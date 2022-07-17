5 cách mix đồ "bao đẹp, bao xinh" với áo thun basic cực kỳ đơn giản mà không lo nhàm chán

Áo thun khi diện cùng yếm tuy không mới nhưng chưa bao giờ cũ. Những chiếc quần yếm hay váy yếm vẫn là item được ưu ái suốt quanh năm. Hãy mix chiếc quần yếm quen thuộc với áo thun đơn giản, bạn sẽ được trở lại làm cô nàng trẻ trung, năng động, ăn gian thêm ít nhất vài ba tuổi. Và đừng quên phối cùng đôi giày thể thao năng động để có một diện mạo thu hút, ấn tượng!

Một chiếc áo thun khi được kết hợp với blazer sẽ chẳng bao giờ là kém sang và ít tinh tế. Chắc hẳn tủ đồ của bất cứ ai cũng có những chiếc áo phông phải không nào? Không quá mất thời gian là bạn đã có một set đồ cực ưng ý để đi làm hay đi học rồi đó.

Diện cùng chân váy

Nếu bạn là người yêu thích phong cách trẻ trung, năng động thì việc kết hợp áo cùng với chân váy tennis, chân váy ngắn xếp ly, chân váy chữ A… với cách mix này sẽ giúp mọi người trông trẻ trung và ăn gian được chiều cao rất hiệu quả.

Nếu bạn là người mê váy dài đến đầu gối nhưng vẫn muốn diện combo chân váy và áo phông thì đây chính là công thức hoàn hảo dành cho bạn. Khoảng một năm trở lại đây, xu hướng mặc váy dài trở lại mạnh mẽ. Nếu váy ngắn và áo phông mang đến sự trẻ trung thì váy dài sẽ khiến bạn mềm mại và dịu dàng hơn.

Diện cùng áo sơ mi form rộng

Kiểu trang phục khoác áo sơ mi ở ngoài cũng được phổ biến rộng rãi. Thường thì nên chọn áo thun form rộng đơn màu hoặc có họa tiết đơn giản sẽ dễ phối cùng áo sơ mi hơn là những loại áo khác. Việc chọn sơ mi khoác ngoài với những chiếc áo có form rộng và dài sẽ phù hợp hơn cả. Tránh lựa chọn form áo sơ mi không thích hợp dẫn đến set đồ sẽ trông vô cùng nhàm chán.

Diện cùng quần ống rộng

Trong những năm gần đây, quần ống rộng đang dần chiếm ưu thế và được phái đẹp vô cùng ưa chuộng. Một phần là do sự thoải mái mà chiếc quần này mang lại, thêm nữa là chúng khiến chúng ta trông cá tính và sành điệu hơn bao giờ hết.

Có rất nhiều kiểu áo hợp mốt có thể mặc với quần ống rộng, áo thun sẽ không làm bạn thất vọng. Bởi sự kết hợp này sẽ khiến bạn trở nên năng động, hoạt bát và vô cùng thoải mái, dù có đóng thùng hay không, đi học hay đi chơi cùng bạn bè thì vẫn rất phù hợp. Một chiếc áo thun đơn giản bạn cũng có thể mix cùng quần ống rộng như jeans, culottes,...