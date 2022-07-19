Mách bạn những tips phối đồ cùng quần ống loe sành điệu như fashionista "đích thực"

Dù quần jean hay quần tây ống loe chưa bao giờ lỗi mốt nhưng cũng không dễ phối đồ để có bộ trang phục thời thượng. Các nàng nàng hãy tham khảo những gợi ý dưới đây nhé!

Quần ống loe, hay còn gọi là quần ống chuông. Kiểu dáng của quần ống loe hầu hết đều giống nhau khi bắt đầu từ mông, ôm lấy phần đùi và loe ống rộng dần từ đầu gối xuống chân. Những chiếc quần ống loe là trang phục "đình đám" của những năm 70 của thế kỷ trước nhưng gần đây đang khiến cho giới trẻ điên đảo và được nhiều tín đồ thời trang săn đón.

Phối quần ống loe cùng áo lệch vai sẽ tạo nên một thiết kế cực độc đáo, vừa nữ tính, gợi cảm nhưng vẫn cá tính và trẻ trung. Khi mặc set đồ này, bạn vừa có thể khoe ra bờ vai thon gầy của mình, vừa có chút "hờ hững", mặc đi hẹn hò thì tuyệt lắm đó nhé. Các bạn nên kết hợp cùng một đôi giày cao gót để có vóc dáng cao gầy và thanh mảnh hơn nhé.

Phối cùng áo sơmi

Thời trang công sở không còn nhàm chán và gò bó trong những trang phục áo sơ mi truyền thống mix quần âu nữa. Nàng hoàn toàn có thể làm mới phong cách với cách phối quần jean ống loe cùng áo sơ mi. Trang phục này hoàn toàn đảm bảo được yêu cầu lịch sự, nhã nhãn nơi làm việc mà vẫn thể hiện net cá tính nổi bật.

Áo sơ mi có rất nhiều kiểu dáng cho chị em lựa chọn, từ kiểu áo sơ mi cổ đức cơ bản đến áo sơ mi cổ sen cổ điển hay kiểu áo cánh cách điệu, bèo nhún… đều mang lại vẻ đẹp khác nhau.

Phối cùng áo croptop

Với những cô nàng có “vòng eo con kiến”, áo croptop cùng quần ống loe cạp cao là trang phục chất lừ không thể bỏ qua. Kiểu dáng của áo croptop cũng rất đa dạng để chị em lựa chọn.

Thứ hai là về chất liệu, mùa hè nên chọn những loại vải nhẹ, thấm mồ hôi, tốt nhất nên chọn những chiếc áo chất liệu vải thoáng mát, để không cảm thấy khó chịu, ngột ngạt khi mặc.

Quần ống loe cạp cao cũng là một điểm nhấn. Bạn đừng mặc những chiếc quần có cạp quá thấp, như vậy sẽ rất phản cảm và không đẹp mắt chút nào. Bộ trang phục này trông càng chất hơn khi đi cùng một đôi giày thể thao cao gót màu trắng và một chiếc túi kẹp nách.

Phối cùng áo thun

Với quý cô yêu lựa chọn sự an toàn trong mix&match nhưng vẫn phải trẻ trung, năng động thì một chiếc áo phông chắc chắn là sự lựa chọn số 1. Một chiếc áo thun họa tiết hay trơn đơn sắc đều dễ dàng cho việc mix đồ với quần ống loe.

Bạn có thể chọn áo phông trắng hay đen cơ bản để mặc cùng quần tây ống loe để tạo cảm giác thanh lịch. Nếu muốn phá cách và phóng khoáng hơn, bạn hãy chọn áo phông in chữ, in họa tiết hay các hình thú vị.

Tuy nhiên, một điều bạn cần lưu ý đó là không nên chọn áo phông quá rộng, hoặc dáng oversize. Bởi cách mặc áo phông với quần ống loe đẹp nhất đó là một chiếc áo fit vừa vặn với cơ thể để có thể sơ vin gọn gàng, thể hiện đường cong vòng hông và bắp đùi của bạn.

Phối cùng áo 2 dây

Quần ống loe khi kết hợp với áo hai dây sẽ mang đến cho các nàng phong cách hoài cổ những năm 1970 và 1980. Bạn có thể tô điểm cho bộ trang phục thêm sang trọng bằng cách chọn áo hai dây làm từ các chất liệu mềm mại và thoáng mát như lụa hay satin.

Bên cạnh đó, áo hai dây màu đen trắng sẽ là lựa chọn phù hợp với rất nhiều nàng. Nếu muốn, bạn còn có thể đeo một đôi khuyên tai tròn bản lớn để làm tăng nét thu hút cho cả bộ trang phục của mình.