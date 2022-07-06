Nói đến nha đam hay lô hội người ta nghĩ ngay đến công dụng làm đẹp mà ít ai biết đến công dụng trị hôi nách tuyệt vời của nha đam đem lại. Nha đam thanh nhiệt, tác dụng sát trùng, điều hòa mồ hôi vì thế khử mùi hôi nách hiệu quả, giúp giảm thâm và trắng hơn cho vùng da dưới cánh tay. Để đạt hiệu quả cao bạn hãy làm theo cách dưới đây và áp dụng thường xuyên.

Thực hiện: Lấy phần thịt nha đam xay nhuyễn cùng dâu tây và sữa chua/ mật ong. Sau đó đắp hỗn hợp lên vùng da nách.

Lưu ý hãy luôn nhớ tẩy tế bào chết cho vùng da trước khi thực hiện bạn nhé!

2. Cà chua

Không chỉ có lợi cho sức khỏe, cà chua còn được chọn làm mỹ phẩm thiên nhiên rất tốt bởi nó là kem dưỡng tự nhiên giúp da mịn màng, trắng sáng hơn, khử mùi hôi nách hiệu quả giúp bạn xóa đi cảm giác tự ti.

Thực hiện:

Xay nhuyễn 1 trái cà chua và cho thêm nước ấm với tỉ lệ 1:1. Sau đó thoa hỗn hợp này lên vùng da dưới cánh tay khoảng 20 phút. Rồi rửa sạch lại với nước ấm.

3. Dùng trà xanh

Trà xanh là bài thuốc rất tốt cho cơ thể, loại bỏ độc tố, đào thải cặn bã, giảm cân,... . Một điều thú vị là loại nguyên liệu này chứa chất phenolic giúp kháng viêm kháng khuẩn, diệt vi khuẩn, trị bệnh ‘viêm cánh’ vô cùng tuyệt vời mà đơn giản. Thêm vào đó, trà xanh còn chống oxy hóa rất tốt.

Thực hiện:

Dùng khoảng 1 nắm lá trà xanh, rửa sạch và đun sôi khoảng 5 – 10 phút.

Sau đó, pha nước đã nấu cùng nước lạnh sao cho vừa đủ để tắm.

Hãy nhớ tẩy tế bào chết và kiên trì làm mỗi ngày sẽ mang lại kết quả bất ngờ.

4. Cây xô thơm

Theo kinh nghiệm dân gian, bài thuốc trị mùi hôi nách bằng cây xô thơm được ông cha đánh giá cực kỳ hiệu quả. Trong cây xô thơm có chứa các thành phần quý như tinh dầu, tanin, flavonoid,… có công dụng kháng viêm, điều hòa kinh nguyệt, làm giảm tuyến mồ hôi và trị hôi nách hiệu quả.

Thực hiện:

Đun nước cho ấm và cho 4 thìa bột lá xô thơm khô vào. Giảm lửa nhỏ và đun 10 phút sau đó để nguội và dùng dung dịch này để rửa nách 2 lần/ngày.

5. Dùng phèn chua

Từ xưa, khi còn chưa xuất hiện nước lăn, xịt khử mùi như bây giờ, người ta thường hay sử dụng phèn chua như một loại “mỹ phẩm” để chữa hôi nách.

Chuẩn bị:

Rang phèn chua rồi tán thành bột. Sau đó trộn cùng phụ tử, thanh mộc hương, vôi sống. Tích trữ chúng trong các hũ, lọ để ở nơi khô đáo.

Thực hiện:

Sau khi tắm sạch sẽ, bạn đem phèn chua đã chuẩn bị thoa trực tiếp lên vùng nách. Mùi hôi khi gặp phèn chua sẽ được khử đi, kiên trì sử dụng sau khoảng 10 lần, bạn sẽ không còn ngửi thấy mùi khó chịu nữa.

6. Gừng và muối

Chỉ với 2 nguyên liệu dễ kiếm là gừng tươi và muối sẽ triệt tuyến mồ hôi, trị hôi, sát trùng và tránh thâm nách tốt nhất. Thực hiện cách này 3 lần/ tuần để thấy được hiệu quả:

Chuẩn bị:

Gừng tươi cạo vỏ, muối xay nhuyễn.

Thực hiện:

Chọn 3 đến 5 lát gừng lấy nước cốt, trộn cùng 1 muỗng cà phê muối. Massage hỗn hợp lên nách hàng ngày và để trong 20 phút. Sau đó rửa sạch bằng nước.

7. Dùng chanh tươi

Chanh có chứa thành phần axit giúp diệt khuẩn gây mùi và làm sạch da ở vùng nước giúp da trắng sáng, mịn màng hơn.

Chuẩn bị:

Nửa trái dưa chuột ép lấy nước, nửa trái chanh ép lấy nước cốt

Thực hiện:

Hãy trộn đều nước ép dưa chuột với nước cốt chanh. Sau đó thoa hỗn hợp lên vùng nách, massage khoảng 5-10 phút rồi lấy khăn lau khô. Mùi hôi nách của bạn sẽ được kiểm soát ngay lập tức.

Tinh dầu

Dầu bạc hà chứa Mentola trung hòa mùi cơ thể và loại bỏ mùi hôi nách. Dầu cây trà kháng khuẩn, sát trùng, chống oxy hóa tuyệt vời sẽ tiêu diệt vi khuẩn gây mùi, điều tiết tuyến mồ hôi và làm dịu viêm.

Thực hiện:

Bạn có thể cho nước lọc vào bình xịt sau đó cho thêm 3 giọt tinh dầu bạc hà/ cây trà vào lắc đều lên. Xịt lên vùng da nách sau khi tắm và lau khô.

Hoặc nhỏ vài giọt tinh dầu vào lòng bàn tay rồi thoa lên nách.

Trước khi sử dụng bất cứ cách nào, bạn cũng nên thử kiểm tra ở trên một vùng da nhỏ để xem da mình có bị dị ứng hay không. Và đừng quên tẩy tế bào chết 1-2 lần/ tuần để hiệu quả tốt nhất nhé!