Lưu ngay 5 cách phối đồ công sở "đẹp miễn bàn" cho các nàng tự tin suốt tuần

Thời trang 12/07/2022 07:07

Giờ đây, trang phục công sở sẽ không còn nhàm chán, tẻ nhạt. Với những cách phối đồ này sẽ giúp các nàng luôn xinh đẹp, thanh lịch, tự tin hơn.

Phối đồ cùng quần đen - áo trắng

Đen – trắng là hai màu tuyệt phối và luôn thích hợp trong mọi hoàn cảnh. Bạn có thể phối quần tây, jean hoặc váy đen với áo sơ mi hoặc áo thun trắng. Nên đóng thùng hoặc chọn áo ngắn để vóc dáng cân đối hơn. Trắng và đen phối với nhau sẽ giúp bạn luôn nổi bật, bạn có thể đeo thêm đồng hồ hoặc bông tai để tạo điểm nhấn.

Lưu ngay 5 cách phối đồ công sở 'đẹp miễn bàn' cho các nàng tự tin suốt tuần - Ảnh 1

Lưu ngay 5 cách phối đồ công sở 'đẹp miễn bàn' cho các nàng tự tin suốt tuần - Ảnh 2

Chọn đầm liền đơn giản và kín đáo

Lưu ngay 5 cách phối đồ công sở 'đẹp miễn bàn' cho các nàng tự tin suốt tuần - Ảnh 3

Lưu ngay 5 cách phối đồ công sở 'đẹp miễn bàn' cho các nàng tự tin suốt tuần - Ảnh 4

Item này là một trong những trang phục không thể thiếu trong tủ đồ của những quý cô công sở. Thiết kế đơn giản nhưng không hề mang lại sự đơn điệu mang lại sự ấn tượng sang trọng khi diện lên người bộ đồ này.

Nếu phải ngồi nhiều, bạn nên chọn những kiểu đầm không quá thắt ở eo. Đầm nên dài ngang gối để không quá hớ hênh khi ngồi. Đầm xinh có thể phối với scandal, giày bệt hoặc sneaker, bốt.

Với nhiều thiết kế kiểu dáng đa dạng, màu sắc khác nhau, mang thiết kế đơn giản nhưng vô cùng bắt mắt của những chi tiết hoa văn, tạo lên sự dịu dàng cá tính, nhẹ nhàng thanh thoát của phái đẹp trở thành người bạn đồng hành nâng bước cùng các quý cô vào những ngày hè nắng gắt.

Phối chân váy chữ A cùng áo kiểu

Lưu ngay 5 cách phối đồ công sở 'đẹp miễn bàn' cho các nàng tự tin suốt tuần - Ảnh 5

Ngoài cách phối trên thì chị em công sở còn có thể bỏ túi ngay cách phối lợi hại này. Có thể nói rằng, chân váy chữ A có thể phối với rất nhiều loại áo. Trong đó, áo sơ mi đồng phục là một lựa chọn không nên bỏ qua.

Thay vì phối cùng chân váy bút chì thì bạn hãy phá cách với chân váy chữ A. Đặc biệt, với những cô nàng công sở có vòng 3 không được cân đối thì đừng bỏ qua cách phối đồ công sở dành cho nữ này nhé.

Phối áo sơ mi kết hợp quần âu

Lưu ngay 5 cách phối đồ công sở 'đẹp miễn bàn' cho các nàng tự tin suốt tuần - Ảnh 6

Áo sơ mi kết hợp cùng quần âu là cách mix đồ đơn giản mang đến nét đẹp thanh lịch, chỉn chu được nhiều cô gái công sở lựa chọn. Để quần âu không bị cứng nhắc và trẻ trung dáng quần này năm nay thường được thiết kế dáng suông và chiều dài chớm mắt cá. Việc lựa chọn dáng quần âu quá ôm sát sẽ làm bạn không thoải mái khi đi lại. Bên cạnh đó, thiết kế quần âu quá dài cũng không mang lại gọn gàng và thuận tiện khi di chuyển.

Phối chân váy bút chì cùng áo sơ mi sang trọng, nữ tính

Lưu ngay 5 cách phối đồ công sở 'đẹp miễn bàn' cho các nàng tự tin suốt tuần - Ảnh 7

Chân váy bút chì và áo sơ mi đã trở thành những item quen thuộc trong tủ đồ của những quý cô công sở. Set đồ được mix – match khéo léo giữa chân váy, áo sơ mi cùng một đôi giày cao gót một chiếc túi xách làm điểm nhấn cho bộ trang phục, tạo ra một bộ đồ mang phong cách thanh lịch, trang nhã.

Outfit thời trang tiêu biểu dành được nhiều sự yêu thích từ các quý cô công sở, set đồ không chỉ thu hút ánh nhìn mà còn đem lại sự ấn tượng, sang trọng

Công thức phối đồ thanh lịch, chuẩn hot girl công sở

Công thức phối đồ thanh lịch, chuẩn hot girl công sở

Trang phục công sở dần được phong phú và áp dụng nhiều trào lưu thiết kế, cách phối đồ đa dạng này sẽ giúp các chị em tự tin đi làm, không lo lỗi mốt.

Xem thêm
Từ khóa:   trang phục công sở phối đồ công sở bí kíp phối đồ đẹp

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 2 giờ 19 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 54 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 9 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 5 giờ 24 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 5 giờ 27 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 54 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 6 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt