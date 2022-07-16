Mặc blazer sang chảnh như mỹ nhân Hàn, cứ diện lên là sành điệu

Thời trang 16/07/2022 16:51

Diện blazer không còn khó nhằn nữa với những bí kíp phối đồ sang - xịn - mịn từ các mỹ nhân Hàn.

Blazer vốn là item cơ bản, dễ phối đồ và chẳng hề kén dáng người mặc. Nó lại là một trong những xu hướng được các tín đồ thời trang lăng xê nhiều nhất. Tuy nhiên, bạn từng nghĩ blazer chỉ phù hợp nhất là với đồ công sở và e ngại việc diện kiểu áo này sẽ làm set đồ của mình trở nên thiếu điểm nhấn và kém trẻ trung. Nhưng món đồ này không hề cứng nhắc như bạn thường nghĩ đâu. Các sao Hàn luôn lăng xê và đã biến hóa cùng áo blazer từ street style thường ngày đến đi dự sự kiện sang trọng. Đây chính là món đồ đưa phong cách của các mỹ nhân xứ Hàn "lên hương" mỗi khi xuất hiện. Nếu các nàng mong muốn style được thăng hạng và bớt nhạt nhòa thì đừng quên "học lỏm" các cách diện loạt blazer dưới đây nhé!

Diện blazer cùng short

Mặc blazer sang chảnh như mỹ nhân Hàn, cứ diện lên là sành điệu - Ảnh 1
Rosé (Blackpink) ghi điểm với sự sang chảnh khi kết hợp blazer cùng quần short và áo blouse thắt nơ. Set đồ này giúp cô nàng vừa khoe đôi chân dài thẳng tắp vừa toát lên phong cách thời trang sành điệu.

 

Mặc blazer sang chảnh như mỹ nhân Hàn, cứ diện lên là sành điệu - Ảnh 2
Eun Ha (GFriend) lại tiết chế hơn với style nữ tính nhẹ nhàng khi diện blazer đơn thuần cùng short, nhưng vẫn rất cao tay khi mix giấu quần tăng hiệu ứng sang chảnh cho style của mình.

 

Mặc blazer sang chảnh như mỹ nhân Hàn, cứ diện lên là sành điệu - Ảnh 3
Kim Jae Kyung không chọn short thông thường mà chuyển hướng sang thiết kế biker short ôm sát mix cùng blazer kẻ oversized cổ điển. Thêm áo phông rộng nữa là cô nàng thừa độ cá tính, mới mẻ cho street style của mình.

Diện blazer cùng jeans

Mặc blazer sang chảnh như mỹ nhân Hàn, cứ diện lên là sành điệu - Ảnh 4
Nếu không muốn mặc những mẫu blazer gam màu trung tính, bạn có thể chọn cho mình một thiết kế có màu sắc nổi bật như Park Min Young, rồi phối với áo phông với quần jeans.

 

Mặc blazer sang chảnh như mỹ nhân Hàn, cứ diện lên là sành điệu - Ảnh 5
Blazer luôn là item được Jessica Jung đặc biệt ưu ái. Trong một lần ra sân bay, cô đã phối áo blazer kẻ caro với áo phông trắng cùng quần jeans ống đứng. Để hoàn thiện bộ cánh, cô nàng sử dụng boots da trắng và túi xách mini.

 

Mặc blazer sang chảnh như mỹ nhân Hàn, cứ diện lên là sành điệu - Ảnh 6
Son Ye Jin mix đồ đơn giản với áo blazer kẻ ca rô màu nâu với quần jeans và áo sơ mi nhưng vẫn gây được sức thuyết phục.

Diện blazer cùng chân váy

Mặc blazer sang chảnh như mỹ nhân Hàn, cứ diện lên là sành điệu - Ảnh 7
Kim Yoo Jung diện chân váy ngắn cùng áo blazer ton-sur-ton màu đen tuy đơn giản nhưng vẫn hết sức thời thượng.

 

Mặc blazer sang chảnh như mỹ nhân Hàn, cứ diện lên là sành điệu - Ảnh 8
Yoona ghi điểm tuyệt đối với set đồ đơn giản mà thanh lịch, tinh tế. Nữ thần của SNSD diện combo áo phông trắng mix cùng chân váy ngắn và blazer họa tiết kẻ ca rô sành điệu. Cô nàng cũng khéo léo phối set đồ với đôi ankle boots và túi xách đen xuyệt tông. 

 

Mặc blazer sang chảnh như mỹ nhân Hàn, cứ diện lên là sành điệu - Ảnh 9
Xuống phố với hình ảnh trang nhã, điệu đà, Suzy diện áo blazer đen cùng chân váy xếp ly đỏ nổi bật.

Diện blazer cùng đầm liền

Mặc blazer sang chảnh như mỹ nhân Hàn, cứ diện lên là sành điệu - Ảnh 10

Theo đuổi style cá tính và chất chơi, Sunmi đã có một outfit vô cùng cuốn hút.

 

 

Mặc blazer sang chảnh như mỹ nhân Hàn, cứ diện lên là sành điệu - Ảnh 11
Cũng diện blazer nhưng trông Sunmi lại vô cùng gợi cảm khi cô nàng mix item này với đầm hai dây xám nhạt ngắn cũn, tôn triệt để đôi chân thon dài.

 

Mặc blazer sang chảnh như mỹ nhân Hàn, cứ diện lên là sành điệu - Ảnh 12

Irene (Red Velvet) diện chiếc đầm vàng lấp lánh và kiêu sa, bên ngoài choàng hờ hững chiếc áo blazer tông đen, tạo nên diện mạo đầy sang chảnh.

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Kiểu áo corset những năm gần đây đang được các mỹ nhân Việt ưa chuộng và tích cực lăng xê. Hãy cùng "học lỏm" cách phối đồ để có một phong cách thời trang sành điệu và thời thượng nhé!

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