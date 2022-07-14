Chọn bikini cực chuẩn cho nàng mũm mĩm giúp bạn tự tin, quyến rũ không kém bất kỳ người mẫu nào

Bikini khoét sâu cổ, cột dây chéo giúp chị em trông mảnh mai hơn, không chỉ quyến rũ, mẫu bikini này sẽ mang lại cảm giác trẻ trung, cực kì phù hợp với không khí ngày Hè.

Những bộ đồ bơi liền mảnh khoét cổ sâu là sự lựa chọn hoàn hảo cho chị em sở hữu eo to và ngực nở nang. Bằng việc khoe triệt để ưu điểm vòng 1, mọi người sẽ tập trung vào phần ngực mà “bỏ quên” vòng eo bánh mì. Thiết kế đồ bơi sexy này cũng sẽ giúp bạn khoe dáng tối đa và trông quyến rũ hơn bao giờ hết.

Bikini 2 mảnh cạp cao

Với các nàng mũm mĩm vẫn có thể lựa cho mình các mẫu bikini với thiết kế rời hai mảnh. Tuy nhiên, để "hack dáng" các nàng nên chọn set đồ có quần cạp cao. Với mẫu đồ này không chỉ giúp chị em giấu đi vòng eo kém thon mà còn có thể giúp đôi chân dài thêm vài centimet. Các bạn nên lưu ý cho mẫu quần có cạp cao hơn rốn, nếu không sẽ lộ phần mỡ thừa kém duyên. Nắm được bí quyết này, diện mạo của các nàng sẽ xinh đẹp và quyến rũ hơn gấp bội.

Bikini họa tiết kẻ sọc

Họa tiết kẻ sọc là một trong những xu hướng kinh điển và luôn hiệu quả trong việc gây ra ảo giác cho người đối diện, trong mắt họ bạn sẽ cao thêm vài cm. Nếu bạn là cô nàng mũm mĩm thì họa tiết này sẽ là "đôi bạn thân", bởi tác dụng của kẻ sọc là kéo dài cơ thể rất hiệu quả.

Với những cô nàng béo nhưng thấp thì kiểu họa tiết này vừa có công dụng giảm béo vừa giúp ăn gian chiều cao hiệu quả. Điểm nhấn trên phần eo và những họa tiết sọc dọc sẽ giúp cơ thể bạn trông thon gọn hơn rất nhiều.

Tankini

Tankini là phiên bản “con nhà lành” của bikini với thiết kế hai mảnh nhưng vô cùng kín đáo. Phần áo dài của tankini sẽ giúp che chắn vòng 2 phì nhiêu, tạo sự tự tin cho những cô nàng mũm mĩm. Dù không quyến rũ như những mẫu bikini khác thì tankini vẫn nhận được nhiều sự ưu ái vì khả năng giấu khuyết điểm hoàn hảo.