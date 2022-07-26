Trước khi ngủ hãy dùng 4 món nước này để vừa đẹp da, đẹp dáng

Hòa hỗn hợp nước ép lê, nước có ga, đá với nhau. Lá xô thơm tươi giã nát vừa và hòa vào ly đồ uống. Trang trí bằng một vài lát chanh hoặc lê cắt mỏng và lá xô thơm cho ly đồ uống thêm phần hấp dẫn.

Ảnh minh họa: Internet

500 ml nước bưởi, 500 ml nước có ga, 1 ly nước, 2 thanh quế, 1 hạt hồi, lá bạc hà, đá và đường.

Đun hỗn hợp đường, nước và quế để tạo thành xi-rô. Tiếp tục đun nhỏ lửa trong 5 đến 10 phút cho để đường tan chảy hết. Để hỗn hợp nguội rồi đổ thêm nước ép bưởi và nước có ga vào. Thêm đá, trang trí cốc đồ uống với lá bạc hà, hạt hồi và thưởng thức.

Nước ép bưởi và xô thơm không chỉ tốt cho làn da, vóc dáng mà còn tốt cho hệ tim mạch của bạn.

Nước dứa chanh

Ảnh minh họa: Internet

1 lít nước có ga, 1 quả chanh, 1 lon nước dứa ép, lá bạc hà.

Cho nước vào chảo đun sôi. Vắt thêm nước cốt chanh, đường và đun nhỏ lửa cho đến khi đường tan chảy hoàn toàn. Sau đó bạn cho thêm vỏ chanh bào vào và tắt bếp. Đổ xi-rô vào bình đựng qua rây và chờ hỗn hợp nguội. Thêm nước cốt chanh và nước dứa vào. Bạn có thể trang trí ly đồ uống đốt cháy mỡ bụng này với những lát dứa tươi hoặc lát chanh và một ít lá bạc hà trước khi dùng.

Nước gừng và dưa chuột

Ảnh minh họa: Internet

Gừng tươi có vị cay nồng, chứa nhiều gingerol giúp làm tăng nồng độ pH trong dạ dày và giảm lượng cholesterol trong cơ thể. Sử dụng nước gừng tươi thường xuyên sẽ kích thích khả năng giảm béo, giảm mỡ bụng cho bạn rất tốt.

Trong khi đó, quả dưa chuột chứa nhiều nước, chất xơ cùng các vitamin khoáng chất khác. Sử dụng các thực phẩm được chế biến từ dưa chuột sẽ giúp bạn nhanh no, hạn chế việc thèm ăn các đồ ăn khác.

Pha nước gừng và dưa chuột uống vào buổi tối trước khi đi ngủ kích thích khả năng đốt cháy mỡ thừa, giúp giảm cân rất nhanh chóng và hiệu quả.

Nước gừng tươi pha dưa leo giúp giảm cân

Với cách giảm cân này, bạn nên chuẩn bị 6 quả dưa chuột rửa sạch, thái lát mỏng, 1 củ gừng tươi vừa phải cạo sạch vỏ đem xay nhuyễn để lấy nước cốt. Dưa chuột đem ép lấy nước rồi hòa cùng nước gừng và thưởng thức.