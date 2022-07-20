Lên đồ với trang phục màu be vừa đơn giản lại còn tinh tế, nàng vụng mấy cũng phối được

Thời trang 20/07/2022 12:19

Đây là một số cách mà nàng có thể tham khảo để tạo cho mình một set đồ thật đẹp với tông màu be nhé.

Màu be được xem là gam màu trung tính, nhìn gần giống với màu da. Đây là màu cực kỳ linh hoạt, dễ dàng kết hợp với các màu sắc khác tạo nên một trang phục nhìn đơn giản nhưng không bao giờ lỗi mốt. Màu be còn có nhiều tên gọi với nhiều sắc độ khác nhau như màu be vàng, màu be nhạt, màu xám, màu be trắng,…

Những trang phục màu be luôn mang đến cảm giác nhẹ nhàng, thanh lịch nhưng cũng không kém phần sành điệu, đẹp mắt. Hãy cùng điểm qua những gam màu cực thanh lịch khi kết hợp cùng màu kem bạn nhé!

Phối cùng màu trắng

Lên đồ với trang phục màu be vừa đơn giản lại còn tinh tế, nàng vụng mấy cũng phối được - Ảnh 1
Combo áo sơ mi màu be và quần trắng sẽ là gợi ý hoàn hảo cho chị em. Dù công thức này rất trang nhã, nhưng vẫn ấn tượng nhờ sự xuất hiện của đôi sneaker trắng.

 

Lên đồ với trang phục màu be vừa đơn giản lại còn tinh tế, nàng vụng mấy cũng phối được - Ảnh 2
Chị em hãy ghim ngay công thức áo gilet có cổ, kết hợp cùng quần ống suông màu be. Tuy chỉ là sơ vin nửa vạt, outfit này vẫn làm tốt nhiệm vụ hack dáng. Người mặc thì có được vẻ ngoài rất trẻ trung, ấn tượng.

 

Lên đồ với trang phục màu be vừa đơn giản lại còn tinh tế, nàng vụng mấy cũng phối được - Ảnh 3
Với áo ba lỗ và quần short, chị em vẫn sẽ có được vẻ ngoài rất nữ tính, sang chảnh nếu chọn tông màu trắng - be làm chủ đạo. Chi tiết cổ bèo nhún tạo vẻ yêu kiều cho người mặc. Đôi dép lê bản to quý cô này chọn đã "ăn nhập" hoàn hảo với cả outfit.

Phối cùng màu xanh denim

Lên đồ với trang phục màu be vừa đơn giản lại còn tinh tế, nàng vụng mấy cũng phối được - Ảnh 4
Một chiếc áo sơ mi đẹp màu be đi cùng quần denim tạo sự hài hòa giúp người mặc trẻ trung và năng động hơn.

 

Lên đồ với trang phục màu be vừa đơn giản lại còn tinh tế, nàng vụng mấy cũng phối được - Ảnh 5
Áo màu be không chỉ hợp với quần/chân váy trắng, mà còn lý tưởng để mix cùng đồ denim. Combo áo thun màu be + chân váy denim này hack tuổi siêu đỉnh.

 

Lên đồ với trang phục màu be vừa đơn giản lại còn tinh tế, nàng vụng mấy cũng phối được - Ảnh 6
Mix cùng đồ denim, vẻ ngoài của chị em vẫn sẽ rất sang chảnh nếu diện áo sơ mi lụa, mang tông màu be. Đôi sandal màu be, họa tiết hoa cũng là điểm nhấn quan trọng để tăng sức hút cho bộ đồ.

Phối cùng màu đen

Lên đồ với trang phục màu be vừa đơn giản lại còn tinh tế, nàng vụng mấy cũng phối được - Ảnh 7
Cách mix đồ giữa màu be và màu đen sẽ giúp cho set đồ của bạn có được sự mới lạ và độc đáo. Các bạn có thể sử dụng một trong hai gam màu này thành màu bổ sung, ví dụ set đồ full đen mix cùng túi xách màu kem hoặc ngược lại. 

