Phối đồ với quần trắng chưa bao giờ đơn giản lại còn "trendy" đến thế, học ngay thôi nào!

Một trong những mẫu áo hot trend của mùa hè là áo len cộc tay. Sự kết hợp giữa mẫu áo mang tông màu xanh than với quần trắng là vô cùng thú vị. Combo này rất sang xịn mịn, hack tuổi tốt, tôn da và còn cho hiệu quả kéo chân, cải thiện chiều cao.