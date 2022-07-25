Ăn các loại thực phẩm này mỗi ngày, mụn cũng phải "bay xa"

Trong đó, phải kể đến 2 loài cá béo rất tốt cho việc cải thiện làn da, chính là cá hồi và cá ngừ. Với hàm lượng chất béo Omega 3, protein, amino acid, peptide có trong trứng, tinh hoàn, và thịt cá hồi và cá ngừ mà hai loại thực phẩm này được chị em ưa chuộng sử dụng nhằm cải thiện làn da, có tác dụng làm trắng da, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, cũng như tái tạo cấu trúc làn da từ đó sẽ có một làn da căng khỏe, trắng sáng và ngừa mụn hiệu quả.

Các món ăn từ cá sẽ cung cấp cho bạn hàm lượng Axit béo Omega-3 dồi dào. Những chất này có khả năng chống viêm và chống oxy hóa, giúp điều trị mụn viêm hiệu quả.

Theo nghiên cứu cho thấy, trong cá hồi, cá ngừ có chứa một lượng lớn omega 3 giúp làm dịu tình trạng viêm da do mụn gây ra, do đó nó được xem là tốt cho làn da mụn đặc biệt là khi bạn đang có dấu hiệu mụn bọc, mụn viêm, mụn nang…

Các chất chống oxy hóa carotenoid có trong cá hồi, cá ngừ có thể làm giảm đáng kể ảnh hưởng của các gốc tự do gây hại làm cho da bị lão hóa nhanh, cùng với hàm lượng lớn vitamin D được xem là chất có thể giúp bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời, hỗ trợ sản sinh tế bào, giúp da tái tạo tốt hơn. Các chuyên gia nghiên cứu khuyên rằng bạn lên sử dụng cá hồi ba lần một tuần để có được làn da rạng rỡ.

Trái cây và rau củ

Bơ: Chắc chắc các bạn đã biết bơ có tác dụng rất tốt đối với việc làm đẹp, đây là một loại thực phẩm giúp cung cấp chất béo lành mạnh cho cơ thể, giúp chống lão hóa, kích thích tái tạo da mới, làm lành vết thương mà còn là loại thực phẩm hỗ trợ trị mụn hiệu quả.

Không những giúp trị mụn, ăn bơ thường xuyên còn giúp làm mờ các nếp nhăn ở vùng đuôi mắt, khóe miệng nhờ thành phần lớn các chất chống oxy hóa như vitamin C, vitamin E. Nhờ vào đặc tính kháng khuẩn, ăn bơ thường xuyên sẽ giúp ngăn ngừa sự phát triển của mụn cũng như cải thiện các vấn đề da bị mụn mà bạn đang gặp phải.

Cà rốt: Thành phần có hàm lượng lớn nhất trong cà rốt chính là vitamin A. Chất này có tác dụng đặc biệt tốt đối với da mụn vì nó có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tuyến bã nhờn, giảm tình trạng tiết dầu thừa trên da từ đó hạn chế mụn trứng cá. Cà rốt cũng là một loại thực phẩm ngăn ngừa mụn được các chị em rất tin dùng. Mỗi ngày một ly sinh tố cà rốt bạn sẽ sở hữu một làn da sạch mụn và khỏe đẹp bất ngờ.

Dưa leo: Dưa leo là một nguyên liệu làm đẹp rất phổ biến và được sử dụng rất nhiều. Một số hãng mỹ phẩm nổi tiếng cũng thường xuyên chọn dưa leo làm chiết xuất chính cho các sản phẩm trị mụn và dưỡng da của mình. Trong thành phần của dưa leo có chứa các chất chống oxy hóa cao giúp bảo vệ da, cùng với vitamin C và silic là những chất có khả năng chống viêm rất tốt cho da mụn. Bên cạnh đó, dưa leo còn có rất nhiều nước có tác dụng làm mát da hiệu quả. Đây là lý do vì sao nó được xếp top đầu trong những loại thực phẩm ngăn ngừa mụn cho da hiệu quả cáo nhất.

Bưởi: Chứa nhiều vitamin C, kali… có thể ngăn chặn các gốc tự do tấn công da gây lão hóa, đồng thời cải thiện tình trạng sạm, nám và đồi mồi trên da và loại bỏ các dấu hiệu khiến da bong tróc và nứt nẻ.

Bông cải xanh: Bông cải xanh có rất nhiều lợi ích đối với sức khỏe. Đây là nguồn thực phẩm dồi dào vitamin A, B, C, E, K. Ngoài giúp cơ thể khỏe mạnh, ngăn ngừa bệnh tật, bông cải xanh còn giúp nhanh lành các tổn thương trên da, giúp da sáng khỏe tự nhiên. Đây là loại thực phẩm bổ sung collagen tự nhiên cho da mà bạn nên ăn ít nhất 2 lần/ tuần.

Các loại hạt

Hạt bí: Với hàm lượng vitamin E( có tác dụng như chất chống oxy hóa) cao hạt bí được xem là trợ thủ đắc lực cho nhan sắc và sức khỏe. Ăn hạt bí giúp hạn chế lão hóa, thúc đẩy sự phát triển của cá tế bào tốt trong cơ thể.

Các dưỡng chất có trong hạt bí có khả năng làm sạch từ bên trong, bởi vậy mà nó giúp làn da sạch mụn hơn, luôn tươi tắn và mềm mại.

Hạt chia: Hạt chia là một loại hạt rất được ưa chuộng với thành phần dinh dưỡng cao mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Hạt chia với thành phần dinh dưỡng vô cùng phong phú như Omega 3, kẽm, chất xơ và protein.

Hạt dẻ, hạnh nhân: Chứa nhiều vitamin như A, E, C và kẽm giúp giảm quá trình sản xuất dầu thừa trên da, giảm viêm, dưỡng ẩm và giảm sự hình thành sẹo.Ngoài ra còn chứa nhiều chất dinh dưỡng quý giá cho cơ thể như các chất khoáng Ca, Mg, Fe. Chứa chất kháng khuẩn, chống lão hóa cho da.

Uống đủ nước mỗi ngày

Uống đủ lượng nước mỗi ngày giúp tăng khả năng thải độc của cơ thể. Đồng thời cung cấp độ ẩm cần thiết cho làn da, thúc đẩy quá trình điều trị mụn viêm diễn ra nhanh chóng và hiệu quả hơn. Hãy nhớ cung cấp đủ cho cơ thể 2-3 lít nước mỗi ngày nhé.