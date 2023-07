Lên đồ với trang phục màu be vừa đơn giản lại còn tinh tế, nàng vụng mấy cũng phối được

Màu be được xem là gam màu trung tính, nhìn gần giống với màu da. Đây là màu cực kỳ linh hoạt, dễ dàng kết hợp với các màu sắc khác tạo nên một trang phục nhìn đơn giản nhưng không bao giờ lỗi mốt. Màu be còn có nhiều tên gọi với nhiều sắc độ khác nhau như màu be vàng, màu be nhạt, màu xám, màu be trắng,…

Những trang phục màu be luôn mang đến cảm giác nhẹ nhàng, thanh lịch nhưng cũng không kém phần sành điệu, đẹp mắt. Hãy cùng điểm qua những gam màu cực thanh lịch khi kết hợp cùng màu kem bạn nhé!