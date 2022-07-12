Điểm qua những chiếc túi xách "nghìn đô" mà ai cũng muốn có của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh

Thời trang 12/07/2022 17:00

Từng được nhớ đến là "Hoa hậu nghèo nhất Việt Nam", Đỗ Mỹ Linh hiện tại lại khiến mọi người không khỏi xuýt xoa với bộ sưu tập túi hiệu đồ sộ của mình.

Đỗ Mỹ Linh đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016, khi ấy cô luôn tạo ấn tượng với hình ảnh giản dị, hiếm khi chạy theo việc chi tiền quá đà những món hàng hiệu đắt tiền. Người đẹp chỉ mua những món đồ phù hợp, có thể tái sử dụng nhiều lần.

Đến hiện tại, sau khi đăng quang được 6 năm, cuộc sống của Đỗ Mỹ Linh đã thay đổi nhiều. Từ một cô sinh viên giản dị, có cuộc sống bình thường, Đỗ Mỹ Linh dần cũng có cuộc sống "lên hương" hơn.

Nếu thời điểm trước nàng hậu ít khoe khoang hàng hiệu, ít phô diễn vật chất bên ngoài thì dạo gần đây đã bắt đầu chia sẻ nhiều hơn. Tuy không trực tiếp khoe mẽ nhưng qua những bức ảnh Đỗ Mỹ Linh chia sẻ trên mạng xã hội, người hâm mộ có thể nhìn ra bộ sưu tập hàng hiệu của cô. Nàng Hậu gây chú ý với phong cách thời trang sành điệu, thời thượng, đặc biệt là sở thích sưu tập các mẫu phụ kiện đắt tiền, sang chảnh để tăng sức hút cho hình ảnh của cô.

Điểm qua những chiếc túi xách 'nghìn đô' mà ai cũng muốn có của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh - Ảnh 1
Nàng Hậu luôn gây ấn tượng với những phụ kiện đi kèm tinh tế, sang trọng thu hút ánh nhìn mọi người.

Trong đó, có thể nói đến bộ sưu tập túi xách khá đồ sộ, có nhiều item đến từ loạt thương hiệu đình đám trên thế giới được người đẹp "tậu" về.

Điểm qua những chiếc túi xách 'nghìn đô' mà ai cũng muốn có của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh - Ảnh 2
 Chiếc túi trị giá gần 92 triệu đồng từng được cô nàng mang đi du xuân.

 

Điểm qua những chiếc túi xách 'nghìn đô' mà ai cũng muốn có của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh - Ảnh 3
Hermès Picotin có giá 87 triệu đồng được Đỗ Mỹ Linh sử dụng cùng trang phục hoa ren trắng. 

 

Điểm qua những chiếc túi xách 'nghìn đô' mà ai cũng muốn có của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh - Ảnh 4
Ngoài Saint Laurent, Đỗ Mỹ Linh cũng cực kỳ ưa thích túi Gabrielle Chanel với tông đen đơn giản, dễ dàng kết hợp cùng trang phục. Thiết kế có giá 5.400 USD (gần 125 triệu đồng). 

 

Điểm qua những chiếc túi xách 'nghìn đô' mà ai cũng muốn có của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh - Ảnh 5
Mẫu túi Hermès Constance có giá "sương sương" 280 triệu đồng được cô diện đi dạo phố.

 

Điểm qua những chiếc túi xách 'nghìn đô' mà ai cũng muốn có của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh - Ảnh 6
Chiếc túi mini Lady Dior phiên bản tay cầm da cá sấu, đính hạt sequin nhiều màu có giá thấp nhất gần 100 triệu đồng cũng góp mặt trong BST của Đỗ Mỹ Linh.

 

Điểm qua những chiếc túi xách 'nghìn đô' mà ai cũng muốn có của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh - Ảnh 7
Trong bộ túi hiệu, phải kể đến mẫu Hermès Kelly có giá hơn 450 triệu đồng. Món phụ kiện đắt đỏ này thường được Đỗ Mỹ Linh kết hợp cùng các trang phục thanh lịch.

Trong thời gian qua, chuyện tình yêu của cô cũng được nhiều người quan tâm. Mới đây nhất, mạng xã hội còn lộ tin Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã đồng ý lời cầu hôn của Đỗ Vinh Quang - nhị thiếu gia nhà bầu Hiển. Cả hai nhiều lần dính tin đồn hẹn hò nhưng chưa một lần lên tiếng xác nhận. Dù vậy, người hâm mộ vẫn vô cùng mong chờ một siêu đám cưới sẽ được diễn ra.  

Điểm qua những chiếc túi xách 'nghìn đô' mà ai cũng muốn có của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh - Ảnh 8
Đỗ Mỹ Linh đi xem ca nhạc cùng thiếu gia Đỗ Vinh Quang.
Công thức phối đồ thanh lịch, chuẩn hot girl công sở

Công thức phối đồ thanh lịch, chuẩn hot girl công sở

Trang phục công sở dần được phong phú và áp dụng nhiều trào lưu thiết kế, cách phối đồ đa dạng này sẽ giúp các chị em tự tin đi làm, không lo lỗi mốt.

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