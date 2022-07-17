Phối đồ sang - xịn - mịn với chân váy lửng giúp các nàng mặc đẹp từ đi làm đến đi chơi

Thời trang 17/07/2022 10:20

Chân váy lửng duyên dáng, thanh lịch giờ đây đã là loại trang phục quá quen thuộc đối với phái đẹp. Hãy cùng xem những cách mix&match để có được những set đồ thật thời trang nhé!

Phối cùng áo sơmi

Đây là set đồ mà các cô gái diện lên lúc nào cũng đẹp và ứng dụng được trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Dù là trong thời tiết nào, chị em ccũng có thể chọn cho mình những chiếc áo sơ mi phù hợp từ dài tay, tay lửng đến tay ngắn. Các nàng nên sơ vin áo với quần, sẽ giúp "ăn gian" chiều cao thêm vài centimet. Trong trường hợp muốn diện chân váy phủ họa tiết nữ tính và điệu đà, các quý cô hãy chọn một chiếc áo sơ mi trơn màu kết hợp cùng để tổng thể trang phục được cân bằng.

Phối đồ sang - xịn - mịn với chân váy lửng giúp các nàng mặc đẹp từ đi làm đến đi chơi - Ảnh 1

Phối đồ sang - xịn - mịn với chân váy lửng giúp các nàng mặc đẹp từ đi làm đến đi chơi - Ảnh 2

Phối cùng áo phông

Combo áo phông - chân váy lửng có lẽ cặp đôi đã quá quen thuộc với các cô gái. Thế nhưng chúng vẫn giúp các nàng có một hình ảnh trẻ trung và hợp mốt. Chị em lưu ý chọn những chiếc áo phông có kích thước vừa vặn với cơ thể để khi sơ-vin không bị thùng thình, làm vóc dáng trở nên mất cân đối.

Những khi diện áo phông cùng chân váy lửng, các quý cô có thể đi thêm một đôi sandal quai mảnh, giày sneaker hoặc giày mules đều phù hợp. Đây là sự lựa chọn an toàn mà bất kỳ cô gái nào cũng nên diện trong những ngày hè nắng nóng.

Phối đồ sang - xịn - mịn với chân váy lửng giúp các nàng mặc đẹp từ đi làm đến đi chơi - Ảnh 3

Phối đồ sang - xịn - mịn với chân váy lửng giúp các nàng mặc đẹp từ đi làm đến đi chơi - Ảnh 4

Phối cùng áo blouse

Nữ tính và điệu đà là những từ miêu tả vẻ đẹp khi các cô gái diện lên mình chiếc áo blouse và chân váy lửng. Chính vì thế mà combo này được các tín đồ thời trang diện thường xuyên. Vào mùa hè, các nàng có thể chọn diện những mẫu áo blouse trắng hoặc áo blouse cổ vuông tay bồng sẽ cực xinh xẻo.

Ngoài ra, mách nhỏ chị em một mẹo nữa là mix áo blouse với chân váy lửng vải lụa sẽ rất đẹp. Tùy vào sở thích của bản thân mà các quý cô có thể biến tấu bộ đôi áo blouse chân váy lửng sao cho đẹp mắt và phù hợp nhất với vóc dáng.

Phối đồ sang - xịn - mịn với chân váy lửng giúp các nàng mặc đẹp từ đi làm đến đi chơi - Ảnh 5

Phối đồ sang - xịn - mịn với chân váy lửng giúp các nàng mặc đẹp từ đi làm đến đi chơi - Ảnh 6

Phối cùng áo blazer

Áo blazer chính là kiểu áo khoác lý tưởng dành cho những nàng yêu thích sự thanh lịch. Chúng luôn tạo được nét thời thượng nhưng vẫn lịch sự cho các quý cô. Đừng lo lắng những chiếc áo blazer sẽ làm các nàng trông già dặn hơn tuổi vì chúng có rất nhiều kiểu dáng trẻ trung. Chị em chỉ việc mix chân váy lửng với một chiếc áo thun, khoác ngoài thêm áo blazer là đã hoàn thiện một set đồ rất cuốn hút rồi.

Phối đồ sang - xịn - mịn với chân váy lửng giúp các nàng mặc đẹp từ đi làm đến đi chơi - Ảnh 7

Phối đồ sang - xịn - mịn với chân váy lửng giúp các nàng mặc đẹp từ đi làm đến đi chơi - Ảnh 8

Mặc blazer sang chảnh như mỹ nhân Hàn, cứ diện lên là sành điệu

Mặc blazer sang chảnh như mỹ nhân Hàn, cứ diện lên là sành điệu

Diện blazer không còn khó nhằn nữa với những bí kíp phối đồ sang - xịn - mịn từ các mỹ nhân Hàn.

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