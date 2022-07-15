Tham khảo ngay 4 kiểu chân váy mà tín đồ mê phong cách Hàn Quốc không thể bỏ qua

Thời trang 15/07/2022 05:05

Với 4 kiểu chân váy này sẽ giúp bạn không khác gì một cô nàng Hàn Quốc chính hiệu, thu hút mọi ánh nhìn.

Chân váy suông

Không khó để nhận ra mẫu chân váy suông luôn được ác quý cô xứ kim chi vô cùng ưa cuộng. Kiểu chân váy này có thể kết hợp với mọi mẫu áo, từ blouse điệu đà, áo thun cho đến áo sơ mi cơ bản và cả áo hai dây nữa. 

Chân váy suông có rất nhiều biến tấu, từ chân váy dáng dài, dáng ngắn, trơn màu, họa tiết kẻ ô, họa tiết hoa cho đến thiết kế xẻ tà cộng thêm vẻ ngoài trẻ trung xen lẫn vẻ thanh lịch, trang nhã thì chân đây sẽ là item có thể hợp diện từ công sở cho đến đi dạo phố.

Tham khảo ngay 4 kiểu chân váy mà tín đồ mê phong cách Hàn Quốc không thể bỏ qua - Ảnh 1

Tham khảo ngay 4 kiểu chân váy mà tín đồ mê phong cách Hàn Quốc không thể bỏ qua - Ảnh 2

Tham khảo ngay 4 kiểu chân váy mà tín đồ mê phong cách Hàn Quốc không thể bỏ qua - Ảnh 3

Chân váy denim

Điểm thu hút đặc biệt lớn nhất của chân váy denim chính là sự trẻ trung, cá tính xen lẫn nét dịu dàng, nữ tính mà lại không hề “sến” một chút nào. Chính vì vậy nên đây còn được xem là món đồ ưa thích trong tủ quần áo của những cô nàng sành điệu mê phong cách Hàn Quốc.

Chân váy denim còn có khả năng kết hợp thần sầu từ đơn giản đến cầu kỳ như áo phông , áo sơmi, croptop hay mix cùng với một chiếc áo khoác ngoài cũng giúp bạn trở nên cực kỳ thời trang.. Chính vì vậy nên chỉ cần có một chiếc chân váy denim trong tủ, bạn sẽ không cần lo sợ phong cách mình sẽ bị nhàm chán đâu nhé. 

Tham khảo ngay 4 kiểu chân váy mà tín đồ mê phong cách Hàn Quốc không thể bỏ qua - Ảnh 4

Tham khảo ngay 4 kiểu chân váy mà tín đồ mê phong cách Hàn Quốc không thể bỏ qua - Ảnh 5

Tham khảo ngay 4 kiểu chân váy mà tín đồ mê phong cách Hàn Quốc không thể bỏ qua - Ảnh 6

Chân váy xòe

Không hề thua kém chân váy denim, mẫu váy xòe tennis cũng được coi là bí quyết ''trẻ hoá'' cực kỳ hiệu quả của các mỹ nhân Kbiz. Kiểu chân váy xòe luôn được các cô nàng Hàn Quốc tận dụng triệt để. 

Váy xòe thường có độ phồng nhờ các nếp gấp nhẹ nhàng giúp chị em có thể ăn gian vòng 3 cực kỳ hiệu quả. Đặc biệt, nếu bạn muốn style của mình thêm độc đáo và đậm chất Hàn thì đừng ngần ngại sắm về những mẫu chân váy kẻ sọc, kẻ caro để lên đồ nhé.

Tham khảo ngay 4 kiểu chân váy mà tín đồ mê phong cách Hàn Quốc không thể bỏ qua - Ảnh 7

Tham khảo ngay 4 kiểu chân váy mà tín đồ mê phong cách Hàn Quốc không thể bỏ qua - Ảnh 8

Tham khảo ngay 4 kiểu chân váy mà tín đồ mê phong cách Hàn Quốc không thể bỏ qua - Ảnh 9

Chân váy hoa

Mê style Hàn Quốc mà diện chân váy hoa là đúng điệu. Item quen thuộc này sẽ đem đến cho chị em vẻ ngoài nữ tính, tươi xinh, trẻ trung và hài hòa tuyệt đối. Các quý cô xứ Hàn thường ưu tiên những chiếc chân váy hoa có phối màu nhã nhặn, mix cùng những kiểu áo và giày dép đơn giản. Như thế, người diện sẽ có được outfit đủ tươi xinh nhưng cũng chẳng kém phần tinh tế và trang nhã.

Tham khảo ngay 4 kiểu chân váy mà tín đồ mê phong cách Hàn Quốc không thể bỏ qua - Ảnh 10

Tham khảo ngay 4 kiểu chân váy mà tín đồ mê phong cách Hàn Quốc không thể bỏ qua - Ảnh 11

Tham khảo ngay 4 kiểu chân váy mà tín đồ mê phong cách Hàn Quốc không thể bỏ qua - Ảnh 12

Chọn bikini cực chuẩn cho nàng mũm mĩm giúp bạn tự tin, quyến rũ không kém bất kỳ người mẫu nào

Chọn bikini cực chuẩn cho nàng mũm mĩm giúp bạn tự tin, quyến rũ không kém bất kỳ người mẫu nào

Nếu bạn e ngại diện bikini vì không sở hữu vòng eo thon như các nàng người mẫu, đừng lo, với những bí quyết này chắc chắn sẽ giúp bạn tự tin thả dáng bên bờ biển cát trắng nắng vàng.

Xem thêm
Từ khóa:   chân váy thời trang Hàn Quốc chân váy xòe chân váy denim chân váy suông chân váy hoa

TIN MỚI NHẤT

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 3 giờ 26 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 3 giờ 29 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 4 giờ 6 phút trước
TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 4 giờ 29 phút trước
Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt