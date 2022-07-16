Bật mí các cách diện đồ công sở đẹp "hút mắt" người nhìn cho cô nàng mũm mĩm

Để mix với chân váy midi đi làm, các quý cô có thể lựa chọn những chiếc áo sơ mi. Hai loại trang phục này là sự kết hợp hoàn hảo giúp các nàng có một vẻ ngoài thanh thoát và cân đối hơn.

Chân váy midi với nhiều kiểu dáng, màu sắc khác nhau cũng là loại trang phục mà các nàng mũm mĩm mặc đẹp nên kết thân. Ngoài việc đem đến cho các chị em công sở một vẻ ngoài thanh lịch, nhã nhặn, nó còn giúp các cô gái che đi vòng 3 và đôi chân chưa được thon gọn.

Áo blouse nhấn eo + quần ống đứng

Áo blouse nhấn eo và quần âu ống đứng là công thức đầu tiên vừa đơn giản, vừa mang hiệu quả "hack" dáng tuyệt vời cho nàng mũm mĩm. Với set đồ này, nàng yên tâm có thể giấu trọn thân hình kém thon, đặc biệt là phần eo bánh mì. Để tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân, hô biến vóc dáng trông thon gọn hơn, nàng có thể tìm tới bộ đôi items gồm áo blouse dáng croptop và quần cạp cao.

Áo sơ mi sẽ không còn trở nên nhàm chán nếu nàng biết lựa chọn những mẫu có thiết kế cách điệu. Đơn giản nhất, nàng có thể diện áo sơ mi cộc tay dáng croptop mix cùng quần jeans ống đứng trẻ trung, năng động.

Áo blazer + quần âu

Áo blazer là kiểu áo không còn xa lạ đối với các quý cô công sở vì sự sang chảnh và thời thượng. Ngoài ra, loại trang phục này còn có tác dụng “giấu nhẹm” đi những khuyết điểm ở bụng, hông và bắp tay cho các nàng mũm mĩm.

Vì thế, để giúp giấu dáng hiệu quả khi đi làm, các nàng không nên bỏ qua item hết sức phù hợp này. Kết hợp với áo blazer một cách hoàn hảo nhất là quần âu. Khi diện kiểu quần dáng suông này, những cô gái có thân hình đầy đặn sẽ không còn phải lo lắng bị lộ ra nhược điểm chân to nữa.

Ngoài quần âu, nàng cũng có thể diện áo blazer với chân váy ngắn để hoàn thiện vẻ ngoài trẻ trung, phóng khoáng hơn. Để tránh lộ dáng mũm mĩm, nàng nên chọn những chiếc blazer với phom dáng rộng vừa phải thay vì các mẫu rộng thùng thình hoặc ôm sát lấy cơ thể.

Đầm suông

Nàng có dáng tròn trịa cứ chọn diện những chiếc đầm có nhấn nhá ở eo để diện tới công sở. Kiểu váy này vừa giúp nàng bảo toàn phong cách thanh lịch, vừa có khả năng hô biến dáng người diện cho thon thả, cân đối hơn. Mách nhỏ với nàng, những chiếc váy với phần cổ khoét V sẽ mang tới hiệu ứng thu gọn vóc dáng mạnh mẽ hơn cả.

Tận dụng chiếc áo phông trơn đơn giản, nàng có thể mix & match cùng váy yếm dáng suông để có được một set đồ xinh xẻo diện đi làm. Đây là công thức giúp nàng vừa che dáng đẫy đà, vừa "hack" tuổi tuyệt đối.