Phối đồ sang - xịn - mịn với chân váy lửng giúp các nàng mặc đẹp từ đi làm đến đi chơi

Đây là set đồ mà các cô gái diện lên lúc nào cũng đẹp và ứng dụng được trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Dù là trong thời tiết nào, chị em ccũng có thể chọn cho mình những chiếc áo sơ mi phù hợp từ dài tay, tay lửng đến tay ngắn. Các nàng nên sơ vin áo với quần, sẽ giúp "ăn gian" chiều cao thêm vài centimet. Trong trường hợp muốn diện chân váy phủ họa tiết nữ tính và điệu đà, các quý cô hãy chọn một chiếc áo sơ mi trơn màu kết hợp cùng để tổng thể trang phục được cân bằng.

Combo áo phông - chân váy lửng có lẽ cặp đôi đã quá quen thuộc với các cô gái. Thế nhưng chúng vẫn giúp các nàng có một hình ảnh trẻ trung và hợp mốt. Chị em lưu ý chọn những chiếc áo phông có kích thước vừa vặn với cơ thể để khi sơ-vin không bị thùng thình, làm vóc dáng trở nên mất cân đối.

Những khi diện áo phông cùng chân váy lửng, các quý cô có thể đi thêm một đôi sandal quai mảnh, giày sneaker hoặc giày mules đều phù hợp. Đây là sự lựa chọn an toàn mà bất kỳ cô gái nào cũng nên diện trong những ngày hè nắng nóng.

Phối cùng áo blouse

Nữ tính và điệu đà là những từ miêu tả vẻ đẹp khi các cô gái diện lên mình chiếc áo blouse và chân váy lửng. Chính vì thế mà combo này được các tín đồ thời trang diện thường xuyên. Vào mùa hè, các nàng có thể chọn diện những mẫu áo blouse trắng hoặc áo blouse cổ vuông tay bồng sẽ cực xinh xẻo.

Ngoài ra, mách nhỏ chị em một mẹo nữa là mix áo blouse với chân váy lửng vải lụa sẽ rất đẹp. Tùy vào sở thích của bản thân mà các quý cô có thể biến tấu bộ đôi áo blouse chân váy lửng sao cho đẹp mắt và phù hợp nhất với vóc dáng.

Phối cùng áo blazer

Áo blazer chính là kiểu áo khoác lý tưởng dành cho những nàng yêu thích sự thanh lịch. Chúng luôn tạo được nét thời thượng nhưng vẫn lịch sự cho các quý cô. Đừng lo lắng những chiếc áo blazer sẽ làm các nàng trông già dặn hơn tuổi vì chúng có rất nhiều kiểu dáng trẻ trung. Chị em chỉ việc mix chân váy lửng với một chiếc áo thun, khoác ngoài thêm áo blazer là đã hoàn thiện một set đồ rất cuốn hút rồi.