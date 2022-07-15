Học mỹ nhân Việt diện áo corset trang phục tuy khó nhằn "tưởng không dễ nhưng dễ không tưởng"

Thời trang 15/07/2022 10:06

Kiểu áo corset những năm gần đây đang được các mỹ nhân Việt ưa chuộng và tích cực lăng xê. Hãy cùng "học lỏm" cách phối đồ để có một phong cách thời trang sành điệu và thời thượng nhé!

Kiểu dáng áo corset lấy cảm hứng từ chiếc áo nịt ngực thời Phục Hưng. Tuy nhiên, giờ đây với sự phát triển của ngành thời trang, áo corset ngày càng được ưa chuộng. Với công dụng tôn ngực đầy, "hack" eo thon giúp người mặc tăng thêm sự quyến rũ, vì thế, không khó để thấy nhiều người đẹp Việt ngày càng tích cực lăng xê. Trong đó, có thể kể đến Á hậu Lê Thảo Nhi, Kim Duyên, Kỳ Duyên, Chi Pu, Quỳnh Anh Shyn,...Hãy cùng học hỏi cách diện corset khoe vòng 1 cực phẩm nhé!

Học mỹ nhân Việt diện áo corset trang phục tuy khó nhằn 'tưởng không dễ nhưng dễ không tưởng' - Ảnh 1
 Mẫu áo corset của Thảo Nhi Lê là kiểu dáng hai dây đơn giản, phần thân ôm sát cơ thể với cấu trúc khung dọc và đường cắt thuôn nhọn tạo cảm giác vòng 2 thon gọn hơn.

 

Học mỹ nhân Việt diện áo corset trang phục tuy khó nhằn 'tưởng không dễ nhưng dễ không tưởng' - Ảnh 2
Fashionista Khánh Linh phối áo corset với quần denim tạo cảm giác năng động lại cực kỳ sang chảnh và thời thượng.

 

Học mỹ nhân Việt diện áo corset trang phục tuy khó nhằn 'tưởng không dễ nhưng dễ không tưởng' - Ảnh 3
Lan Ngọc khoe vòng eo con kiến trong mẫu váy corset thắt dây, có thiết kế gần với kiểu nội y truyền thống thời Phục Hưng nhất. 

 

Học mỹ nhân Việt diện áo corset trang phục tuy khó nhằn 'tưởng không dễ nhưng dễ không tưởng' - Ảnh 4
Diễn viên Thúy Ngân kết hợp áo corset với váy màu camel vừa tôn lên vẻ dịu dàng nhưng cũng không kém phần quyến rũ. 

 

Học mỹ nhân Việt diện áo corset trang phục tuy khó nhằn 'tưởng không dễ nhưng dễ không tưởng' - Ảnh 5
Chi Pu khoe street style sành điệu, bắt mắt như thể dự Tuần lễ thời trang. Giọng ca "Anh ơi ở lại" có thể tự hào về vòng eo con kiến khi mặc chiếc áo corset đen bó sát phối với chân váy vàng tạo sự tương phản màu sắc. Đôi boots cao gót và chiếc túi đeo hông nhỏ xinh của Chanel là thứ phụ kiện hoàn hảo để bổ sung cho set đồ. 

 

Học mỹ nhân Việt diện áo corset trang phục tuy khó nhằn 'tưởng không dễ nhưng dễ không tưởng' - Ảnh 6
Quỳnh Anh Shyn lăng xê kiểu áo cúp ngực dáng corset nhưng lại kết hợp với quần joggers và boots hầm hố như một swag girl chất lừ.

 

Học mỹ nhân Việt diện áo corset trang phục tuy khó nhằn 'tưởng không dễ nhưng dễ không tưởng' - Ảnh 7
Á hậu Kim Duyên diện áo corset của Chung Thanh Phong trong một màn trình diễn tại Supra Chat. Thiết kế tạo phom cúp ngực, phần thân có cấu trúc corset điển hình pha trộn giữa vải xuyên thấu và gam màu beige - mix cùng quần ống suông đồng điệu.

 

Học mỹ nhân Việt diện áo corset trang phục tuy khó nhằn 'tưởng không dễ nhưng dễ không tưởng' - Ảnh 8
Phong cách thời trang công sở táo bạo của nhân vật Quỳnh Lam do Minh Hằng thủ vai trong phim Bẫy ngọt ngào. Đảm nhiệm vai trò nhà thiết kế trong phim, Minh Hằng chưng diện sành điệu và phá cách - áo corset trắng phối cùng quần họa tiết da rắn, blazer khoác ngoài kết hợp giày mũi nhọn và phụ kiện ấn tượng.

 

Học mỹ nhân Việt diện áo corset trang phục tuy khó nhằn 'tưởng không dễ nhưng dễ không tưởng' - Ảnh 9
Hoa hậu Kỳ Duyên phối áo corset dáng cúp ngực với quần túi hộp và vòng cổ bện dây cùng màu - tất cả tạo nên một hình ảnh năng động, cá tính nhưng cũng đầy quyến rũ để mỹ nhân Việt khoe vòng eo nhỏ săn chắc.

 

Học mỹ nhân Việt diện áo corset trang phục tuy khó nhằn 'tưởng không dễ nhưng dễ không tưởng' - Ảnh 10
Ngọc Trinh cũng trưng diện áo corset quây khoe vòng eo con kiến mix cùng quần jeans trông vừa trẻ trung, vừa năng động.
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