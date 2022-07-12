Cập nhật ngay những kiểu quần hot trend được các mỹ nhân Việt săn đón, lăng xê nhiệt tình

Diện lên mình những chiếc quần jeans ống đứng có độ dài trên mắt cá chân một chút, vẻ ngoài của người diện sẽ có được sự trẻ trung, năng động. Đó cũng là lý do các tín đồ cứ thi nhau diện suốt, bạn cũng nên sắm ít nhất một item để chưng diện thôi. Với hội sao Việt thì quần jeans ống đứng là item must-have.

Quần jeans ống đứng có thiết kế hơi ôm nhẹ chân nhưng không bó chịt như skinny jeans, tạo cảm giác thoải mái, diện hè càng lý tưởng. Item kinh điển này đem đến cho người mặc vẻ ngoài thanh lịch, chỉn chu nhưng cái hay nhất ở đây chính là giúp hack tuổi hiệu nghiệm.

Quần âu ống đứng

Quần tây ống đứng giúp người mặc khắc phục những nhược điểm về hình thể nếu có. Nếu bạn là người chân to, quần ống đứng sẽ giúp đôi chân trông nhỏ lại. Ngược lại, những người có đôi chân gầy, nhỏ sẽ trở nên đầy đặn hơn khi diện quần tây đứng.

Quần âu ống đứng sẽ mang đến cho chị em sự thanh lịch, chỉn chu. Khi kết hợp cùng một số mẫu áo như t-shirt, áo crop top hay blazer cộc tay, tổng thể trang phục sẽ rất trẻ trung, phóng khoáng. Chính vì thế, mẫu quần này không bao giờ bị lỗi mốt, chẳng những hợp diện đi làm, mà còn lý tưởng để lên đồ cho những buổi dạo phố.

Quần màu be

Màu be thật ra thuộc nhóm màu trung tính với sắc màu dịu nhẹ tạo nên cảm giác ôn hòa đối với người nhìn. Ngoài ra, tông màu này luôn khiến đôi mắt người nhìn được dễ chịu và thoải mái hơn. Chính vì thế, những cô gái công sở yêu thích sự tối giản tinh tế thì không nên bỏ qua trang phục màu be cực đẹp này. Đây cũng là tông màu dễ phối đồ nhất và được yêu thích trong bảng màu.

Khác với sắc đỏ rực rỡ hay vàng óng ánh thường phù hợp với mùa hè, màu be có thể được sử dụng cả bốn mùa mà không lỗi thời hay lỗi mốt. Bạn chỉ cần một chút tinh tế khi mix màu be với các màu khác đã tạo nên sự khác biệt, nâng tầm bộ trang phục mỗi ngày.

Quần jeans ống suông

Ưu thế của quần jeans ống suông chính là độ rộng và chiều dài ống quần rất đa dạng, giúp bạn có nhiều sự lựa chọn, phù hợp với sở thích và mục đích sử dụng. Chiếc quần này chính là việc bạn có thể diện chúng “từ nhà ra phố”, từ những cuộc vui chơi cùng bạn bè đến nơi công sở trang trọng.

Công thức quần jeans + áo sơ mi lụa sẽ tạo nên tổng thể trang phục thanh lịch. Còn khi mix quần jeans với áo crop top, áo hai dây, vẻ ngoài sẽ sành điệu miễn chê. Đây là mẫu quần bạn nhất định phải có trong tủ đồ của mình.

Quần ống rộng

Quần ống rộng sẽ giúp nàng che đi những khuyết điểm của bản thân, nhất là về phần đùi. Nếu không sở hữu một đôi chân thon gọn thì item này sẽ giúp bạn điều đó. Độ rộng của quần sẽ là một ưu điểm lớn của nó trong việc tạo form và che khuyết điểm.

Khi quần ống rộng kết hợp áo croptop sẽ giúp nàng "ăn gian" chiều cao. Cách mix với áo phông cũng là cách phối đồ cực kỳ dễ tính khi các cô nàng của chúng ta hoàn toàn có thể thoải mái lựa chọn kết hợp với đủ kiểu giày dép, dù là giày thể thao năng động, trẻ trung hay giày cao gót thanh lịch, sang trọng thì đều phù hợp hết. Với chất liệu vải nhẹ nhàng, đây là món thời trang giải nhiệt tốt cho những ngày nóng nực.