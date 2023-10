Chăm sóc da trắng sáng như gái Hàn không khó, 6 thực phẩm sau là vị cứu tinh cho làn da xuống sắc

Một chế độ ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng rất quan trọng đối với sức khỏe của chúng ta và giúp phòng chống một số bệnh từ nhẹ đến nặng. Nhưng chúng ta thường quên rằng những gì chúng ta ăn cũng có thể ảnh hưởng đến làn da của chúng ta. Tại sao người Hàn luôn có một nước da trắng sáng? Bởi vì họ luôn cân nhắc những thực phẩm hấp thụ vào cơ thể, họ luôn lựa chọn những loại thực phẩm phù hợp với cơ địa và nhu cầu chăm sóc da của mình. Thực phẩm sau được chia sẻ bởi U.S. News & World Report có khả năng giúp giữ cho làn da khỏe mạnh và trắng sáng rạng rỡ.

Có một lý do khác chúng ta nên ăn nhiều cá hơn. Mùa hè đến gần, thời tiết sẽ trở nên oi bức, nắng mạnh và nhiều hơn, vì vậy vào giai đoạn này cần cung cấp một lượng lớn vitamin E và các chất có khả năng bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng chất béo omega-3 cung cấp một số chất bảo vệ da, chống lại các tia UV có hại. Dầu cá chứa protein cần thiết để giữ cho làn da khỏe mạnh, còn vitamin E là một chất chống oxy hóa có thể hòa tan trong chất béo, giúp bảo vệ da khỏi các gốc tự do và quá trình oxy hóa.

2. Nho

Ảnh minh họa: Internet

Nho tím và nho đỏ rất giàu flavonoid - một chất phytochemical bảo vệ da và resveratrol - một chất chống oxy hóa có khả năng ngăn ngừa lão hóa da. Nho cũng chứa nhiều vitamin và khoáng chất. Cụ thể, nho rất giàu vitamin A và C chống oxy hóa, giúp hồi sinh làn da và giúp bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời. Ăn trái cây thay vì uống nước trái cây là một tốt hơn cho sức khỏe.

3. Quả bơ

Ảnh minh họa

Bơ rất giàu chất béo không bão hòa lành tính giúp giữ ẩm và làm mềm da. Ngoài ra, bơ cũng chứa vitamin C và E giúp sản xuất collagen - một loại protein mô liên kết giữ cho da chắc khỏe. Nó cũng chứa lutein và zeaxanthin - những chất có khả năng cải thiện tông màu da.

4. Cà chua

Ảnh minh họa

Cà chua là một trong những loại thực phẩm chứa nhiều vitamin C và lycopene. Cả lycopene và vitamin C đều có khả năng bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời - những tác nhân gây tổn thương da và quá trình oxy hóa. Vitamin C trong cà chua giúp cải thiện độ đàn hồi của da. Cà chua được nấu chín sẽ hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn cho sức khỏe.

5. Hạt óc chó

Ảnh minh họa

Hạt óc chó là một trong những loại thực phẩm tốt nhất để mang lại một làn da khỏe mạnh và hoàn hảo. Axit béo omega-3 là một loại chất béo thiết yếu mà cơ thể không thể tự tạo ra và có đặc tính chống viêm giúp làn da khỏe mạnh. Đặc biệt, loại axit béo này có rất nhiều ở trong hạt óc chó hơn các loại hạt khác. Ngoài ra, hạt óc chó cũng chứa selen và vitamin E đều là những chất chống oxy hóa tốt, có tác dụng bảo vệ và chống oxy hóa khỏi những tổn thương xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Đồng thời, hạt óc chó là loại thực phẩm rất tốt dành cho những người ăn kiêng vì chứa nhiều hàm lượng protein và kẽm. Không chỉ thế, hạt óc chó có ích trong việc duy trì làn da khỏe mạnh.

6. Nước

Ảnh minh họa

Nước giúp cải thiện làn da rạng rỡ và duy trì độ đàn hồi. Không chỉ riêng người Việt mà hầu hết mọi người trên toàn thế giới đều thuộc lòng “quy tắc vàng” từ nước là 1-2-4, tức là 1 ngày uống 2 lít nước sẽ tương đương với 4 ly nước đầy. Vì vậy mỗi ngày hãy uống nhiều nước để cung cấp đủ nước cho cơ thể, điều này sẽ tương đương với việc ăn các loại thực phẩm chứa nhiều nước như dưa hấu, dưa gang, dưa chuột và cần tây.