Những mẫu áo "thần thánh" giúp nàng che đi mối lo vai rộng, vai to

Chỉ với chiếc áo, váy tay phồng kiểu dáng cổ điển sẽ giúp nàng trở nên nổi bật và thời thượng. Tay phồng là thiết kế phổ biến trên những bộ đồ áo váy dành cho nữ giới, giúp phái đẹp có được vóc dáng thanh mảnh, gọn gàng hơn. Do đó, những chiếc áo, váy tay phồng chính là lựa chọn của phần lớn những người muốn che đi phần vai rộng và bắp tay to trên cơ thể mình.

Áo cánh dơi hoặc tay loe

Áo cánh dơi hoặc áo tay loe có thiết kế khá độc đáo. Những mẫu áo này sẽ giúp che đi khuyết điểm cơ thể là đôi vai to của bạn. Không chỉ vậy, những mẫu áo cánh dơi còn rất gợi cảm. Nhưng nếu bạn muốn mặc áo cánh dơi theo phong cách cá tính cũng không phải không thể.

Các bạn cũng không nên chọn những mẫu áo có phần họa tiết trên vai quá cầu kì. Khi đó sẽ tập trung ánh nhìn của mọi người vào vai của bạn. Sẽ khiến cho bạn nhìn mập hơn đó.

Áo có phần hông xoè rộng

Vai to, vai rộng đồng nghĩa với việc bạn sẽ có phần thân trên to hơn so với phần thân dưới. Do đó, tốt nhất là hãy tránh những loại trang phục chiết eo quá nhiều vì nó sẽ vô tình nhấn mạnh vào sự chênh lệch này và khiến nhược điểm trở nên rõ ràng hơn. Thay vào đó, những kiểu áo hoặc váy có phần hông xòe rộng (kể cả chiết eo) với tác dụng cân bằng vai thô, to sẽ là một trong những sự lựa chọn phù hợp hơn cả.

Áo thun tay lỡ

Áo tay lỡ hay tay lửng có thiết kế phần tay không quá dài cũng không quá ngắn, rất phù hợp với những người có vai rộng cánh tay to và tạo được cảm giác thoải mái dễ chịu cho chị em khi hoạt động. Ngoài ra, áo tay lỡ dễ dàng mặc cùng với áo khoác bên ngoài giúp nàng biến hóa phong cách thời trang một cách linh hoạt.