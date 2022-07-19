Học cách phối đồ mùa hè vừa đẹp vừa sang như sao Việt

Thời trang 19/07/2022 08:22

Hãy tô sắc cho mùa hè của bạn thật rực rỡ với những outfit thời trang, đẹp mắt như các nàng mỹ nhân Việt nhé!

Trong những ngày nắng nóng, thời tiết thay đổi thất thường của mùa Hè, cũng như bao chị em, các mỹ nhân Việt đều lựa chọn những trang phục vừa tôn da vừa tôn dáng lại vừa đảm bảo tính thời trang. Đặc biệt, trong những ngày hè, việc lựa chọn những trang phục với màu sắc tươi sáng nhưng cũng phải thông thoáng, mỏng nhẹ để tự do hoạt động cũng được các bạn gái quan tâm. Vậy hãy cùng tham khảo các cách phối đồ của những người đẹp showbiz Việt để có được một "outfit" trở nên thăng hạng và gây ấn tượng đúng chuẩn những cô nàng hiện đại, đa phong cách nhé!

Học cách phối đồ mùa hè vừa đẹp vừa sang như sao Việt - Ảnh 1

Mùa hè là sự trở lại của các mẫu váy suông dáng cổ điển. Váy voan, dáng rộng luôn mang lại sự thoải mái bởi khả năng giải phóng hình thể cao. Một cô nàng thích áo hở eo, váy bó sát, quần cá tính như Hoàng Thùy Linh cũng “xiêu lòng” trước thiết kế váy không kén dáng đậm chất “bánh bèo”.

Học cách phối đồ mùa hè vừa đẹp vừa sang như sao Việt - Ảnh 2

Đầm bó sát khoe đường cong hút mắt được Tường Linh sử dụng cùng túi đeo chéo của Dior.

Học cách phối đồ mùa hè vừa đẹp vừa sang như sao Việt - Ảnh 3

Street style mùa hè của Hà Thu được xây dựng dựa trên mẫu váy ôm sát đường cong, túi kẹp nách thời thượng.

Học cách phối đồ mùa hè vừa đẹp vừa sang như sao Việt - Ảnh 4

Sắc xanh mát mẻ cũng là một lựa chọn hoàn hảo mà các nàng không nên bỏ qua vào mùa hè này. Hầu hết các sao chọn phối phụ kiện màu sáng cho set đồ màu xanh coban. Ở set đồ này, chị em có thể học phong cách vintage từ Yến Trang: váy kẻ sát nách dáng thụng với mũ phớt màu hồng cùng tone với giày cao gót.

Học cách phối đồ mùa hè vừa đẹp vừa sang như sao Việt - Ảnh 5

Quần short luôn là trang phục hàng đầu được chị em lựa chọn, đặc biệt nếu bạn đi chơi biển. Ninh Dương Lan Ngọc cũng lựa chọn cho mình một set đồ vừa năng động lại vừa thời trang, gợi cảm với quần short và áo bralette denim.

Học cách phối đồ mùa hè vừa đẹp vừa sang như sao Việt - Ảnh 6

Mùa hè không thể thiếu hoa, bạn có thể chọn những chiếc đầm maxi hoặc váy midi hoa, đầm ngắn hoặc áo voan họa tiết hoa kết hợp cùng chân váy. Midu dịu dàng tỏa nắng với áo yếm hoa và chân váy xòe. 

Học cách phối đồ mùa hè vừa đẹp vừa sang như sao Việt - Ảnh 7

Amee luôn gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp và phong cách thời trang đa dạng và cuốn hút. Trong ảnh, cô diện váy hai dây liền thân với chiều dài thân váy ngắn ngang đùi. Cô chọn đồ sắc cam phù hợp không khí sôi động của mùa hè. Nữ ca sĩ sử dụng phụ kiện cài tóc tạo điểm nhấn xinh xắn trên đầu.

Học cách phối đồ mùa hè vừa đẹp vừa sang như sao Việt - Ảnh 8

Tài mix đồ của Chi Pu luôn được đại đa số giới trẻ yêu thích và được học hỏi theo rất nhiều. Với thời tiết mùa hè oi bức, Chi Pu diện set đầm crochet đan móc, không quên tạo điểm nhấn hở eo, giúp Chi Pu khoe khéo vòng eo thon thả. Kiểu áo này còn mang đến giác mát mẻ, phù hợp để dạo phố và du lịch. Tuy chỉ là một set đồ tối giản nhưng vẫn toát lên vẻ gợi cảm. 

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