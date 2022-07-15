Chỉ cần một chiếc quần jeans basic cũng có thể "cân" mọi phong cách, bạn đã biết chưa

Hãy "học lỏm" cách phối đồ với quần jean lưng cao và áo sơ mi để trông thời thượng hơn. Đặc điểm của một chiếc quần jean đáy cao là giúp cho những cô nàng có vòng eo thon gọn được tôn lên một cách rõ ràng. Không những vậy, khi kết hợp với áo sơ mi tạo nên cảm giác thanh lịch nhưng không kém phần "sành" của các nàng.

Kiểu phối quần jean ôm cùng sơ mi tuy đã có từ rất lâu nhưng chưa bao giờ có dấu hiệu lỗi mốt cả. Từ chiếc áo thun trơn đơn giản đến áo thun in độc đáo hay là cả những chiếc áo thun oversize cá tính đều dễ dàng phù hợp với các bạn nữ.

Bạn có thể mặc với một chiếc áo phông và sơ vin nó lại là đã có ngay 1 set đồ. Hoặc chỉ cần khoác thêm một chiếc áo da các tính nữa là được set đồ mới rồi nhé!

Tất nhiên, để có được bộ trang phục hoàn hảo và ưng ý nhất, đừng quên tìm kiếm các phụ kiện đi kèm như đôi sneaker trẻ trung, đôi boot cá tính hay giày cao gót sexy,…. Đây chính là cách mix đồ đơn giản cho các nàng tự tin xuống phố.

Phối cùng áo blouse trắng

Áo blouse là lựa chọn quen thuộc và nổi bật của các cô nàng theo phong cách nữ tính. Áo blouse trắng tay bồng và quần jeans mãi là cặp đôi hoàn hảo. Outfit này toát lên nét yêu kiều, duyên dáng. Nếu chọn áo dáng lửng, quần dài trên mắt cá chân rồi đi giày mule, nàng nào cũng sẽ hack được ít nhất 5 phân chiều cao.

Bên cạnh đó, những cô nàng công sở cũng thường xuyên tìm đến item này để có thể phù hợp với phong cách nghiêm túc của chỗ làm. Không những thế, áo blouse mix cùng quần jean lưng cao còn thích hợp cho các bạn học sinh, sinh viên khi đi học thêm trên trường hoặc đi chơi với bạn bè.

Phối cùng áo trễ vai

Với những cô nàng có bờ vai nhỏ nhắn cùng xương quai xanh hấp dẫn thì item này là lựa chọn thông minh. Bộ trang phục giúp cô nàng khoe ra vẻ đẹp hình thể của bản thân. Item này còn đặc biệt thích hợp cho những chuyến du lịch vào mùa hè nóng bức.

Không chỉ tôn dáng hết cỡ, combo này còn rất gợi cảm, sang chảnh. Nàng nào theo đuổi style nữ tính sẽ không thể bỏ qua.

Phối cùng áo croptop

Đây là kiểu phối đồ được nhiều bạn gái yêu thích, đặc biệt là những bạn sở hữu vòng hai hoàn hảo. Bộ đôi áo croptop - quần jeans ôm sẽ khiến bạn trông trẻ trung lại giúp tôn dáng lên trông thấy.

Tuy nhiên, áo croptop rất kén dáng khi mix cùng quần jean ôm. Vì vậy, nếu chưa tự tin với vòng eo của mình, bạn có thể lựa chọn quần jean lưng cao để giúp che đi một phần khuyết điểm của vòng hai.

Phối cùng áo sweater

Đối với giới trẻ, sweater thường xuyên xuất hiện trong các kiểu mix quần áo khi ra ngoài. Những chiếc sweater phối quần jean lưng cao sẽ tạo nên một set đồ năng động.

Vào những ngày thời tiết không quá lạnh thì tất nhiên một chiếc sweater là lựa chọn hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên vào những ngày rét đậm thì đừng quên mặc thêm một chiếc áo giữ nhiệt bên trong để việc giữ ấm cơ thể tốt hơn. Nên chọn tông màu áo sweater nổi bật nhất vì bạn sẽ dễ dàng trở thành tâm điểm, thu hút ánh nhìn của người khác. Ngoài ra, hãy xắn gấu quần và sơ vin áo để set đồ ngầu hơn nữa nhé!

Phối cùng áo blazer

Với chiếc áo blazer dài tay khi kết hợp với quần jeans sẽ giúp các bạn thật thời thượng và các tính. Với những nàng có chiều cao khiêm tốn một chút có thể diện với giày cao gót. Nếu không thì cứ diện một đôi sneaker năng động là đủ rồi.

Nếu không thích kiểu áo blazer dài tay, bạn cũng có thể thử với áo blazer cộc tay đang rất mốt. Khi kết hợp mẫu áo này với quần jeans, bạn sẽ có vẻ ngoài trẻ trung và thanh lịch, gặp ai cũng được khen sành điệu.