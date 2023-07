7 kiểu trang phục giúp nàng tự tin khoe dáng mặc kệ vòng 2 "dư dả"

Chọn đồ cạp cao

Bạn dùng chân váy, quần Jean hay short ngắn để giấu eo to đều được, chỉ cần nhớ rõ từ khóa ''cạp cao''. Những thiết kế có cạp cao sẽ che đi vòng eo to hiệu quả, giúp bạn trông cao ráo, thon gọn và sành điệu hơn. Thậm chí, khi mặc quần hoặc chân váy lưng cao, bạn hoàn toàn có thể diện cùng crop top - item tưởng chừng như không phù hợp với nàng eo to.