 

Lên đồ với trang phục màu be vừa đơn giản lại còn tinh tế, nàng vụng mấy cũng phối được - Ảnh 8
Nếu nhàm chán với các thiết kế quen thuộc, hãy tự tin diện một chiếc áo trench coat phom rộng hay áo khoác blazer boyfriend với cầu vai phóng đại. Chỉ bằng điểm nhấn trang phục oversize, bạn đã sẵn sàng xuống phố với diện mạo ấn tượng nhất.

 

Lên đồ với trang phục màu be vừa đơn giản lại còn tinh tế, nàng vụng mấy cũng phối được - Ảnh 9
Nếu hướng đến một phong cách thời trang cá tính, đậm chất đường phố thì những chiếc áo croptop màu be phối cùng chân váy da màu đen là một gợi ý tuyệt vời. Với kiểu thời trang này, những đôi sneaker màu trắng sẽ là phụ kiện hoàn hảo nhất, vừa trẻ trung, vừa năng động.

Phối cùng các sắc độ khác nhau của màu be

Lên đồ với trang phục màu be vừa đơn giản lại còn tinh tế, nàng vụng mấy cũng phối được - Ảnh 10
Sắc màu này dường như sinh ra dành cho những người đơn giản, không cầu kỳ.

 

Lên đồ với trang phục màu be vừa đơn giản lại còn tinh tế, nàng vụng mấy cũng phối được - Ảnh 11
Một set đồ với các tone màu be sẽ không hề gây nhàm chán nếu như bạn mix cùng một đôi giày bata trắng. Đây chắc chắn sẽ là điểm nhấn nổi bật cho trang phục của bạn. 

 

Lên đồ với trang phục màu be vừa đơn giản lại còn tinh tế, nàng vụng mấy cũng phối được - Ảnh 12
Một chiếc áo Blazer màu be nhạt cùng chiếc váy màu be tối, kết hợp với một đôi cao gót màu trắng đảm bảo sẽ khiến bạn phong cách và sang xịn hơn nhiều.

Phối tone sur tone

Lên đồ với trang phục màu be vừa đơn giản lại còn tinh tế, nàng vụng mấy cũng phối được - Ảnh 13
Diện jumpsuit màu be, chị em sẽ không cần tốn công suy nghĩ cách mix&match. Cứ kết hợp thiết kế này với sandal, kiểu gì cũng có được outfit chuẩn sành điệu. Chưa kể, chi tiết nhấn eo còn biến bộ jumpsuit thành "bảo bối" hack dáng, giúp chị em "ăn gian" được cả chục phân chiều cao.

 

Lên đồ với trang phục màu be vừa đơn giản lại còn tinh tế, nàng vụng mấy cũng phối được - Ảnh 14
Để tôn lên vóc dáng quyến rũ, combo áo crop top và chân váy xẻ tà là cách mix đồ chị em nên ghim. Tông màu be đóng vai trò quan trọng trong khoản sang chảnh hóa style. Đôi sandal quai ngang, cao gót vừa kéo chân dài miên man, vừa toát lên vẻ xịn sò.

 

Lên đồ với trang phục màu be vừa đơn giản lại còn tinh tế, nàng vụng mấy cũng phối được - Ảnh 15

Combo áo sơ mi + quần short đồng bộ này là để dành cho nàng nào yêu thích phong cách tối giản. Muốn vẻ ngoài không bị đơn điệu, chị em hãy tạo những điểm nhấn như là sơ vin nửa vạt, đeo khuyên tai nhé!

Bật mí các cách diện đồ công sở đẹp "hút mắt" người nhìn cho cô nàng mũm mĩm

Bật mí các cách diện đồ công sở đẹp "hút mắt" người nhìn cho cô nàng mũm mĩm

Với những cách phối đồ siêu đẹp, siêu dễ này sẽ giúp các cô nàng mũm mĩm tự tin nơi công sở.

Xem thêm
Từ khóa:   phối đồ đẹp mặc đẹp với màu be bí quyết phối đồ

TIN MỚI NHẤT

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 1 giờ 29 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 1 giờ 33 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 2 giờ 9 phút trước
TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 2 giờ 33 phút trước
Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Đời sống 3 giờ 6 phút trước
3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt