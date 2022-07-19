Bí quyết chăm sóc da mùa hè đúng cách để có làn da tươi sáng cả ngày

Lưu ý da dầu mụn không nên chọn sữa rửa mặt chứa chất tẩy rửa mặt, không rửa mặt quá thường xuyên vì sẽ khiến da khô hơn, tăng tiết nhờn hơn.

Kiểm soát nhờn trên da và làm sạch da nhẹ nhàng, hiệu quả là hai yếu tố quan trọng giúp làn da dầu mụn khắc phục tổn thương. Việc tẩy trang đúng cách sẽ giúp bạn loại bỏ những bụi bẩn và vi khuẩn trên da mặt. Sau khi tẩy trang, bạn có thể rửa mặt bằng sữa rửa mặt phù hợp hoặc nước ấm để có thể loại bỏ bã nhờn trên da hiệu quả hơn. Một chút muối sẽ giúp loại bỏ dầu, sát khuẩn trên nốt mụn viêm và làm sạch da tốt hơn.

Các vật dụng che chắn thông thường như khẩu trang, váy chống nắng,... không thể bảo vệ làn da một cách toàn diện khỏi tác hại của tia UV. Do đó, việc thoa kem chống nắng hằng ngày là vô cùng quan trọng, kể cả khi trời râm mát hay khi đang ở trong nhà.

Ngoài đẩy nhanh tốc độ lão hóa da, tia nắng còn gây ra tình trạng da cháy nắng. Các triệu chứng chủ yếu là da đỏ ửng, ấm nóng khi chạm vào, đau rát, nổi mụn nước nhỏ hoặc rộp da.

Hãy xác định da mặt mình là loại da gì để có thể lựa chọn kem chống nắng phù hợp nhất. Hãy mang tuýp kem chống nắng theo mình, thoa cứ mỗi 3-4 tiếng một lần, bôi trước 30 phút trước khi ra nắng nhé.

Tẩy tế bào chết và đắp mặt nạ cho da mặt

Vào mùa hè, những tế bào của da sẽ hoạt động mạnh hơn, kéo theo, da chết sẽ hình thành nhiều hơn tuy nhiên chúng không thể bị đánh bật bởi sữa rửa mặt. Vậy cứ 2 tuần/lần, bạn sẽ tẩy da chết một lần. Việc này sẽ giúp da bạn sạch sâu, bụi bẩn và tế bào lão hóa bám trên da sẽ bị đánh bật. Làn da sẽ trở nên khỏe mạnh, láng mịn nhanh thôi!

Việc đắp mặt nạ dưỡng da nhằm cung cấp dưỡng chất cho làn da, tạo điều kiện cho làn da phục hồi khỏe mạnh và sáng đẹp. Ngoài ra, các loại mỹ phẩm dưỡng da cũng sẽ là lựa chọn phù hợp để giúp làn da được thư giãn, cung cấp dưỡng chất nếu bạn không có quá nhiều thời gian để đắp mặt nạ. Tuy nhiên, bạn hãy tìm hiểu thông tin thật kỹ trước khi mua để lựa chọn cho làn da mình một sản phẩm phù hợp nhất nhé!

Cấp ẩm đầy đủ

Khi da thiếu nước và độ ẩm, cơ thể sẽ bài tiết ra các chất nhờn nhằm giúp cân bằng độ ẩm cho da. Đây là một nguyên tắc quan trọng trong việc chăm sóc da mặt vào mùa hè để có một làn da tươi tắn. Dù bạn sở hữu làn da nào đi nữa, việc dưỡng ẩm cho da luôn là điều cần thiết.

Xịt khoáng là một ý kiến khá hay giúp bạn không chỉ cấp nước, mà còn bổ sung khoáng chất giúp làn da khỏe mạnh và mang lại cảm giác tươi mới. Ngoài ra, việc dùng kem dưỡng ẩm hay toner cấp ẩm cho da sẽ giúp hạn chế được lượng dầu nhờn tiết ra và cải thiện da tốt hơn.

Uống đủ nước mỗi ngày

Vì 70% cơ thể là nước, bạn cần cung cấp đủ nước cho cơ thể mỗi ngày để duy trì sự cân bằng cho bản thân mình. Nước sẽ làm cho da bạn bớt mụn, luôn tươi trẻ bởi chức năng thải độc, giải nhiệt.

Đặc biệt, vào những mùa nắng nóng, đổ mồ hôi sẽ khiến cơ thể của bạn mất nước, vì thế bạn cần uống nhiều hơn lượng nước cần thiết mỗi ngày để bù đắp cho cơ thể. Ngoài ra, bạn cũng nên cho thêm vào đó vài lát chanh, lát cam,... để dễ uống hơn, đồng thời giúp tăng sức đề kháng và cung cấp thêm vitamin C cần thiết cho cơ thể.