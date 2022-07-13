Thử ngay các cách phối đồ với áo cổ vuông ai nhìn cũng phải mê

Thời trang 13/07/2022 11:50

Áo cổ vuông luôn là một món đồ không thể thiếu đối với những cô nàng yêu thích sự nữ tính, mềm mại. Vậy bạn đã biết cách phối đồ để càng thêm xinh đẹp hơn chưa? Hãy cùng tham khảo nhé!

Áo cổ vuông + chân váy

Sơ mi kết hợp cùng với chân váy luôn là outfit chưa bao giờ lỗi thời, cũng như luôn là set đồ dành cho những chị em sành điệu, hiện đại. Hiện nay, chân váy cũng có nhiều thiết kế khác nhau, cùng với độ dài ngắn linh hoạt để phù hợp với vóc dáng của mỗi chị em.

Diện chân váy dài ngang đầu gối với áo cổ vuông tay phồng sẽ cho bạn sự thanh lịch, nghiêm túc chốn công sở nhưng vẫn giữ được nét trẻ trung.

Với những buổi đi chơi, bạn có thể áp dụng cách phối đồ với áo cổ vuông cùng với chân váy ngắn hơn một chút để hack chiều cao, cũng như giúp set đồ thêm phần tươi trẻ và năng động hơn.

Thử ngay các cách phối đồ với áo cổ vuông ai nhìn cũng phải mê - Ảnh 1

Thử ngay các cách phối đồ với áo cổ vuông ai nhìn cũng phải mê - Ảnh 2

Áo cổ vuông + quần jean cạp cao

Đây là cách phối đồ với áo cổ vuông chưa bao giờ lỗi mốt. Với những chị em sở hữu vóc dáng thon gọn, muốn khoe trọn vòng eo của mình thì có thể chọn cho mình chiếc áo cổ vuông 2 dây hoặc dáng crop top và mix cùng quần jean cạp cao và giày bệt thắt nơ, đây là phong cách điệu đà mà nhiều chị em yêu thích. Ngoài ra bạn có thể chọn mix cùng với giày sneaker nếu theo đuổi phong cách cá tính. Đảm bảo với set đồ này bạn sẽ trông thon thả và tạo được sức hút hơn.

Bạn có thể lựa chọn quần jeans ống rộng, quần mom jeans, quần ống đứng hoặc skinny jeans để phối với áo cổ vuông. Tuy nhiên, hãy tránh xa các kiểu quần cạp thấp, cạp trễ vì chúng sẽ khiến bạn trở nên thiếu tinh tế và kém duyên đó. 

Thử ngay các cách phối đồ với áo cổ vuông ai nhìn cũng phải mê - Ảnh 3

Thử ngay các cách phối đồ với áo cổ vuông ai nhìn cũng phải mê - Ảnh 4

Áo cổ vuông + quần short

Nếu bạn chưa biết áo cổ vuông mặc với quần gì cho cá tính mà vẫn nữ tính thì hãy chọn cho mình một chiếc quần shorts để mix cùng. Bạn có thể chọn quần chất liệu vải, denim hoặc kaki tùy thuộc vào sở thích và bối cảnh. Quần short không chỉ trẻ trung mà còn giúp các hoạt động của bạn trở nên thoải mái và dễ dàng hơn. 

Cụ thể, nếu chọn quần short jean thì nên kết hợp với giày sneaker để tạo sự cá tính khi diện đồ. Còn nếu chọn quần short vải thì bạn nên kết hợp cùng với giày búp bê là một gợi ý có thể tham khảo. Khi lựa chọn sự kết hợp này, nàng nên lưu ý sắm những chiếc quần short cạp cao để giúp tôn dáng và kéo dài chân hơn nhé

 Thử ngay các cách phối đồ với áo cổ vuông ai nhìn cũng phải mê - Ảnh 5

Thử ngay các cách phối đồ với áo cổ vuông ai nhìn cũng phải mê - Ảnh 6

Áo cổ vuông + quần vải ống rộng

Sự kết hợp giữa áo cổ vuông và quần vải ống rộng có thể giúp bạn tăng thêm điểm thanh lịch và nhẹ nhàng. Với chất liệu mềm mại, quần vải ống rộng sẽ giúp đôi chân của bạn trông thon dài hơn. Phối áo cổ vuông với quần âu thanh lịch sẽ cho bạn một bộ outfit tươi mới mà không hề nhàm chán. 

Thêm một tip phối đồ mà chị em nên lưu ý chính là lựa chọn các mẫu quần sáng màu như trắng, be, ghi, nâu sáng,... để có thể dễ dàng mix&match với những kiểu áo trong tủ đồ của bạn. Quần vải ống rộng đang là một trong những item thời trang được nhiều chị em ưa chuộng vì vậy bạn còn chần chừ gì mà không thử kết hợp 2 món đồ này với nhau nhỉ. 

Thử ngay các cách phối đồ với áo cổ vuông ai nhìn cũng phải mê - Ảnh 7

Thử ngay các cách phối đồ với áo cổ vuông ai nhìn cũng phải mê - Ảnh 8

Cập nhật ngay những kiểu quần hot trend được các mỹ nhân Việt săn đón, lăng xê nhiệt tình

Cập nhật ngay những kiểu quần hot trend được các mỹ nhân Việt săn đón, lăng xê nhiệt tình

Những mẫu quần này không chỉ tôn dáng, trẻ trung, sành điệu mà còn giúp chị em tạo ra nhiều phong cách thời trang khác nhau từ năng động đến thanh lịch. Đây chắc chắn là món đồ không thể thiếu trong tủ đồ mùa hè này.

Xem thêm
Từ khóa:   áo cổ vuông phối đồ với áo cổ vuông phối đồ đẹp

TIN MỚI NHẤT

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 3 giờ 26 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 3 giờ 29 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 4 giờ 6 phút trước
TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 4 giờ 29 phút trước
Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt