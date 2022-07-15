Học mỹ nhân Việt diện áo corset trang phục tuy khó nhằn "tưởng không dễ nhưng dễ không tưởng"

Kiểu áo corset những năm gần đây đang được các mỹ nhân Việt ưa chuộng và tích cực lăng xê. Hãy cùng "học lỏm" cách phối đồ để có một phong cách thời trang sành điệu và thời thượng nhé!
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Kiểu dáng áo corset lấy cảm hứng từ chiếc áo nịt ngực thời Phục Hưng. Tuy nhiên, giờ đây với sự phát triển của ngành thời trang, áo corset ngày càng được ưa chuộng. Với công dụng tôn ngực đầy, "hack" eo thon giúp người mặc tăng thêm sự quyến rũ, vì thế, không khó để thấy nhiều người đẹp Việt ngày càng tích cực lăng xê. Trong đó, có thể kể đến Á hậu Lê Thảo Nhi, Kim Duyên, Kỳ Duyên, Chi Pu, Quỳnh Anh Shyn,...Hãy cùng học hỏi cách diện corset khoe vòng 1 cực phẩm nhé!