Cẩn thận biến mình trở nên luộm thuộm nếu bạn mua phải những chiếc quần này

Thời trang 13/07/2022 07:49

Nếu không cẩn thận, những chiếc quần này sẽ làm bạn già đi thêm vài tuổi mà còn kém duyên trong mắt người khác.

Quần ống rộng với họa tiết hoa lớn hoặc hoa văn rối mắt

Mặc dù, họa tiết hoa rất hot vào mùa hè nhờ sự rạng rỡ, tươi tắn. Tuy nhiên, khi họa tiết hoa lớn được áp dụng lên quần dài, chị em sẽ cần phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn trước khi mua sắm. Vì những mẫu quần dài mang họa tiết hoa to bản thường khó mix đồ, dễ đem đến cảm giác sến sẩm cho bộ đồ và vô tình khiến người mặc trông “dừ” hơn.

Bên cạnh đó cũng cần tránh xa các họa tiết hoa văn rối mắt khiến tổng thể trang phục sẽ tối sầm lại, trông sến hơn và không được trẻ trung, tươi mới cho lắm. 

Nếu vẫn mê quần họa tiết thì chị em nên ưu tiên quần trơn màu pastel, vừa hiệu quả hack tuổi tốt, lại vẫn giữ được cho người mặc vẻ ngoài tinh tế, trang nhã.

Cẩn thận biến mình trở nên luộm thuộm nếu bạn mua phải những chiếc quần này - Ảnh 1

Quần quá rộng

Hiện nay quần ống rộng hiện đang là mặt hàng thời trang rất hot, tạo cảm giác thoải mái và mát mẻ. Nhưng nếu chị em chọn phải kiểu quần ống siêu rộng thì thể nào vóc dáng cũng bị “nuốt trọn”. Nhất là với những chị em có chiều cao khiêm tốn, chiếc quần này sẽ dìm dáng, khiến chị em khó mà có được vẻ cao ráo, thanh thoát được… Đó là chưa kể, quần siêu dài rộng còn khiến chị em trở nên lôi thôi. Lếch thếch tựa như “bà thím” vậy.

Tốt nhất, chị em hãy ưu tiên chọn quần ống đứng, ống suông hoặc ống rộng vừa phải có gam màu trung tính hoặc pastel tươi sáng nhé! Diện lên thanh lịch, thời thượng mà vẫn trẻ trung.

Cẩn thận biến mình trở nên luộm thuộm nếu bạn mua phải những chiếc quần này - Ảnh 2

Quần voan đen lửng ống rộng

Tuy quần uần voan đen là một item nhẹ nhàng, mát mẻ. Xuất hiện trên kệ hàng của nhiều shop thời trang. Nhưng để nói về khoản hack tuổi thì không được việc cho lắm. Những mẫu quần chỉ lửng lơ đến bắp chân, dáng rộng có thể ăn bớt chiều dài đôi chân, khiến nàng cao cũng thành thấp bé. 

Để không bị mất điểm phong cách thì thay vì diện quần ống lửng lơ, chị em nên chọn quần dài trên mắt cá chân một chút, ưu tiên cho những mẫu quần âu mang những gam màu sáng nhưng nhã nhặn. Chẳng hạn như quần màu trắng, trắng kem hay pastel. Những mẫu quần này dù diện đi chơi hay đi làm cũng sẽ cho bạn bộ đồ trẻ trung, lịch sự.

Cẩn thận biến mình trở nên luộm thuộm nếu bạn mua phải những chiếc quần này - Ảnh 3

Quần âu quá đứng dáng

Quần âu quá đứng dáng là item chị em nên bỏ qua. Mặc dù item này rất chỉn chu và thanh lịch. Tuy nhiên, nếu mang kiểu dáng quá đứng đắn. Mà cụ thể là có form dáng gần như ôm sát, nhấn nhá thêm đường li giữa sẽ làm bạn trở nên cứng nhắc và khiến outfit của bạn trông “dừ” hẳn đi.

Quần âu ống suông, hay ống đứng có độ ôm vừa phải sẽ lý tưởng hơn rất nhiều. Những kiểu quần âu thoải mái này rất trẻ trung và tất nhiên, mang đến những outfit chuẩn sành điệu.

Cẩn thận biến mình trở nên luộm thuộm nếu bạn mua phải những chiếc quần này - Ảnh 4

Cập nhật ngay những kiểu quần hot trend được các mỹ nhân Việt săn đón, lăng xê nhiệt tình

Cập nhật ngay những kiểu quần hot trend được các mỹ nhân Việt săn đón, lăng xê nhiệt tình

Những mẫu quần này không chỉ tôn dáng, trẻ trung, sành điệu mà còn giúp chị em tạo ra nhiều phong cách thời trang khác nhau từ năng động đến thanh lịch. Đây chắc chắn là món đồ không thể thiếu trong tủ đồ mùa hè này.

Xem thêm
Từ khóa:   kiểu quần lỗi mốt tip mặc đẹp phối đồ đẹp

TIN MỚI NHẤT

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 3 giờ 25 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 3 giờ 28 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 4 giờ 5 phút trước
TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 4 giờ 29 phút trước
Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt