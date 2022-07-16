Mặc blazer sang chảnh như mỹ nhân Hàn, cứ diện lên là sành điệu

Blazer vốn là item cơ bản, dễ phối đồ và chẳng hề kén dáng người mặc. Nó lại là một trong những xu hướng được các tín đồ thời trang lăng xê nhiều nhất. Tuy nhiên, bạn từng nghĩ blazer chỉ phù hợp nhất là với đồ công sở và e ngại việc diện kiểu áo này sẽ làm set đồ của mình trở nên thiếu điểm nhấn và kém trẻ trung. Nhưng món đồ này không hề cứng nhắc như bạn thường nghĩ đâu. Các sao Hàn luôn lăng xê và đã biến hóa cùng áo blazer từ street style thường ngày đến đi dự sự kiện sang trọng. Đây chính là món đồ đưa phong cách của các mỹ nhân xứ Hàn "lên hương" mỗi khi xuất hiện. Nếu các nàng mong muốn style được thăng hạng và bớt nhạt nhòa thì đừng quên "học lỏm" các cách diện loạt blazer dưới đây nhé!

Diện blazer cùng short