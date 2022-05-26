Thay đổi thói quen giúp Collagen "sinh sôi" mà không cần đến thực phẩm chức năng tiền triệu

Đó cũng là lý do tại sao ở giai đoạn 25-30 tuổi, các nếp nhăn dần xuất hiện nhiều hơn, cùng hàng loạt các vấn đề như móng tóc yếu ớt, khô xơ, khớp xương khô cứng.

Collagen là hợp chất chứa nhiều protein nhất trong cơ thể. Nó có chức năng xây dựng các cơ quan như: da, móng, tóc,... . Nhưng đến giai đoạn 20 tuổi trở đi, lượng Collagen mà cơ thể tự sản sinh bắt đầu có xu hướng sụt giảm. Và ở giai đoạn 25 đến 30 tuổi chúng ta sẽ mất đi 1-1.7% lượng collagen mỗi năm.

Nắm bắt được công dụng của collagen trong việc lưu giữ thanh xuân, các quảng cáo có cánh về liệu pháp bổ sung Collagen dần ra đời và trở thành xu hướng làm đẹp hiện nay. Tuy nhiên, không phải liệu pháp nào cũng mang lại một hiệu quả và không có tác dụng phụ.

Chế độ ăn uống lành mạnh, giàu vitamin C, axit amin

Đầu tiên, để tăng việc sản sinh collagen tốt nhất, bạn cần có chế độ ăn uống đầy đủ. Chị em nên ăn uống cân bằng, đầy đủ thịt, cá, trứng, sữa, trái cây, rau củ quả...

Nếu bạn thắc mắc ăn gì, thì dưới đây là các loại thực phẩm gợi ý để tăng sinh collagen:

Vitamin C: Có trong nhiều các loại trái cây, quả mọng họ cam quýt, dâu tây và ớt chuông.

Proline: Lòng trắng trứng, mầm lúa mì, sản phẩm từ sữa, bắp cải, măng tây và nấm chứa lượng lớn proline.

Glycine: Được tìm thấy nhiều trong da lợn, gà, nước hầm xương và một số loại thực phẩm chứa protein.

Đồng: Chứa nhiều trong thịt nội tạng, hạt vừng, bột ca cao, hạt điều và đậu lăng.

Cơ thể cũng cần được bổ sung các thực phẩm chứa protein chất lượng cao như thịt, thịt gia cầm, hải sản, sữa, các loại đậu và đậu phụ.

Ngoài ra, để có kết quả ấn tượng hơn nữa, hãy nhớ tránh xa nhiều đường và carbonhydrate tinh chế, có thể gây viêm và phá hủy collagen của bạn.

Chế độ ngủ khoa học

Đảm bảo thời lượng ngủ, ngủ ngon giấc từ lâu đã là những yếu tố được quan tâm trong vấn đề giấc ngủ của mỗi người. Theo Clevelandclinic, mỗi đêm bạn cần ngủ đủ 6-8 giờ giấc ngủ cung cấp năng lượng cho tâm trí, phục hồi cơ thể và củng cố hầu như mọi hệ thống trong cơ thể. Việc không ngủ đủ giấc, thường xuyên thức khuya dẫn đến suy giảm trí nhớ, giảm tập trung, hiệu suất làm việc kém. Đồng thời dễ bị rối loạn tiêu hóa, tăng huyết áp, bệnh tim mạch, bệnh tâm thần.

Ngủ đủ giấc, ngủ ngon và sâu giấc là một tiêu chí quan trọng để đánh giá một phụ nữ khỏe mạnh, trẻ lâu. Việc ngủ không đủ giấc thường xuyên diễn ra chắc chắn khiến collagen không thể không tăng sinh mà còn hao mòn dần dần. Nhất là chị em có thói quen thức khuya đến 1-2 giờ sáng thì dù có skincare đắt đỏ cỡ nào cũng không bù đắp nổi.Với chị em sợ già sợ xấu mà có thói quen này thì quả là cơn ác mộng. Làn da của bạn sẽ trở nên già nua do collagen bị hút cạn dần dần.

Tốt nhất, để làn da được tăng sinh collagen tự nhiên một cách hiệu quả nhất, chị em nên duy trì ngủ đủ 6-8 tiếng mỗi ngày. Khi ngủ cần đảm bảo chất lượng giấc ngủ, ngủ ngon và sâu giấc.

Chế độ luyện tập thể dục thường xuyên

Bạn có thể tập gym, tập yoga, hoặc đi học nhảy, đơn giản hơn có thể là đi bộ, đạp xe. Theo Everyday Health, việc thường xuyên tập thể dục giúp tạo ra những thay đổi trên da ở cấp độ tế bào.

Mỗi tế bào có ti thể - động cơ của tế bào. Chúng tạo ra một chất hóa học được gọi là ATP cung cấp năng lượng cho tất cả các chức năng của tế bào. ATP rất cần thiết để sửa chữa tổn thương da và tạo ra các thành phần giữ cho da trẻ, như collagen và axit hyaluronic.

Chế độ chăm sóc da bổ sung collagen

Đối với các sản phẩm bôi ngoài da, bạn nên lựa chọn những sản phẩm như retinol, vitamin C, axit glycolic nhằm kích thích, tăng sinh collagen. DS Khuê Vũ khẳng định, đây mới là lựa chọn đúng đắn, thay cho những sản phẩm collagen bôi được quảng cáo ngoài thị trường.

Chuyên gia khuyến cáo, để sử dụng hiệu quả những sản phẩm này, nhất là retinol, không nên sử dụng tùy tiện mà cần có bác sĩ, dược sĩ đưa ra liều lượng hợp lý. Do đó, chị em muốn dùng các sản phẩm bôi ngoài da để tăng sinh collagen nên chú ý.