Từng được nhớ đến là "Hoa hậu nghèo nhất Việt Nam", Đỗ Mỹ Linh hiện tại lại khiến mọi người không khỏi xuýt xoa với bộ sưu tập túi hiệu đồ sộ của mình.
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Đỗ Mỹ Linh đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016, khi ấy cô luôn tạo ấn tượng với hình ảnh giản dị, hiếm khi chạy theo việc chi tiền quá đà những món hàng hiệu đắt tiền. Người đẹp chỉ mua những món đồ phù hợp, có thể tái sử dụng nhiều lần.
Đến hiện tại, sau khi đăng quang được 6 năm, cuộc sống của Đỗ Mỹ Linh đã thay đổi nhiều. Từ một cô sinh viên giản dị, có cuộc sống bình thường, Đỗ Mỹ Linh dần cũng có cuộc sống "lên hương" hơn.
Nếu thời điểm trước nàng hậu ít khoe khoang hàng hiệu, ít phô diễn vật chất bên ngoài thì dạo gần đây đã bắt đầu chia sẻ nhiều hơn. Tuy không trực tiếp khoe mẽ nhưng qua những bức ảnh Đỗ Mỹ Linh chia sẻ trên mạng xã hội, người hâm mộ có thể nhìn ra bộ sưu tập hàng hiệu của cô. Nàng Hậu gây chú ý với phong cách thời trang sành điệu, thời thượng, đặc biệt là sở thích sưu tập các mẫu phụ kiện đắt tiền, sang chảnh để tăng sức hút cho hình ảnh của cô.
Trong đó, có thể nói đến bộ sưu tập túi xách khá đồ sộ, có nhiều item đến từ loạt thương hiệu đình đám trên thế giới được người đẹp "tậu" về.
Trong thời gian qua, chuyện tình yêu của cô cũng được nhiều người quan tâm. Mới đây nhất, mạng xã hội còn lộ tin Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã đồng ý lời cầu hôn của Đỗ Vinh Quang - nhị thiếu gia nhà bầu Hiển. Cả hai nhiều lần dính tin đồn hẹn hò nhưng chưa một lần lên tiếng xác nhận. Dù vậy, người hâm mộ vẫn vô cùng mong chờ một siêu đám cưới sẽ được diễn ra.