Đừng chỉ thoa kem chống nắng ở mặt, 7 vị trí này cũng quan trọng không kém

Chăm sóc da 17/07/2022 18:04

Không chỉ có vùng mặt, những vị trí này cũng cần được bảo vệ trước tác hại của ánh nắng mặt trời đấy!

Tai

Do cấu tạo tai có nhiều nếp gấp nên đây sẽ không phải nơi dễ dàng để bạn thoa kem chống nắng. Nhưng tai cũng là nơi tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời, vì vậy đừng bỏ qua vị trí này ngay cả khi bạn có mái tóc dài.

Theo các chuyên gia, tai là vị trí phổ biến thứ ba dễ mắc ung thư da. Các bác sĩ da liễu khuyên bạn nên thoa đủ kem chống nắng lên tất cả các vị trí của tai kể cả thùy tai và mặt sau tai.

Nên sử dụng kem chống nắng có SPF từ 30 trở lên để giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh, đồng thời đảm bảo bạn đã che chắn tốt cho vùng da của mình. Và đừng quên đội một chiếc mũ có vành rộng và tìm kiếm bóng râm ở bất cứ đâu có thể.

Đừng chỉ thoa kem chống nắng ở mặt, 7 vị trí này cũng quan trọng không kém - Ảnh 1

Gáy

Cuối cùng, đừng lãng quên chiếc gáy xinh xắn khi bôi kem chống nắng. Những cô nàng tóc dài đừng nghĩ rằng có tóc che gáy nên ánh nắng sẽ không chiếu tới. Các nàng có để ý vùng da ở gáy thường có màu sạm hơn những vùng da khác không? Để sở hữu một vùng gáy đẹp, làn da trắng quyến rũ, chẳng cách nào khác là bôi kem chống nắng đầy đủ trước khi ra khỏi nhà.

Đừng chỉ thoa kem chống nắng ở mặt, 7 vị trí này cũng quan trọng không kém - Ảnh 2

Môi

Bạn có thể không nghĩ đôi môi của mình là da, nhưng đúng vậy - và ung thư da cũng có thể phát triển ở môi. May mắn thay, việc bảo vệ khu vực này rất đơn giản. Tất cả những gì bạn cần là một loại son dưỡng môi có chỉ số SPF 30+.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, sử dụng son dưỡng môi có SPF là cách tốt để giúp ngăn ngừa sự phát triển của ung thư da và nếp nhăn trên môi. Bạn cũng nên thoa lại son dưỡng môi sau mỗi hai giờ.

Đừng chỉ thoa kem chống nắng ở mặt, 7 vị trí này cũng quan trọng không kém - Ảnh 3

Cổ và ngực

Một trong những nơi xuất hiện dấu hiệu lão hóa nhiều nhất là cổ và phần trên ngực, cho nên việc bảo vệ vùng da đó là vô cùng cần thiết. Khi thoa kem chống nắng lên mặt, đừng dừng ở phần cằm mà hãy thoa luôn cả trước và sau cổ, cũng như trên ngực của bạn. Cổ và ngực cũng là những điểm nóng của bệnh ung thư da, và bạn nên chú ý đến những vùng này.

Đừng chỉ thoa kem chống nắng ở mặt, 7 vị trí này cũng quan trọng không kém - Ảnh 4

Bàn tay và bàn chân

Bàn tay là nơi thường xuyên tiếp xúc với mĩ phẩm nhưng lại là nơi liên tục bị bỏ quên khi bạn dùng các sản phẩm dưỡng và bảo vệ da. Hãy dùng luôn kem chống nắng cho mặt của bạn để thoa lên bàn tay của mình.

Trừ khi bạn đang đi một đôi giày có độ che phủ tốt như giày thể thao, nếu không thì bàn chân của bạn có thể bị ánh nắng chiếu vào. Bàn chân cũng là vùng tiếp xúc với nắng nhiều trên cơ thể. Đảm bảo bạn thoa kem chống nắng ở đầu ngón chân và mu bàn chân trước khi ra biển hoặc khi mang giày sandal.

Đừng chỉ thoa kem chống nắng ở mặt, 7 vị trí này cũng quan trọng không kém - Ảnh 5

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