăn giàu chất béo bão hòa được biết là làm tăng táo bón, đặc biệt là ở người lớn tuổi so với chế độ ăn ít chất béo bão hòa. 

Nếu bị táo bón, đây là những loại thực phẩm bạn nên tránh càng xa càng tốt! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Để giúp giảm táo bón và có thể ngăn nó quay trở lại, hãy cố gắng tránh:

  • Khoai tây chiên
  • Gà rán
  • Cá rán
  • Bánh rán
  • Bánh tortilla chiên

Sản phẩm từ sữa

Nhiều người cho rằng các sản phẩm từ sữa khiến họ bị táo bón. Điều này có thể là do lactose hoặc các hợp chất khác có trong sữa. Cũng có ý kiến ​​cho rằng dị ứng sữa có thể thúc đẩy táo bón, đặc biệt là ở trẻ em. 

Một nghiên cứu năm 2018 từ Úc cho thấy việc hạn chế lactose và fructose trong thời gian dài làm giảm mức độ nghiêm trọng của chứng táo bón mãn tính ở một nhóm nhỏ trẻ em. Kết quả cho thấy rằng những loại đường tự nhiên này cũng đóng một vai trò nào đó.

Nếu bị táo bón, đây là những loại thực phẩm bạn nên tránh càng xa càng tốt! - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Khi bị táo bón, hãy cố gắng giảm lượng sữa của bạn, đặc biệt là sữa nguyên chất béo. Những thực phẩm này bao gồm:

  • Phô mai các loại
  • Kem
  • Sữa
  • Kem chua
  • Bánh trứng
  • Sữa chua

Khi tình trạng táo bón của bạn đã giảm bớt, hãy thử thêm một chút sữa chua trở lại chế độ ăn uống của bạn. Sữa chua có chứa men vi sinh tự nhiên, tốt cho đường ruột . Chúng có thể giúp bình thường hóa vi khuẩn đường ruột và ngăn ngừa táo bón trước khi nó bắt đầu. 

Nếu bạn nghĩ rằng sữa gây táo bón, hãy thử chế độ ăn kiêng. Tránh ăn tất cả các loại sữa trong vài tuần để xem liệu các triệu chứng có cải thiện hay không.

Thịt đỏ

Nếu bị táo bón, đây là những loại thực phẩm bạn nên tránh càng xa càng tốt! - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Hầu hết các bác sĩ sẽ khuyên bạn cắt giảm thịt đỏ để giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ. Hơn bất cứ thứ gì khác, thịt đỏ chứa hàm lượng chất béo bão hòa cao có thể làm tắc nghẽn động mạch và dẫn đến xơ vữa động mạch. Cũng có một số bằng chứng cho thấy nó thúc đẩy táo bón.

Tương tự như cách chất béo bão hòa trong thực phẩm chiên góp phần gây ra táo bón, ăn một lượng lớn thịt đỏ có thể gây ra điều tương tự.

Theo Verywell Health

 

Học 4 mẹo "nhận diện" được củ gừng đạt chuẩn khi đi chợ

Học 4 mẹo "nhận diện" được củ gừng đạt chuẩn khi đi chợ

Gừng là loại gia vị quen thuộc trong mỗi bữa cơm gia đình, cũng là một bài thuốc dân gian giúp chữa được vô số bệnh. Chị em đã biết cách để lựa chọn được gừng ngon, thơm nồng chưa?

Xem thêm
Từ khóa:   bệnh táo bón chữa táo bón cấp tốc thực phẩm không nên ăn khi bị táo bón

TIN MỚI NHẤT

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 45 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 11 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 2 giờ 45 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 3 giờ 45 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 4 giờ 45 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 5 giờ 45 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 55 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 6 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm