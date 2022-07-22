Phối đồ với quần trắng chưa bao giờ đơn giản lại còn "trendy" đến thế, học ngay thôi nào!

Thời trang 22/07/2022 04:05

Làm thế nào để phối đồ với những gam màu đơn giản như màu trắng để vừa xinh xắn nhưng lại không nhám chán? Hãy cùng tham khảo nhé!

Phối màu trắng - đen

Phối đồ với quần trắng chưa bao giờ đơn giản lại còn 'trendy' đến thế, học ngay thôi nào! - Ảnh 1
Chỉ cần mang gam màu đen mix với quần trắng, kiểu gì cũng có được tổng thể trang phục xịn đẹp, khỏi suy nghĩ. Có rất nhiều mẫu giày lý tưởng để đính kèm nhưng thường thì, các quý cô mặc đẹp sẽ chọn boots đen đơn giản, diện lên siêu cool ngầu mà vẫn thanh lịch.

 

Phối đồ với quần trắng chưa bao giờ đơn giản lại còn 'trendy' đến thế, học ngay thôi nào! - Ảnh 2
Rất đơn giản nhưng công thức áo đen + quần trắng và sandal màu trung tính lại ghi trọn điểm sành điệu. Set đồ này toát lên nét phóng khoáng, trang nhã, nàng nào cũng có thể mặc đẹp.

 Phối màu trắng - xanh than

Phối đồ với quần trắng chưa bao giờ đơn giản lại còn 'trendy' đến thế, học ngay thôi nào! - Ảnh 3

Một trong những mẫu áo hot trend của mùa hè là áo len cộc tay. Sự kết hợp giữa mẫu áo mang tông màu xanh than với quần trắng là vô cùng thú vị. Combo này rất sang xịn mịn, hack tuổi tốt, tôn da và còn cho hiệu quả kéo chân, cải thiện chiều cao.

 

Phối đồ với quần trắng chưa bao giờ đơn giản lại còn 'trendy' đến thế, học ngay thôi nào! - Ảnh 4
Áo thun màu xanh than rất tôn da và sang trọng. Mẫu áo này hợp mix với quần trắng, tạo nên outfit trẻ trung. Đôi sandal màu nâu có tác dụng hoàn thiện set đồ sang xịn mịn.

Phối màu trắng - kem

Phối đồ với quần trắng chưa bao giờ đơn giản lại còn 'trendy' đến thế, học ngay thôi nào! - Ảnh 5
Sự trang nhã của áo len màu be chắc chắn sẽ giúp nhân đôi vẻ tinh tế, thanh lịch cho vẻ ngoài của bạn. Đừng quên tô điểm cho set đồ bằng chiếc túi xách hay đôi giày cũng đồng màu trung tính, bạn rất nên lưu tâm mẹo nhỏ này.

 

Phối đồ với quần trắng chưa bao giờ đơn giản lại còn 'trendy' đến thế, học ngay thôi nào! - Ảnh 6
Để diện áo hai dây vẫn toát lên vẻ sang trọng, tinh tế, chị em hãy ghim ngay công thức gồm áo len tăm + quần âu trắng ống đứng. Đôi giày màu be là lựa chọn hoàn hảo để kết lại set đồ.

Phối cùng màu pastel

Phối đồ với quần trắng chưa bao giờ đơn giản lại còn 'trendy' đến thế, học ngay thôi nào! - Ảnh 7
Áo mang tông màu vàng nhạt thực sự rất đáng thử trong mùa hè. Item này nổi bật, tươi mát và dễ chinh phục chứ không khó nhằn như tông màu vàng đậm. Để cân bằng set đồ, bạn nên mix áo màu vàng nhạt với quần trắng. Bộ đồ này cho hiệu quả hack tuổi cực tốt.

 

Phối đồ với quần trắng chưa bao giờ đơn giản lại còn 'trendy' đến thế, học ngay thôi nào! - Ảnh 8
Việc kết hợp quần trắng với áo màu pastel vẫn sẽ giữ nguyên cho bạn vẻ ngoài thanh lịch, nhã nhặn nhưng cũng không kém phần "hút mắt", trẻ trung. Cuối cùng, đôi giày mà hội sành điệu ưu ái nhất khi tô điểm cho bộ đôi này chính là giày trắng.

Phối cùng gam màu ấm

Phối đồ với quần trắng chưa bao giờ đơn giản lại còn 'trendy' đến thế, học ngay thôi nào! - Ảnh 9
Combo đậm - nhạt rõ rệt này vừa đảm bảo độ hài hòa, vừa giúp vẻ ngoài của bạn thêm trẻ trung, nổi bật lại rất ăn ảnh. 

 

Phối đồ với quần trắng chưa bao giờ đơn giản lại còn 'trendy' đến thế, học ngay thôi nào! - Ảnh 10
Quần trắng mix với những chiếc áo màu nhã nhặn thì rõ là đẹp rồi nhưng nếu chọn áo có màu ngả chút tông đất, vẻ ngoài của bạn trông sẽ "tây" và sang hơn rất nhiều đấy!
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