Bí quyết diện đồ "hack dáng" cho cô nàng "ba mét bẻ đôi" cũng trông như 1m70

Thời trang 14/07/2022 16:30

Chần chờ gì mà không nhanh tay lưu lại ngay thôi nào!

Váy ngắn + boots cao cổ

Những chiếc váy ngắn luôn giúp các nàng khoe khéo đôi chân, từ đó mà chiều cao được ăn gian ít nhất vài ba centimet. Kết hợp thêm boots cao cổ chắc chắn bộ đôi này không hề tầm thường chút nào!

Bộ đôi này sẽ cho bạn vẻ ngoài sành điệu, "chanh sả", cá tính mà vẫn đủ duyên dáng. Chưa hết, combo này còn hack dáng cực ổn, đặc biệt là khi chọn boots có gót thì đôi chân của bạn sẽ trông cao hơn, hãy thử ngay thôi nào!

Bí quyết diện đồ 'hack dáng' cho cô nàng 'ba mét bẻ đôi' cũng trông như 1m70 - Ảnh 1

Bí quyết diện đồ 'hack dáng' cho cô nàng 'ba mét bẻ đôi' cũng trông như 1m70 - Ảnh 2

Chân váy midi + giày mũi nhọn

Nếu bạn không tự tin lắm khi diện váy ngắn thì thì lựa chọn hack dáng hiệu nghiệm cho nàng thấp bé chính là váy dáng midi.

Kiểu váy dài đến bắp chân này tạo một khoảng hở vừa phải cho đôi chân, đủ để giúp vóc dáng của người mặc thêm cao ráo. Váy midi cũng rất nữ tính, thanh lịch, thích hợp để chị em diện từ công sở ra phố.

Kiểu chân váy này mang đến sự chỉn chu và sang trọng cho người mặc, tạo nên những bộ đồ luôn chuẩn mốt. Chưa hết, với phom dáng hơi ôm, chân váy bút chì còn giúp người mặc trông cao ráo, gọn gàng hơn. Khi diện kiểu chân váy này, các bạn không quên sơ vin và kết hợp với giày cao gót mũi nhọn, nên hiệu quả hack dáng còn được tối ưu hóa thêm nữa. 

Bí quyết diện đồ 'hack dáng' cho cô nàng 'ba mét bẻ đôi' cũng trông như 1m70 - Ảnh 3

Bí quyết diện đồ 'hack dáng' cho cô nàng 'ba mét bẻ đôi' cũng trông như 1m70 - Ảnh 4

Quần ống dài qua mắt cá + giày cao gót

Quần ống suông khi kết hợp với giày cao gót sẽ phù phép cho đôi chân trở nên dài miên man bất tận, chiều cao của bạn cũng được "ăn gian" cả chục centimet. 

Đây là kiểu quần cho hiệu quả hack dáng cực kỳ vi diệu. Bên cạnh đó, các bạn nên khéo léo tận dụng ưu điểm của quần âu ống siêu dài bằng cách sơ vin, rồi kết lại bằng đôi giày cao gót. Cách mix này tạo hiệu ứng chân dài miên man, tít tắp, giúp vóc dáng trông như cao trên 1m70. Chưa hết, quần ống siêu dài còn giúp tổng thể trang phục trở nên sang - xịn - mịn và đẳng cấp hơn, nên càng có lý do để chị em áp dụng.

Bí quyết diện đồ 'hack dáng' cho cô nàng 'ba mét bẻ đôi' cũng trông như 1m70 - Ảnh 5

Bí quyết diện đồ 'hack dáng' cho cô nàng 'ba mét bẻ đôi' cũng trông như 1m70 - Ảnh 6

Quần cạp cao

Quần cạp cao luôn là một item được hội nấm lùn vô cùng yêu thích. Cụ thể, nếu ưu tiên quần jeans ống đứng cạp cao, dài trên mắt cá chân một chút và đi giày cao gót mũi nhọn, bạn sẽ có ngay outfit trẻ trung, sành điệu và giúp vóc dáng thêm cao ráo.

Quần cạp cao luôn toát lên vẻ thời thượng và thanh lịch nhưng bên cạnh đó, item này cũng là vũ khí hack dáng lợi hại. Bạn có thể mix quần cạp cao với áo dáng ngắn như croptop, bằng không, hãy sơ vin để hiệu quả ăn gian chiều cao của item này phát huy tối ưu nhé!

Bí quyết diện đồ 'hack dáng' cho cô nàng 'ba mét bẻ đôi' cũng trông như 1m70 - Ảnh 7

Bí quyết diện đồ 'hack dáng' cho cô nàng 'ba mét bẻ đôi' cũng trông như 1m70 - Ảnh 8

Cẩn thận biến mình trở nên luộm thuộm nếu bạn mua phải những chiếc quần này

Cẩn thận biến mình trở nên luộm thuộm nếu bạn mua phải những chiếc quần này

Nếu không cẩn thận, những chiếc quần này sẽ làm bạn già đi thêm vài tuổi mà còn kém duyên trong mắt người khác.

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