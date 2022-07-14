Diện đồ xinh không lo lộ bắp tay to, nhớ ngay những mẹo này

Áo tay phồng không chỉ giúp bạn che được phần bắp tay to mà còn mang lại cho bạn rất nhiều sự lựa chọn khác nhau về chất liệu, kiểu dáng và họa tiết. Áo tay phồng kết hợp với chân váy chữ A, túi xách và giày gót thô tạo nên diện mạo thanh lịch, hiện đại cho nàng công sở. Set đồ có thể diện đi làm, đi chơi hoặc hẹn hò đều phù hợp.

Nếu bạn đang cảm thấy tự ti với khuyết điểm bắp tay không được săn chắc, đừng bỏ qua mẫu áo tay phồng. Đặc biệt hơn, mẫu áo này còn có khả năng biến hoá vô cùng ấn tượng với nhiều phong cách khác nhau cho nàng thỏa sức sáng tạo.

Áo trễ vai

Bờ vai là bộ phận quyến rũ và vô cùng cuốn hút của người phụ nữ. Việc lựa chọn những chiếc áo trễ vai không chỉ có tác dụng tôn lên phần vai trên mà còn giúp che đi phần bắp tay nhờ tay áo bên dưới. Phần áo này thường được thiết kế với kiểu dáng suông rộng hoặc bèo nhún và có độ ôm sát vừa phải nên sẽ không làm lộ khuyết điểm phần bắp tay của chị em đâu nè.

Ngoài thiết kế trễ vai, bạn hoàn toàn có thể chọn cho mình những chiếc áo khác có thiết kế cách điệu như áo rớt vai hay hở một phần nhỏ của vai. Những chiếc áo này cũng có thể kết hợp linh hoạt được với mọi loại quần hay chân váy khác đấy!

Áo cổ chữ V

Những chiếc áo sát nách hoặc tay dài có độ rộng vừa phải với phần cổ chữ V xẻ sâu sẽ giúp tôn vẻ đẹp mảnh mai, nữ tính của phần xương quai xanh và vòng 1 quyến rũ, khiến người đối diện không chú ý vào khuyết điểm bắp tay to. Tuy nhiên, cần tránh các thiết kế có phần quai áo quá mảnh, không vừa vặn hoặc tay áo kiểu “hến”, kết bèo nhún hay có hoa văn trang trí nổi bật vì chúng dễ “cộng” thêm vài cm cho chu vi bắp tay của bạn.

Váy áo cổ chữ V luôn là gợi ý hoàn hảo cho những nàng có nhược điểm vai ngang hoặc bắp tay to. Đường viền tinh tế và kéo sâu đã trở thành điểm nhấn nhá tinh tế, hướng ánh nhìn của người đối diện theo chiều dọc và sẽ khiến bạn trông thanh mảnh nhỏ nhắn hơn.

Áo có phần tay trong suốt

Nếu các nàng muốn phần bắp tay trông thon gọn hơn, những chiếc áo tay trong suốt sẽ là sự lựa chọn hợp lý. Chúng còn đang rất hợp xu hướng và mang nét đẹp nữ tính. Chị em nên ưu tiên các thiết kế áo có màu trung tính như đen, be hoặc pastel để dễ kết hợp phụ kiện và được cộng thêm điểm sành điệu.