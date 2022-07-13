4 mẫu giày thanh lịch, thời thượng mà còn có khả năng hack tuổi "đỉnh cao" chị em không thể bỏ qua

Thời trang 13/07/2022 17:02

Chắc chắn đây sẽ là những mẫu giày không thể thiếu cho tủ đồ của bạn vào mùa hè này. Không những thời trang, thoải mái di chuyển mà còn giúp bạn trẻ trung hơn.

Sandals dáng mule

Nhờ kiểu dáng đơn giản, ít quai dây nên sandals mule sẽ vô cùng tiện lợi cho chị em trong việc xỏ ra, xỏ vào. Item này còn được các tín đồ thời trang ưa chuộng vì chúng toát lên vẻ sành điệu và thời thượng. 

Ưu điểm của item này là có thể mix cùng được với nhiều loại trang phục như: Quần baggy, quần shorts, váy, đầm... 

4 mẫu giày thanh lịch, thời thượng mà còn có khả năng hack tuổi 'đỉnh cao' chị em không thể bỏ qua - Ảnh 1

4 mẫu giày thanh lịch, thời thượng mà còn có khả năng hack tuổi 'đỉnh cao' chị em không thể bỏ qua - Ảnh 2

4 mẫu giày thanh lịch, thời thượng mà còn có khả năng hack tuổi 'đỉnh cao' chị em không thể bỏ qua - Ảnh 3

Sneaker trắng

Sneaker trắng không còn là món đồ quá xa lạ trong tủ đồ của mọi người. Với những ưu điểm như dễ đi, dễ kết hợp đồ và trên hết là mang đến vẻ ngoài vô cùng thời thượng, cá tính, giày sneaker trắng xứng đáng trở thành đôi giày "đinh" của bạn trong mùa hè này.

Sneaker trắng là một item cực kỳ dễ tính và có thể dễ dàng kết hợp với đủ loại trang phục với muôn vàn phong cách khác nhau. Người ta diện sneaker trắng với hầu hết mọi thứ, từ đơn giản như áo thun, quần jeans, váy ngắn, váy dài, v.v... đến suit và cả những set đồ phức tạp được layering lạ mắt. Sneaker trắng có thể phối hợp với muôn vàn item và đều cho ra kết quả hợp nhãn.

4 mẫu giày thanh lịch, thời thượng mà còn có khả năng hack tuổi 'đỉnh cao' chị em không thể bỏ qua - Ảnh 4

4 mẫu giày thanh lịch, thời thượng mà còn có khả năng hack tuổi 'đỉnh cao' chị em không thể bỏ qua - Ảnh 5

4 mẫu giày thanh lịch, thời thượng mà còn có khả năng hack tuổi 'đỉnh cao' chị em không thể bỏ qua - Ảnh 6

Chunky sandal

Ưu điểm của kiều giày này là vừa rất thông thoáng, mát mẻ cho mùa hè, lại vừa giúp teen ăn gian chiều cao đáng kể. Chunky sandals không hề khó phối đồ đâu nhé. Bạn chỉ cần diện đồ năng động, khỏe khoắn và không quá điệu đà là đã rất chuẩn rồi.

Tuy nhiên, các mỹ nhân Việt lại sáng tạo hơn rất nhiều. Họ thường diện chunky sandal với váy điệu đà. Cách mix&match này rất hợp lý chứ chẳng hề lạc quẻ, các sao Việt vẫn có được vẻ ngoài nổi bật, nữ tính, sao bạn không thử xem nào.

4 mẫu giày thanh lịch, thời thượng mà còn có khả năng hack tuổi 'đỉnh cao' chị em không thể bỏ qua - Ảnh 7

4 mẫu giày thanh lịch, thời thượng mà còn có khả năng hack tuổi 'đỉnh cao' chị em không thể bỏ qua - Ảnh 8

4 mẫu giày thanh lịch, thời thượng mà còn có khả năng hack tuổi 'đỉnh cao' chị em không thể bỏ qua - Ảnh 9

Sandal đế bệt

Đối với các cô gái thích sự giản dị thì việc lựa chọn những đôi giày sandal đế bệt luôn là ưu tiên hàng đầu trong những ngày hè nóng bức này. Sandal được ưa chuộng nhờ thiết kế hở mũi, đem lại cảm giác thông thoáng trong những ngày hè nắng nóng. Nó phù hợp với nhiều kiểu áo quần khác nhau và cũng làm tôn lên đôi chân của bạn.

Khi mang những tông màu trung tính như: đen, nâu, trắng, be… sandal đế bệt còn giúp cả tổng thể thêm phần thanh lịch và trang nhã. Ngoài ra, sơ vin hoặc chọn váy/áo nhấn eo cũng là cách hay để "ăn gian" chiều cao, đồng thời tăng độ chỉn chu cho người mặc.

4 mẫu giày thanh lịch, thời thượng mà còn có khả năng hack tuổi 'đỉnh cao' chị em không thể bỏ qua - Ảnh 10

4 mẫu giày thanh lịch, thời thượng mà còn có khả năng hack tuổi 'đỉnh cao' chị em không thể bỏ qua - Ảnh 11

4 mẫu giày thanh lịch, thời thượng mà còn có khả năng hack tuổi 'đỉnh cao' chị em không thể bỏ qua - Ảnh 12

Cập nhật ngay những kiểu quần hot trend được các mỹ nhân Việt săn đón, lăng xê nhiệt tình

Cập nhật ngay những kiểu quần hot trend được các mỹ nhân Việt săn đón, lăng xê nhiệt tình

Những mẫu quần này không chỉ tôn dáng, trẻ trung, sành điệu mà còn giúp chị em tạo ra nhiều phong cách thời trang khác nhau từ năng động đến thanh lịch. Đây chắc chắn là món đồ không thể thiếu trong tủ đồ mùa hè này.

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