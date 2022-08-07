Các loại thực phẩm chay giàu protein, vừa giúp ngon miệng lại giữ dáng

Dinh dưỡng 07/08/2022 08:32

Protein không chỉ có từ có từ thịt, cá mà nó còn có trong các loại thực phẩm chay ngon miệng này.

Các loại phomat

Các loại thực phẩm chay giàu protein, vừa giúp ngon miệng lại giữ dáng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Các loại phomat hầu hết đều chứa nhiều protein. Theo nghiên cứu cho thấy: Trong 100 gram phomat có chứa 30-35 gram đạm, nên bạn hãy ăn thường xuyên mỗi ngày nhé.

Đậu hũ

Đậu phụ cũng cung cấp một lượng nhỏ thiamin, riboflavin, niacin, vitamin B6, choline, mangan và selen. Ngoài ra, đậu phụ cũng là một nguồn protein hoàn chỉnh nên có thể cung cấp tất cả các axit amin thiết yếu trong chế độ ăn uống. Hơn nữa, đậu phụ cũng cung cấp cho bạn nhiều chất béo không bão hòa đa lành mạnh, đặc biệt là axit alpha-linolenic omega-3. 

Đậu nành/tương Nhật Bản (Edamame)

Các loại thực phẩm chay giàu protein, vừa giúp ngon miệng lại giữ dáng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bạn có biết, nếu ăn 100 gram đậu tương Nhật Bản thì cơ thể bạn sẽ nhận được 11 gram protein. Hương vị của chúng khá giống với đậu nành Việt Nam, nhưng vì đã được người Nhật lai tạo nên có trái và hạt to, thơm hơn. 

Đậu nành/tương Nhật Bản chứa rất nhiều chất xơ, folate, mangan, vitamin K, carbs, protein, omega-3, canxi và kẽm. Cách để hấp thụ tất cả dinh dưỡng của chúng là hấp lên và ăn kèm gia vị.

Đậu lăng

Các loại thực phẩm chay giàu protein, vừa giúp ngon miệng lại giữ dáng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cơ thể bạn sẽ nhận được 9 gram protein nếu bổ sung 100gr đậu lăng. Đây là thực phẩm chay giàu đạm cực tốt cho sức khỏe. Bạn có thể kết hợp chúng trong nhiều món ăn từ salad rau hoặc thêm vào các món súp. 

Đậu xanh 

Trong 240ml đậu xanh nấu chín có chứa 9 gam protein. Hơn nữa, khẩu phần đậu xanh có thể cung cấp 25 % nhu cầu hàng ngày về chất xơ, vitamin A, C, K, thiamine, folate và mangan.

Ngoài ra, đậu xanh cũng là một nguồn thực phẩm tốt cung cấp sắt, magie, photpho, kẽm, đồng và một số vitamin nhóm B.

Rau dền và hạt quinoa

Rau dền và hạt quinoa thường được gọi là ngũ cốc cổ điển hoặc không có gluten, nhưng hai loại này không mọc từ cỏ như các loại ngũ cốc khác. Trong 240 ml rau dền và hạt quinoa nấu chính cung cấp 8 - 9 gam protein và đây là nguồn protein hoàn chỉnh, rất hiếm trong các loại ngũ cốc và pseudocereals.

Các loại thực phẩm chay giàu protein, vừa giúp ngon miệng lại giữ dáng - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, rau dền và quinoa còn là nguồn cung cấp carbs phức hợp, chất xơ, sắt, mangan, phốt pho và magie.

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