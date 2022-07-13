Thử ngay các cách phối đồ với áo cổ vuông ai nhìn cũng phải mê

Sơ mi kết hợp cùng với chân váy luôn là outfit chưa bao giờ lỗi thời, cũng như luôn là set đồ dành cho những chị em sành điệu, hiện đại. Hiện nay, chân váy cũng có nhiều thiết kế khác nhau, cùng với độ dài ngắn linh hoạt để phù hợp với vóc dáng của mỗi chị em.

Với những buổi đi chơi, bạn có thể áp dụng cách phối đồ với áo cổ vuông cùng với chân váy ngắn hơn một chút để hack chiều cao, cũng như giúp set đồ thêm phần tươi trẻ và năng động hơn.

Áo cổ vuông + quần jean cạp cao

Đây là cách phối đồ với áo cổ vuông chưa bao giờ lỗi mốt. Với những chị em sở hữu vóc dáng thon gọn, muốn khoe trọn vòng eo của mình thì có thể chọn cho mình chiếc áo cổ vuông 2 dây hoặc dáng crop top và mix cùng quần jean cạp cao và giày bệt thắt nơ, đây là phong cách điệu đà mà nhiều chị em yêu thích. Ngoài ra bạn có thể chọn mix cùng với giày sneaker nếu theo đuổi phong cách cá tính. Đảm bảo với set đồ này bạn sẽ trông thon thả và tạo được sức hút hơn.

Bạn có thể lựa chọn quần jeans ống rộng, quần mom jeans, quần ống đứng hoặc skinny jeans để phối với áo cổ vuông. Tuy nhiên, hãy tránh xa các kiểu quần cạp thấp, cạp trễ vì chúng sẽ khiến bạn trở nên thiếu tinh tế và kém duyên đó.

Áo cổ vuông + quần short

Nếu bạn chưa biết áo cổ vuông mặc với quần gì cho cá tính mà vẫn nữ tính thì hãy chọn cho mình một chiếc quần shorts để mix cùng. Bạn có thể chọn quần chất liệu vải, denim hoặc kaki tùy thuộc vào sở thích và bối cảnh. Quần short không chỉ trẻ trung mà còn giúp các hoạt động của bạn trở nên thoải mái và dễ dàng hơn.

Cụ thể, nếu chọn quần short jean thì nên kết hợp với giày sneaker để tạo sự cá tính khi diện đồ. Còn nếu chọn quần short vải thì bạn nên kết hợp cùng với giày búp bê là một gợi ý có thể tham khảo. Khi lựa chọn sự kết hợp này, nàng nên lưu ý sắm những chiếc quần short cạp cao để giúp tôn dáng và kéo dài chân hơn nhé

Áo cổ vuông + quần vải ống rộng

Sự kết hợp giữa áo cổ vuông và quần vải ống rộng có thể giúp bạn tăng thêm điểm thanh lịch và nhẹ nhàng. Với chất liệu mềm mại, quần vải ống rộng sẽ giúp đôi chân của bạn trông thon dài hơn. Phối áo cổ vuông với quần âu thanh lịch sẽ cho bạn một bộ outfit tươi mới mà không hề nhàm chán.

Thêm một tip phối đồ mà chị em nên lưu ý chính là lựa chọn các mẫu quần sáng màu như trắng, be, ghi, nâu sáng,... để có thể dễ dàng mix&match với những kiểu áo trong tủ đồ của bạn. Quần vải ống rộng đang là một trong những item thời trang được nhiều chị em ưa chuộng vì vậy bạn còn chần chừ gì mà không thử kết hợp 2 món đồ này với nhau nhỉ.