Ngay trước khi bạn thức dậy, gan sẽ giải phóng glucose vào máu để cung cấp năng lượng cho bạn. Đây là cách cơ thể giúp bạn khởi đầu ngày mới. Ở một người không mắc bệnh tiểu đường, điều này không có gì to tát. Khi glucose đi vào máu, tuyến tụy tiết ra insulin để đẩy glucose vào các tế bào, nơi nó có thể được sử dụng để làm năng lượng. Tuy nhiên, nếu bạn bị tiểu đường, quá trình đó không diễn ra suôn sẻ. Đó là bởi vì cơ thể không sản xuất đủ insulin để quản lý lượng đường trong máu tăng cao.

Thực phẩm ăn sáng truyền thống như bánh mì tròn, bánh rán, bánh ngọt, bánh kếp, bánh mì nướng kiểu Pháp thường chứa nhiều carbohydrate tinh chế và đường, có thể khiến lượng đường trong máu của bạn tăng đột biến. Thay vì những thực phẩm đó, hãy hướng tới tiêu thụ bữa sáng với protein, carbohydrate giàu chất xơ và chất béo lành mạnh.

Ăn một bữa sáng cân bằng và theo lịch trình nhất quán là đặc biệt quan trọng đối với những người mắc bệnh tiểu đường. Một bữa sáng cân bằng là thứ có thể giúpgiữ lượng đường trong máu của bạn ổn định vào buổi sáng và suốt cả ngày.

Bữa sáng yêu thích của chuyên gia dinh dưỡng cho bệnh tiểu đường

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Đối với những người mắc bệnh tiểu đường, bữa sáng tốt lành để giới thiệu cho bạn là Yến mạch hạt chia để qua đêm. Đây là một loại bột yến mạch trộn với hạt chia mà bạn lấy ra để lạnh từ tủ lạnh. Không chỉ thơm ngon, yến mạch hạt chia để qua đêm còn chứa nhiều chất xơ, chất béo lành mạnh và protein.

Sự kết hợp đó làm cho chúng tiêu hóa chậm, đây chính là điều bạn muốn khi kiểm soát lượng đường trong máu. Bạn có thể chuẩn bị bữa ăn nhiều phần cùng một lúc, vì vậy bạn có sẵn chúng trong suốt cả tuần, sẵn sàng mang đi vào buổi sáng. Điều gì có thể dễ dàng hơn đúng không nào?

Cách làm yến mạch hạt chia để qua đêm

Ảnh minh họa: Internet

Thành phần (làm cho 1 phần ăn)

1/3 chén yến mạch kiểu cũ

2 thìa hạt chia

1/4 cốc sữa chua kiểu Hy Lạp không béo

1/4 tách quả mọng đông lạnh (chẳng hạn như quả mâm xôi)

2/3 cốc sữa hạnh nhân không đường

Một chút quế

1 muỗng canh quả óc chó băm nhỏ (để phủ lên trên)

Hướng dẫn

Ảnh minh họa: Internet

Bước 1

Cho yến mạch, hạt chia, sữa chua, quả mọng, sữa hạnh nhân và quế vào lọ hoặc hộp có nắp đậy. Lắc hoặc khuấy để kết hợp chúng lại. Đặt nó trong tủ lạnh qua đêm hoặc ít nhất 2 giờ (và tối đa 5 ngày).

Bước 2

Khi đã sẵn sàng để ăn, lấy ra khỏi tủ lạnh. Trên cùng bạn rải ít quả óc chó để tăng phần dinh dưỡng và tạo trang trí thích mắt nhé.

Giá trị dinh dưỡng

327 calo

35 g carbohydrate

13 g chất xơ

15 g protein

16 g chất béo

Đặc quyền dinh dưỡng của yến mạch chia qua đêm cho bệnh tiểu đường

Chúng ta hãy chia nhỏ bữa sáng này và tìm hiểu lý do tại sao nó lại là một lựa chọn tuyệt vời cho những người mắc bệnh tiểu đường hoặc bất cứ ai.

Ảnh minh họa: Internet

Giàu protein

Sữa chua kiểu Hy Lạp không béo đóng góp khoảng 6 gam protein, yến mạch có khoảng 3,5 gam, hạt chia thêm 3,5 gam, sữa hạnh nhân thêm 1 gam cộng với hạt óc chó cung cấp thêm 1 gam protein. Đó là tổng số 15 gram protein vào bữa sáng! Protein giúp làm giảm quá trình tiêu hóa carbohydrate. Về cơ bản, nó tạo ra một chút rào cản cho quá trình tiêu hóa carb, do đó giúp quá trình giải phóng glucose (hay còn gọi là đường) vào máu diễn ra chậm hơn và lâu hơn.

Chứa chất béo lành mạnh

Cũng giống như protein, thêm một nguồn chất béo lành mạnh vào bữa ăn chính hoặc bữa ăn nhẹ cũng giúp làm chậm quá trình tiêu hóa carbs. Nhìn chung, các bữa ăn cân bằng và giàu chất dinh dưỡng giúp trì hoãn quá trình tiêu hóa carbohydrate, ổn định việc giải phóng glucose vào máu.

Ăn theo cách này giúp cải thiện khả năng quản lý lượng đường trong máu của bạn. Trong công thức này, hạt chia và quả óc chó cung cấp tổng cộng 15 gam chất béo. Hơn nữa, chất béo trong hạt chia và quả óc chó là axit béo omega-3 và chất béo không bão hòa đa, có tác dụng chống viêm và tốt cho tim mạch!

Cung cấp carbohydrate phức hợp giàu chất xơ

Ảnh minh họa: Internet

Yến mạch đôi khi có thể bị đánh giá cao vì chứa nhiều carbs. Trong khi chúng có một hàm lượng carb đáng kể, chúng là một loại thực phẩm ngũ cốc nguyên hạt, cũng chứa vitamin, khoáng chất và chất xơ. Khi kết hợp với protein và chất béo lành mạnh, chúng thực sự tạo thành một món ăn sáng rất thân thiện với đường huyết.

Trong công thức này, yến mạch đóng góp khoảng 18 gam carbs, hạt chia bổ sung 9 gam carbs giàu chất xơ và sữa chua kiểu Hy Lạp bổ sung khoảng 2 gam. Các loại quả mọng, chẳng hạn như quả mâm xôi, thêm khoảng 4 gam nữa, cộng với sữa hạnh nhân và quả óc chó mỗi loại đóng góp 1 gam, làm cho tổng lượng carb cho bữa sáng này là khoảng 35 gam carbs.

Ngoài ra, công thức này còn giàu với chất xơ. Yến mạch thêm khoảng 3 gam, hạt chia thêm 7 gam và quả mâm xôi thêm 2 gam. Đó là tổng cộng khoảng 13 gam chất xơ, khi bao gồm một lượng nhỏ chất xơ từ quả óc chó. Chất dinh dưỡng này giúp quản lý lượng đường trong máu của bạn, tốt cho hệ tiêu hóa và làm no.

Theo Eating well