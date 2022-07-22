Phối đồ với quần trắng chưa bao giờ đơn giản lại còn "trendy" đến thế, học ngay thôi nào!

Làm thế nào để phối đồ với những gam màu đơn giản như màu trắng để vừa xinh xắn nhưng lại không nhám chán? Hãy cùng tham khảo nhé!
Phối màu trắng - đen
Phối màu trắng - xanh than
Phối màu trắng - kem
Phối cùng màu pastel
Phối cùng gam màu ấm
Đây là những kiểu áo cho người vai rộng vừa thời trang, vừa đẹp lại có hiệu quả giảm béo tuyệt vời! Việc sở hữu một bờ vai thon thả sẽ chẳng còn là giấc mơ nữa.
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