Cẩn thận biến mình trở nên luộm thuộm nếu bạn mua phải những chiếc quần này

Bên cạnh đó cũng cần tránh xa các họa tiết hoa văn rối mắt khiến tổng thể trang phục sẽ tối sầm lại, trông sến hơn và không được trẻ trung, tươi mới cho lắm.

Mặc dù, họa tiết hoa rất hot vào mùa hè nhờ sự rạng rỡ, tươi tắn. Tuy nhiên, khi họa tiết hoa lớn được áp dụng lên quần dài, chị em sẽ cần phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn trước khi mua sắm. Vì những mẫu quần dài mang họa tiết hoa to bản thường khó mix đồ, dễ đem đến cảm giác sến sẩm cho bộ đồ và vô tình khiến người mặc trông “dừ” hơn.

Nếu vẫn mê quần họa tiết thì chị em nên ưu tiên quần trơn màu pastel, vừa hiệu quả hack tuổi tốt, lại vẫn giữ được cho người mặc vẻ ngoài tinh tế, trang nhã.

Quần quá rộng

Hiện nay quần ống rộng hiện đang là mặt hàng thời trang rất hot, tạo cảm giác thoải mái và mát mẻ. Nhưng nếu chị em chọn phải kiểu quần ống siêu rộng thì thể nào vóc dáng cũng bị “nuốt trọn”. Nhất là với những chị em có chiều cao khiêm tốn, chiếc quần này sẽ dìm dáng, khiến chị em khó mà có được vẻ cao ráo, thanh thoát được… Đó là chưa kể, quần siêu dài rộng còn khiến chị em trở nên lôi thôi. Lếch thếch tựa như “bà thím” vậy.

Tốt nhất, chị em hãy ưu tiên chọn quần ống đứng, ống suông hoặc ống rộng vừa phải có gam màu trung tính hoặc pastel tươi sáng nhé! Diện lên thanh lịch, thời thượng mà vẫn trẻ trung.

Quần voan đen lửng ống rộng

Tuy quần uần voan đen là một item nhẹ nhàng, mát mẻ. Xuất hiện trên kệ hàng của nhiều shop thời trang. Nhưng để nói về khoản hack tuổi thì không được việc cho lắm. Những mẫu quần chỉ lửng lơ đến bắp chân, dáng rộng có thể ăn bớt chiều dài đôi chân, khiến nàng cao cũng thành thấp bé.

Để không bị mất điểm phong cách thì thay vì diện quần ống lửng lơ, chị em nên chọn quần dài trên mắt cá chân một chút, ưu tiên cho những mẫu quần âu mang những gam màu sáng nhưng nhã nhặn. Chẳng hạn như quần màu trắng, trắng kem hay pastel. Những mẫu quần này dù diện đi chơi hay đi làm cũng sẽ cho bạn bộ đồ trẻ trung, lịch sự.

Quần âu quá đứng dáng

Quần âu quá đứng dáng là item chị em nên bỏ qua. Mặc dù item này rất chỉn chu và thanh lịch. Tuy nhiên, nếu mang kiểu dáng quá đứng đắn. Mà cụ thể là có form dáng gần như ôm sát, nhấn nhá thêm đường li giữa sẽ làm bạn trở nên cứng nhắc và khiến outfit của bạn trông “dừ” hẳn đi.

Quần âu ống suông, hay ống đứng có độ ôm vừa phải sẽ lý tưởng hơn rất nhiều. Những kiểu quần âu thoải mái này rất trẻ trung và tất nhiên, mang đến những outfit chuẩn sành điệu.