6 thói quen vào mỗi buổi sáng mà bạn cần phải tránh nếu không muốn tự làm hỏng làn da của mình

Ăn một bát bột yến mạch vào bữa sáng là một cách ngon miệng và lành mạnh để bắt đầu một ngày mới của bạn. Nhưng nếu bạn ăn nó hàng ngày, bạn có thể đang vô tình gây hại cho cơ thể và làn da của mình. Khi bạn ăn bột yến mạch quá thường xuyên, bạn đang tước đi các chất dinh dưỡng thiết yếu khác của cơ thể, từ đó có thể dẫn đến suy dinh dưỡng và khiến da của bạn trở nên khô và bong tróc.

Tắm quá lâu



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Tắm bằng vòi sen có hơi nước lâu là một cách tuyệt vời để thức dậy vào buổi sáng, đặc biệt là khi bên ngoài trời se lạnh. Nhưng thói quen làm điều đó hàng ngày có thể phá hoại mục tiêu làn da khỏe mạnh của bạn. Nước nóng làm hỏng lớp bảo vệ da vốn khóa độ ẩm cần thiết, khiến quá trình lão hóa diễn ra nhanh hơn. Và nếu bạn đang rửa mặt dưới vòi hoa sen để tiết kiệm thời gian cho buổi sáng vội vàng, bạn có thể làm hỏng các mao mạch trên mặt vì nước nóng làm chúng giãn ra.

Chọn cà phê là thức uống đầu tiên vào buổi sáng

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Nhiều người không thể tưởng tượng buổi sáng của họ mà không có một tách cà phê nóng, và ngoài việc ngon, cà phê thực sự có thể có lợi cho làn da của bạn. Nhưng nếu bạn uống nó hàng ngày trước khi bạn ăn sáng, bạn có thể gây hại cho da nhiều hơn là có lợi. Cà phê là một chất lợi tiểu mạnh , có nghĩa là nó có thể khiến bạn bị mất nước nhẹ. Do đó, điều này sẽ khiến các chất độc khó thoát ra khỏi cơ thể qua da và khiến da dễ hình thành các nếp nhăn sớm.

Chỉ thoa kem chống nắng khi ra nắng

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Kem chống nắng giúp bảo vệ làn da của bạn khi bạn ra ngoài vào mùa hè, nhưng việc bôi kem này ngay cả khi bạn ở trong nhà cả ngày có thể ngăn ngừa lão hóa da. Mặc dù kính được sử dụng trong ô tô, nhà ở và cửa sổ văn phòng chặn hầu hết các tia UVB, nhưng nó vẫn không bảo vệ làn da của bạn khỏi tia UVA có hại. Vì vậy, ngay cả khi bạn đang làm việc trong văn phòng cả ngày và không dành nhiều thời gian ở ngoài trời, bạn vẫn nên thoa kem chống nắng để giúp da tươi trẻ lâu hơn.

Tuân thủ cùng một thói quen chăm sóc da

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Khi bạn vội vã ra khỏi cửa vào buổi sáng, bạn sẽ dễ dàng lấy cùng loại sữa rửa mặt và kem dưỡng ẩm mà bạn đã sử dụng vào tối hôm trước. Mặc dù việc mua các loại kem và mặt nạ phù hợp với loại da của bạn chắc chắn rất tiện lợi, nhưng việc sử dụng các sản phẩm giống nhau mỗi ngày sẽ không mang lại lợi ích gì cho làn da của bạn. Để giúp làn da của bạn trông khỏe đẹp nhất, các bác sĩ da liễu khuyên bạn nên thay đổi thói quen chăm sóc da theo mùa và chuyển từ sữa rửa mặt tẩy tế bào chết sang loại dịu nhẹ hơn khi thời tiết trở nên mát mẻ hơn.

Sử dụng sữa rửa mặt sai cách

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Nếu bạn đã từng nhận thấy rằng khuôn mặt của bạn trông bóng dầu khi thức dậy sau khi ngủ, thực sự có một lời giải thích khoa học cho điều đó. Cơ thể bạn mất nước vào ban đêm, và để ngăn chặn tình trạng mất nước, cơ thể bắt đầu tiết nhiều bã nhờn hơn , khiến bạn thức dậy với khuôn mặt bóng nhờn. Nhưng ngay cả khi bạn không thể chịu được bóng dầu và muốn da mặt trông mờ đi, đừng sử dụng các loại sữa rửa mặt có công thức khắc nghiệt. Tốt hơn hết bạn nên rửa mặt bằng nước ấm bằng chất tẩy rửa nhẹ nhàng và thoa kem dưỡng ẩm trước khi lau khô.

Theo Bright Side