Tham khảo ngay 4 kiểu chân váy mà tín đồ mê phong cách Hàn Quốc không thể bỏ qua

Chân váy suông có rất nhiều biến tấu, từ chân váy dáng dài, dáng ngắn, trơn màu, họa tiết kẻ ô, họa tiết hoa cho đến thiết kế xẻ tà cộng thêm vẻ ngoài trẻ trung xen lẫn vẻ thanh lịch, trang nhã thì chân đây sẽ là item có thể hợp diện từ công sở cho đến đi dạo phố.

Không khó để nhận ra mẫu chân váy suông luôn được ác quý cô xứ kim chi vô cùng ưa cuộng. Kiểu chân váy này có thể kết hợp với mọi mẫu áo, từ blouse điệu đà, áo thun cho đến áo sơ mi cơ bản và cả áo hai dây nữa.

Chân váy denim

Điểm thu hút đặc biệt lớn nhất của chân váy denim chính là sự trẻ trung, cá tính xen lẫn nét dịu dàng, nữ tính mà lại không hề “sến” một chút nào. Chính vì vậy nên đây còn được xem là món đồ ưa thích trong tủ quần áo của những cô nàng sành điệu mê phong cách Hàn Quốc.

Chân váy denim còn có khả năng kết hợp thần sầu từ đơn giản đến cầu kỳ như áo phông , áo sơmi, croptop hay mix cùng với một chiếc áo khoác ngoài cũng giúp bạn trở nên cực kỳ thời trang.. Chính vì vậy nên chỉ cần có một chiếc chân váy denim trong tủ, bạn sẽ không cần lo sợ phong cách mình sẽ bị nhàm chán đâu nhé.

Chân váy xòe

Không hề thua kém chân váy denim, mẫu váy xòe tennis cũng được coi là bí quyết ''trẻ hoá'' cực kỳ hiệu quả của các mỹ nhân Kbiz. Kiểu chân váy xòe luôn được các cô nàng Hàn Quốc tận dụng triệt để.

Váy xòe thường có độ phồng nhờ các nếp gấp nhẹ nhàng giúp chị em có thể ăn gian vòng 3 cực kỳ hiệu quả. Đặc biệt, nếu bạn muốn style của mình thêm độc đáo và đậm chất Hàn thì đừng ngần ngại sắm về những mẫu chân váy kẻ sọc, kẻ caro để lên đồ nhé.

Chân váy hoa

Mê style Hàn Quốc mà diện chân váy hoa là đúng điệu. Item quen thuộc này sẽ đem đến cho chị em vẻ ngoài nữ tính, tươi xinh, trẻ trung và hài hòa tuyệt đối. Các quý cô xứ Hàn thường ưu tiên những chiếc chân váy hoa có phối màu nhã nhặn, mix cùng những kiểu áo và giày dép đơn giản. Như thế, người diện sẽ có được outfit đủ tươi xinh nhưng cũng chẳng kém phần tinh tế và trang nhã.