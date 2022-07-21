7 kiểu trang phục giúp nàng tự tin khoe dáng mặc kệ vòng 2 "dư dả"

Những chiếc váy có thiết kế suông hoặc xòe nhẹ vừa xinh xắn, trẻ trung lại vừa là trợ thủ tuyệt vời giúp bạn che đi chiếc bụng béo. Lý tưởng nhất khi chọn váy cho cô nàng có vòng hai kém thon sẽ là kiểu váy liền dáng suông thoải mái. Nếu sợ trông lùng thùng “nuốt dáng” thì bạn có thể chọn kiểu váy có đường chiết eo cao nhưng đừng quá ôm sát, như vậy sẽ gọn gàng hơn mà cũng không làm tố giác nhược điểm của vòng eo.

Bạn dùng chân váy, quần Jean hay short ngắn để giấu eo to đều được, chỉ cần nhớ rõ từ khóa ''cạp cao''. Những thiết kế có cạp cao sẽ che đi vòng eo to hiệu quả, giúp bạn trông cao ráo, thon gọn và sành điệu hơn. Thậm chí, khi mặc quần hoặc chân váy lưng cao, bạn hoàn toàn có thể diện cùng crop top - item tưởng chừng như không phù hợp với nàng eo to.

Chân váy xòe nhẹ/xếp ly

Chân váy xếp ly có độ xòe nhẹ giúp đánh lừa thị giác cũng là item rất hiệu quả trong việc che nhược điểm bụng mỡ. Để đạt được hiệu quả tối đa thì bạn nên ưu tiên cho mẫu chân váy tối màu và có chất liệu dày dặn, đứng dáng. Khi lên đồ với kiểu váy này, sẽ chẳng còn ai chú ý đến “bé mỡ” ở vòng hai nữa cả. Trái lại với những thiết kế váy ôm sát hoặc có chất liệu mềm rủ thì bạn tốt nhất nên tránh xa vì chúng sẽ dễ dàng tố cáo nhược điểm trên thân hình của bạn.

Áo babydoll

Áo babydoll chính là item đang được lòng các quý cô Hàn. Mẫu áo xinh đẹp này thường có một đường viền để ngăn áo thành hai phần bay bổng, nữ tính và đáng yêu.

Kiểu áo bồng xòe như búp bê không chỉ rất thoải mái mà còn là vũ khí lợi hại để che đi vòng 2 kém thon thả. Những chiếc áo có phần chít eo và bồng phía dưới tạo cảm giác eo bạn trông nhỏ hơn, che được toàn bộ phần bụng. Bên cạnh chiếc áo babydoll truyền thống, chị em có thể chọn lựa kiểu áo babydoll với phần thân xòe từ trên xuống dưới cùng tay áo bồng bềnh. Thêm chút hụ kiện là đảm bảo có nguyên một "rổ" hình sống ảo. Bạn trông cũng trẻ ra vài tuổi với phong cách nhẹ nhàng này.

Áo phông suông

Những chiếc áo phông ngoại cỡ cũng là một gợi ý không hề tồi khi cần giấu bụng khẩn cấp. Áo phông dáng rộng mang đến sự mát mẻ, thoải mái và năng động cho người mặc. Bên cạnh đó, với kiểu dáng rộng, vòng eo của bạn sẽ hoàn toàn được che đậy. Bạn sẽ dễ dàng trở nên xinh đẹp hơn nhờ muôn vàn kiểu mix với chiếc áo này, từ legging đến chân váy hay quần shorts.

Áo sơ mi dáng suông

Sơ mi là item mà bất cứ cô nàng nào cũng sở hữu trong tủ quần áo của mình. Nhưng nếu muốn che bụng mỡ, chiếc áo sơ mi phải rộng rãi và có kiểu dáng suông thẳng. Chiếc áo sơ mi suông đang được các fashionista trưng dụng và các nàng bụng béo hoàn toàn có thể diện.

Áo oversize

Mặc oversize nhưng phải gọn gàng, thanh lịch, tuyệt đối không được mặc quá rộng sẽ tạo cảm giác lùm xùm. Chất vải không được quá mỏng manh, bởi nếu mỏng quá, nó sẽ dính sát vô người và làm lộ khuyết điểm eo to. Bạn nên ưu tiên chọn mẫu áo có gam màu trầm tối, độ dài vừa đủ che hông, đừng phủ mông quá nhiều.

Nếu thích sự năng động, hãy chọn các áo thun oversize cộc tay mặc kèm với short ngắn hoặc quần jean lưng cao. Nếu muốn thật phong cách, không gì hoàn hảo hơn một chiếc sơ mi form dáng rộng rãi hoặc áo blouse tinh tế. Các nàng vòng 2 to cũng có thể tận dụng sơ mi oversize để làm áo khoác hoặc cột ngang eo, vừa tạo phong cách, lại vừa che vòng 2 hiệu quả.