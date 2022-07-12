Lưu ngay 5 cách phối đồ công sở "đẹp miễn bàn" cho các nàng tự tin suốt tuần

Đen – trắng là hai màu tuyệt phối và luôn thích hợp trong mọi hoàn cảnh. Bạn có thể phối quần tây, jean hoặc váy đen với áo sơ mi hoặc áo thun trắng. Nên đóng thùng hoặc chọn áo ngắn để vóc dáng cân đối hơn. Trắng và đen phối với nhau sẽ giúp bạn luôn nổi bật, bạn có thể đeo thêm đồng hồ hoặc bông tai để tạo điểm nhấn.

Item này là một trong những trang phục không thể thiếu trong tủ đồ của những quý cô công sở. Thiết kế đơn giản nhưng không hề mang lại sự đơn điệu mang lại sự ấn tượng sang trọng khi diện lên người bộ đồ này.

Nếu phải ngồi nhiều, bạn nên chọn những kiểu đầm không quá thắt ở eo. Đầm nên dài ngang gối để không quá hớ hênh khi ngồi. Đầm xinh có thể phối với scandal, giày bệt hoặc sneaker, bốt.

Với nhiều thiết kế kiểu dáng đa dạng, màu sắc khác nhau, mang thiết kế đơn giản nhưng vô cùng bắt mắt của những chi tiết hoa văn, tạo lên sự dịu dàng cá tính, nhẹ nhàng thanh thoát của phái đẹp trở thành người bạn đồng hành nâng bước cùng các quý cô vào những ngày hè nắng gắt.

Phối chân váy chữ A cùng áo kiểu

Ngoài cách phối trên thì chị em công sở còn có thể bỏ túi ngay cách phối lợi hại này. Có thể nói rằng, chân váy chữ A có thể phối với rất nhiều loại áo. Trong đó, áo sơ mi đồng phục là một lựa chọn không nên bỏ qua.

Thay vì phối cùng chân váy bút chì thì bạn hãy phá cách với chân váy chữ A. Đặc biệt, với những cô nàng công sở có vòng 3 không được cân đối thì đừng bỏ qua cách phối đồ công sở dành cho nữ này nhé.

Phối áo sơ mi kết hợp quần âu

Áo sơ mi kết hợp cùng quần âu là cách mix đồ đơn giản mang đến nét đẹp thanh lịch, chỉn chu được nhiều cô gái công sở lựa chọn. Để quần âu không bị cứng nhắc và trẻ trung dáng quần này năm nay thường được thiết kế dáng suông và chiều dài chớm mắt cá. Việc lựa chọn dáng quần âu quá ôm sát sẽ làm bạn không thoải mái khi đi lại. Bên cạnh đó, thiết kế quần âu quá dài cũng không mang lại gọn gàng và thuận tiện khi di chuyển.

Phối chân váy bút chì cùng áo sơ mi sang trọng, nữ tính

Chân váy bút chì và áo sơ mi đã trở thành những item quen thuộc trong tủ đồ của những quý cô công sở. Set đồ được mix – match khéo léo giữa chân váy, áo sơ mi cùng một đôi giày cao gót một chiếc túi xách làm điểm nhấn cho bộ trang phục, tạo ra một bộ đồ mang phong cách thanh lịch, trang nhã.

Outfit thời trang tiêu biểu dành được nhiều sự yêu thích từ các quý cô công sở, set đồ không chỉ thu hút ánh nhìn mà còn đem lại sự ấn tượng, sang trọng