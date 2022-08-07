Thử ngay 3 loại nước detox giảm cân, giải khát mùa hè

Dinh dưỡng 07/08/2022 08:37

Mùa hè nắng nóng, mất nước làm ngay 3 loại detox cơ thể giúp đẹp da đẹp dáng chào hè!

Detox dưa hấu và bạc hà

Tác dụng của dưa hấu có hàm lượng calories thấp, cung cấp vitamin A, B chống lão hóa. Chanh chứa vitamin C tốt cho hệ tiêu hóa và tăng cường miễn dịch, giảm cân nhanh chóng. Thêm một chút lá bạc hà sẽ giúp cho nàng có một tinh thần thoải mái tỉnh táo, làn da sáng đẹp không xỉn màu.

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Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu: ¼ quả dưa hấu, 4 quả dâu tây, 10 lá bạc hà

Cách làm:

  • Rửa sach nguyên liệu
  • Dưa hấu, dâu tây cắt lát
  • Bạc hà nghiền nhẹ
  • Cho tất cả nguyên liệu vào bình với 500ml nước lọc
  • Ngâm 3-4 tiếng ( hoặc qua đêm)

Detox cam, cà rốt, gừng

Tác dụng của trái cam là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa và vitamin C. Cà rốt chứa nhiều beta-carotene và chất xơ giúp giảm cân và tiêu hóa.

Thử ngay 3 loại nước detox giảm cân, giải khát mùa hè - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu chuẩn bị: 1 củ cà rốt lớn ( ép lấy nước) + 2 quả cam +  3 lát gừng

 Cách làm:

  • Rửa sạch nguyên liệu
  • Cắt lát gừng
  • Cà rốt ép lấy nước
  • Cắt lát cam
  • Cho tất cả nguyên liệu vào bình với 500ml nước lọc
  • Ngâm 3-4 tiếng

Detox dưa chuột, chanh, bạc hà

Tác dụng của chanh và dưa chuột được coi là những loại nguyên liệu giúp đẹp da, an toàn, hữu dụng nhất cho sức khỏe cũng như là công thức nước detox giảm cân nhanh trong 1 tuần hoàn hảo nhất. Dưa chuột có chứa nhiều chất xơ nước… giúp quá trình trao đổi chất tốt hơn, hỗ trợ tiêu mỡ cực kì hiệu quả.

Thử ngay 3 loại nước detox giảm cân, giải khát mùa hè - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hỗn hợp nước detox giảm cân trong thời gian 7 ngày này không chỉ giúp thải độc tố ra khỏi cơ thể mà uống cũng rất ngon. Dưa chuột và bạc hà tốt cho tiêu hóa, giàu chất xơ lành mạnh giúp đẩy các chất cặn trọng dạ dày bài tiết khỏi cơ thể.

Nước detox dưa chuột và chanh có công thức chế biến như dưới đây, thành phần nguyên liệu chanh tươi có thể thay thế bằng cam hoặc bưởi

Nguyên liệu: 1 quả dưa chuột, 1 quả chanh tươi và vài lá bạc hà

Cách làm:

  • Rửa sạch nguyên liệu
  • Dưa chuột thái mỏng ( không gọt vỏ )
  • Chanh thái mỏng
  • Bạc hà ( nghiền nhẹ )
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