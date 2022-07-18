Nàng chân ngắn nhớ ngay những mẫu giày nên và không nên mang để luôn thật xinh đẹp và tự tin ra đường nhé

Nếu bạn có dáng thấp và hơi mập thì không nên diện những đôi giày gót vuông, to nó sẽ khiến nàng càng “tròn” hơn nữa. Thay vào đó, bạn có thể chọn đôi giày cao gót hở mũi, chúng sẽ giúp đánh lựa thị giác của người đối diện duyệt y hiệu ứng thu hút sự lưu ý của của họ vào những ngón chân hở ra.

Đôi giày không thể thiếu trong tủ đồ của bất kì cô gái nào, các cô nàng chân ngắn cũng không phải ngoại lệ, đôi giày sẽ giúp nàng cao hơn rất nhiều. Nhưng chọn giày cao gót cho các nàng chân ngắn cũng phải có những quy tắc riêng như sau:

Giày cao gót mũi nhọn cũng là lựa chọn hoàn hảo cho nàng chân ngắn chúng sẽ giúp đôi chân nàng trở nên thon gọn hơn, đây cũng là cách lựa chọn giày cho các cô nàng hơi mập vì chúng có tác dụng che đi khuyết điểm cơ thể của nàng.

Ngoài ra, nàng nên lựa chọn đôi giày cao gót tối màu hoặc màu sẫm vì chúng sẽ khiến vóc dáng nàng trở nên cao ráo, thanh mảnh hơn. Tránh chọn những đôi quá sáng màu chúng sẽ chỉ khiến các nàng mũm mĩm và chân ngắn hơn mà thôi.

Giày thể thao giấu đế

Đây là cách tăng chiều cao bí mật cho các nàng, không quá lộ liễu như giày cao gót, cũng là câu trả lời cho câu hỏi chân ngắn nên đi giày gì được nhiều nàng ưa thích. Bởi giày thể thao giấu đế không chỉ mang lại cho các nàng vẻ ngoài năng động, trẻ trung mà còn khiến các cô gái cao lên trông thấy đấy.

Một đôi giày không quá cầu kì với thiết kế đơn giản chắc chắn sẽ làm bất kì cô nàng chân ngắn nào cũng cảm thấy hài lòng, quan trọng các nàng cần biết cách mix đồ phù hợp.

Giày bệt mũi nhọn

Với người có chiều cao khiếm tốn thì giày bệt là sự lựa chọn bất đắc dĩ. Nhưng đôi giày bệt mũi nhọn kết hợp cùng chân váy ngắn, xòe hoặc quần lửng ống ôm sẽ giúp nàng thu hút mọi ánh nhìn cho mà xem. Đặc biệt phần mũi nhọn của giày sẽ giúp vóc dáng bạn thêm cao ráo hơn.

Những mẫu giày "dìm hàng" đôi chân

Giày đế bánh mì

Giày đế bánh mì đang dần được ưa chuộng trở lại. Hot rần rần là vậy, tuy nhiên kiểu dép này lại không phải lựa chọn phù hợp cho các cô nàng chân ngắn. Phần đế dép dày đúng là có thể cộng thêm vài centimet cho chiều cao của nàng, nhưng nó cũng đồng thời khiến nhược điểm ở đôi chân nàng càng trở nên nổi bật hơn trong mắt người đối diện.

Giày đế xuồng

Giày đế xuồng là item tiếp theo mà nàng có chiều cao khiêm tốn nên hạn chế diện. Phần đế đồ sộ của kiểu giày này sẽ vô tình khiến đôi chân người diện trông thô và ngắn hơn. Chưa kể tới, ở thời điểm hiện tại, những đôi giày đế xuồng cũng không phải gợi ý phù hợp giúp nàng hoàn thiện phong cách trẻ trung, thời thượng. Thiết kế có phần cũ kĩ của mẫu giày này sẽ phần nào làm phong cách người diện trở nên già nua và kém sang.

Giày cổ cao

Các bạn thấp bé khi diện đôi giày này sẽ vô tình làm cho đôi chân vốn đã thấp lại còn thấp hơn nữa vì các đôi giày cổ cao ngang bắp chân sẽ tạo sự phân mảnh cho đôi chân khiến nhược điểm càng lộ rõ hơn. Đặc biệt, với những bạn có đôi chân ngắn nhưng hơi thô hoặc phần cổ chân, bắp chân to thì bạn không nên mang giày cổ cao ngang bắp chân nhé, như thế sẽ khiến đôi chân bạn càng thêm tròn trịa và cục mịch.

Giày mũi vuông, mũi tròn

Để giấu khéo nhược điểm chiều cao, nàng nên chú ý tới thiết kế phần mũi giày thay vì chỉ tập trung vào độ cao của đế, gót giày. Cụ thể, những đôi giày với phần mũi vuông, tròn sẽ tạo cảm giác đôi chân nàng trông to bè, từ đó khiến vóc dáng trông càng lùn hơn đấy.

Guốc quá cao

Nhiều nàng “nấm lùn” thường thích diện guốc cao gót để ăn gian thêm chiều cao. Tuy nhiên, những đôi guốc quá cao lại chính là thủ phạm khiến nhược điểm đôi chân bạn rõ mồn một trong mắt người đối diện. Chưa kể tới còn gây khó chịu, bất tiện cho nàng khi di chuyển.