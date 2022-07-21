7 kiểu trang phục giúp nàng tự tin khoe dáng mặc kệ vòng 2 "dư dả"

Thời trang 21/07/2022 07:43

Không còn tự ti vì vòng 2 "phì nhiêu", những kiểu trang phục sau đây sẽ giúp bạn yên tâm "giấu nhẹm" khuyết điểm.

Đầm liền dáng suông

Những chiếc váy có thiết kế suông hoặc xòe nhẹ vừa xinh xắn, trẻ trung lại vừa là trợ thủ tuyệt vời giúp bạn che đi chiếc bụng béo. Lý tưởng nhất khi chọn váy cho cô nàng có vòng hai kém thon sẽ là kiểu váy liền dáng suông thoải mái. Nếu sợ trông lùng thùng “nuốt dáng” thì bạn có thể chọn kiểu váy có đường chiết eo cao nhưng đừng quá ôm sát, như vậy sẽ gọn gàng hơn mà cũng không làm tố giác nhược điểm của vòng eo.

7 kiểu trang phục giúp nàng tự tin khoe dáng mặc kệ vòng 2 'dư dả' - Ảnh 1

7 kiểu trang phục giúp nàng tự tin khoe dáng mặc kệ vòng 2 'dư dả' - Ảnh 2

Chọn đồ cạp cao

Bạn dùng chân váy, quần Jean hay short ngắn để giấu eo to đều được, chỉ cần nhớ rõ từ khóa ''cạp cao''. Những thiết kế có cạp cao sẽ che đi vòng eo to hiệu quả, giúp bạn trông cao ráo, thon gọn và sành điệu hơn. Thậm chí, khi mặc quần hoặc chân váy lưng cao, bạn hoàn toàn có thể diện cùng crop top - item tưởng chừng như không phù hợp với nàng eo to.

 7 kiểu trang phục giúp nàng tự tin khoe dáng mặc kệ vòng 2 'dư dả' - Ảnh 3

7 kiểu trang phục giúp nàng tự tin khoe dáng mặc kệ vòng 2 'dư dả' - Ảnh 4

Chân váy xòe nhẹ/xếp ly

Chân váy xếp ly có độ xòe nhẹ giúp đánh lừa thị giác cũng là item rất hiệu quả trong việc che nhược điểm bụng mỡ. Để đạt được hiệu quả tối đa thì bạn nên ưu tiên cho mẫu chân váy tối màu và có chất liệu dày dặn, đứng dáng. Khi lên đồ với kiểu váy này, sẽ chẳng còn ai chú ý đến “bé mỡ” ở vòng hai nữa cả. Trái lại với những thiết kế váy ôm sát hoặc có chất liệu mềm rủ thì bạn tốt nhất nên tránh xa vì chúng sẽ dễ dàng tố cáo nhược điểm trên thân hình của bạn.

7 kiểu trang phục giúp nàng tự tin khoe dáng mặc kệ vòng 2 'dư dả' - Ảnh 5

7 kiểu trang phục giúp nàng tự tin khoe dáng mặc kệ vòng 2 'dư dả' - Ảnh 6

Áo babydoll

Áo babydoll chính là item đang được lòng các quý cô Hàn. Mẫu áo xinh đẹp này thường có một đường viền để ngăn áo thành hai phần bay bổng, nữ tính và đáng yêu.

Kiểu áo bồng xòe như búp bê không chỉ rất thoải mái mà còn là vũ khí lợi hại để che đi vòng 2 kém thon thả. Những chiếc áo có phần chít eo và bồng phía dưới tạo cảm giác eo bạn trông nhỏ hơn, che được toàn bộ phần bụng. Bên cạnh chiếc áo babydoll truyền thống, chị em có thể chọn lựa kiểu áo babydoll với phần thân xòe từ trên xuống dưới cùng tay áo bồng bềnh. Thêm chút hụ kiện là đảm bảo có nguyên một "rổ" hình sống ảo. Bạn trông cũng trẻ ra vài tuổi với phong cách nhẹ nhàng này.

7 kiểu trang phục giúp nàng tự tin khoe dáng mặc kệ vòng 2 'dư dả' - Ảnh 7

7 kiểu trang phục giúp nàng tự tin khoe dáng mặc kệ vòng 2 'dư dả' - Ảnh 8

Áo phông suông

Những chiếc áo phông ngoại cỡ cũng là một gợi ý không hề tồi khi cần giấu bụng khẩn cấp. Áo phông dáng rộng mang đến sự mát mẻ, thoải mái và năng động cho người mặc. Bên cạnh đó, với kiểu dáng rộng, vòng eo của bạn sẽ hoàn toàn được che đậy. Bạn sẽ dễ dàng trở nên xinh đẹp hơn nhờ muôn vàn kiểu mix với chiếc áo này, từ legging đến chân váy hay quần shorts.

7 kiểu trang phục giúp nàng tự tin khoe dáng mặc kệ vòng 2 'dư dả' - Ảnh 97 kiểu trang phục giúp nàng tự tin khoe dáng mặc kệ vòng 2 'dư dả' - Ảnh 10

Áo sơ mi dáng suông

Sơ mi là item mà bất cứ cô nàng nào cũng sở hữu trong tủ quần áo của mình. Nhưng nếu muốn che bụng mỡ, chiếc áo sơ mi phải rộng rãi và có kiểu dáng suông thẳng. Chiếc áo sơ mi suông đang được các fashionista trưng dụng và các nàng bụng béo hoàn toàn có thể diện.

7 kiểu trang phục giúp nàng tự tin khoe dáng mặc kệ vòng 2 'dư dả' - Ảnh 11

7 kiểu trang phục giúp nàng tự tin khoe dáng mặc kệ vòng 2 'dư dả' - Ảnh 12

Áo oversize

Mặc oversize nhưng phải gọn gàng, thanh lịch, tuyệt đối không được mặc quá rộng sẽ tạo cảm giác lùm xùm. Chất vải không được quá mỏng manh, bởi nếu mỏng quá, nó sẽ dính sát vô người và làm lộ khuyết điểm eo to. Bạn nên ưu tiên chọn mẫu áo có gam màu trầm tối, độ dài vừa đủ che hông, đừng phủ mông quá nhiều.

Nếu thích sự năng động, hãy chọn các áo thun oversize cộc tay mặc kèm với short ngắn hoặc quần jean lưng cao. Nếu muốn thật phong cách, không gì hoàn hảo hơn một chiếc sơ mi form dáng rộng rãi hoặc áo blouse tinh tế. Các nàng vòng 2 to cũng có thể tận dụng sơ mi oversize để làm áo khoác hoặc cột ngang eo, vừa tạo phong cách, lại vừa che vòng 2 hiệu quả.

7 kiểu trang phục giúp nàng tự tin khoe dáng mặc kệ vòng 2 'dư dả' - Ảnh 13

7 kiểu trang phục giúp nàng tự tin khoe dáng mặc kệ vòng 2 'dư dả' - Ảnh 14

Lên đồ với trang phục màu be vừa đơn giản lại còn tinh tế, nàng vụng mấy cũng phối được

Lên đồ với trang phục màu be vừa đơn giản lại còn tinh tế, nàng vụng mấy cũng phối được

Đây là một số cách mà nàng có thể tham khảo để tạo cho mình một set đồ thật đẹp với tông màu be nhé.

Xem thêm
Từ khóa:   mặc đẹp áo che vòng 2 trang phục che vòng 2

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Tâm sự 4 giờ 1 phút trước
Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt