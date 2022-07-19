4 chất liệu vải "lên ngôi" trong mùa hè, thoải mái, mát mẻ lại còn sành điệu

Trên thị trường ngày nay có thêm loại vải lụa tơ tằm pha có giá thành rẻ hơn nhiều. Nhưng tựu chung đặc điểm của lụa là rất mềm mại, tạo cảm giác mát mẻ nên rất thích hợp vào mùa hè. Có thể nói, tất cả các trang phục khi được may từ vải lụa đều mang đến một phong cách rất sang chảnh và quyến rũ.

Vải lụa được làm từ tơ tằm với đồ mềm mịn cao, nhẹ và khả năng thấm hút mồ hôi cực tốt. Để làm ra được những tấm vải lụa đòi hỏi rất nhiều công đoạn vì vậy giá thành của loại vải này cũng không hề rẻ. Tại các nước phương Tây, lụa còn được xem là một trong những loại vải cao cấp nhất.

Vải voan

Voan là chất liệu rất mềm mỏng, mềm và tạo cảm giác bay bổng khi mặc. Đây là một trong những chất liệu vải phù hợp cho những tín đồ thời trang thích sự thanh lịch, nữ tính, yêu kiều nhưng không sợ bị cộng tuổi.

Voan mỏng nhẹ cũng tạo cảm giác mát mẻ, mặc như không mặc trong những ngày hè. Voan thường được sử dụng để may các kiểu váy mùa hè bồng bềnh, nữ tính, áo sơ mi/blouse.

Một điều lưu ý là vì váy áo vải voan thường có độ xuyên thấu nhất định, nên dễ để lộ nội y kém duyên. Bởi vậy, chị em cần khéo kéo khi mặc item này. Tốt nhất, chị em nên chọn áo voan có lớp vải lót được may sẵn bên trong. Nếu không, layer thêm áo hai dây, hoặc chọn nội y dáng quây sẽ giúp chị em hoàn thiện tổng thể trang phục đủ kín đáo, tinh tế.

Vải line (lanh)

Nói đến sự thoáng mát thì vải lanh là chất vải được rất nhiều cô nàng yêu thích. Vải lanh nhẹ và được dệt thưa nên cho phép nhiệt dễ dàng thoát ra khỏi cơ thể. Khi sờ tay vào, bạn sẽ cảm nhận được sự mát mịn của chất vải này.

Vải lanh được làm chủ yếu từ sợi cây lanh, một loại cây phát triển ở những vùng có khí hậu mát mẻ. Chất vải lanh có độ bóng tự nhiên cao, mịn màng, đặc biệt, có tính hút ẩm tuyệt vời. Do vậy, đây là chất vải vô cùng phù hợp khi diện dưới tiết trời oi bức của ngày hè. Nhằm nâng cao sự thoải mái tối đa cho người mặc, hiện nay vải lanh còn được kết hợp cùng rất nhiều chất liệu khác như sợi bông, đũi thô,...

Mặc dù đem lại cảm giác thoáng mát cho người mặc, vải lanh cũng tồn tại một số nhược điểm. Chẳng hạn như vải có độ đàn hồi và co giãn kém. Khi bạn ủi hay gấp liên tục ở một vị trí rất dễ khiến sợi lanh ở vị trí đó bị đứt. Vì thế, khi bảo quản trang phục bằng vải lanh tốt nhất bạn nên treo thay vì xếp gọn và cất vào tủ.

Vải cotton

Nói đến danh sách các loại vải mát cho mùa hè không thể thiếu vải cotton. Đây cũng được xem là một trong những chất liệu vải phổ biến nhất, được sử dụng nhiều để may quần áo và được đông đảo mọi người yêu thích. Không khó để tìm thấy trong tủ đồ của chúng ta một vài bộ đồ được may bằng vải cotton.

Không phải ngẫu nhiên mà cotton trở thành loại vải phổ biến nhất trong mùa hè. Đó là nhờ vào rất nhiều những ưu điểm vượt trội như giá thành rẻ, khả năng thấm hút mồ hôi cực tốt. Trên thị trường cũng có rất nhiều loại vải cotton khác nhau như: cotton thường, cotton combed, cotton slub,… với các đặc tính và giá thành cũng khác nhau. Tùy vào điều kiện kinh tế, sở thích và nhu cầu mà bạn có thể lựa chọn cho mình loại cotton phù hợp nhất.