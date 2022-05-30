Công sức chăm sóc da "đổ sông đổ bể" khi dùng kem chống nắng sai cách, 50% tín đồ làm đẹp đều từng mắc

Việc sử dụng kem chống nắng mỗi ngày rất quan trọng, nó được ví như lớp áo giáp bảo vệ làn da khỏi ánh nắng mặt trời. thế nhưng có 4 thói quen sai lầm mà các chị em thường mắc phải khi sử dụng kem chống nắng. Điều này khiến cho kem chống nắng vừa không thể tác dụng tối đa mà đôi khi còn cản trở kem chống nắng hoạt động trên da.

Các chuyên gia khuyên bạn nên lựa chọn các sản phẩm kem chống nắng có chỉ số SPF từ 30 trở lên và có thể chống lại được cả tia UVA và UVB. Nhưng vào ngày hè nắng nóng, nên dùng kem chống nắng tối thiểu SPF 50 và dù cho có ở trong nhà cả ngày bạn cũng nên dùng kem chống nắng có chỉ số SPF 15.

Chỉ số chống nắng trên một lọ kem chống nắng bao gồm: chỉ số SPF và PA.

Sai lầm khi chỉ dùng kem chống nắng lúc trời có nắng

Tia UV bạn không thể nhìn bằng mắt thường được và chỉ số tác động của tia UV cũng không hoàn toàn phụ thuộc vào nắng. Thế nên những khi trời mát hay râm đó là do mây đã che bớt nắng mặt trời, còn tia UV vãn xuyên qua mây.

Để bảo vệ da bạn và giảm nguy cơ ung thư da, hãy bôi kem chống nắng mỗi ngày. Thời gian thoa kem nên bắt đầu từ khoảng 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều.

Sai lầm khi chỉ thoa một lần kem cho cả ngày, quá ít hoặc quá nhiều

Liều lượng bôi kem còn tùy thuộc vào độ rộng của khuôn mặt, kết cấu kem chống nắng. Bôi quá nhiều có thể gây bít tắt lỗ chân lông, mụn, kích ứng hay thậm chí lão hóa da. Việc bôi quá ít khiến lớp màng bao phủ không cao, da bị nhăn nheo và đen sạm,... .

Khi bạn tham gia các hoạt động ngoài trời, thể thao dưới trời nóng nực cả ngày cần thoa lại kem chống nắng. Vì lúc này các thành phần chống nắng có xu hướng giảm tác dụng do mồ hôi, nước,... và bất hoạt theo thời gian. Thời gian lý tưởng để bạn bôi lại chúng là mỗi 2giờ/ lần

Sai lầm khi dùng chồng nhiều lớp trang điểm lên kem chống nắng

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Kem chống nắng hóa học cần liên kết với da để tạo thành lớp màn hấp thụ và phân tán tia UV nên chúng cần được bôi ngay sau bước toner hay serum dạng lỏng. Còn dạng vật lý thì bảo vệ da bằng cách tạo lớp màn ngăn không cho tia UV xâm nhập nên có thể bôi sau lớp kem dưỡng ẩm.

Nhìn chung, kem chống nắng vẫn nên được bôi trước lớp make up. Vì nhiều lớp make up chồng chéo lên nhau sẽ khiến cho kem chống nắng bị loãng đi, từ đó bị hạn chế tính năng ban đầu của chúng.