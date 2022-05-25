Ăn sữa chua với 4 loại thực phẩm sau, không những giúp bạn giảm cân nhanh chóng mà còn đẹp da, tốt cho cơ thể

Ăn táo có thể giảm cân, sữa chua giúp hỗ trợ tiêu hóa. Điều gì sẽ xảy ra nếu cả hai được kết hợp để thay thế bữa ăn? Đầu tiên bạn cần cắt táo thành từng miếng nhỏ, cho vào máy ép, sau đó trộn đều nước táo và sữa chua với nhau để uống. Thức uống này có hương vị rất tươi mát, tạo cảm giác dễ chịu và rất bắt miệng. Tuy nhiên, bạn cũng có thể chọn cách cắt nhỏ táo rồi ăn trực tiếp sữa chua. Đây cũng là một lựa chọn tốt để làm món salad táo sữa chua.

Chuối rất giàu protein, vitamin, khoáng chất và chất xơ, chứa nhiều chất dinh dưỡng và ít calo, dễ tạo cảm giác no. Chuối và sữa chua có thể tạo cảm giác no mạnh trong điều kiện ít calo, giảm lượng thức ăn, làm ẩm và thông ruột, giải độc và giảm cân. Thay thế sữa chua và chuối cho bữa tối, bổ dưỡng và tốt cho sức khỏe !

Chuối có nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất có lợi, ăn kèm chuối với sữa tươi giảm béo rất tốt và thúc đẩy quá trình bài tiết

3. Sữa chua + dưa chuột: làm trắng da

Dưa chuột rất giàu vitamin E có tác dụng làm trắng sáng da, kéo dài tuổi thọ và chống lão hóa. Ăn dưa chuột và sữa chua cùng nhau có thể giúp cho làn da của bạn trắng sáng và mịn màng không tỳ vết.

Dưa leo rất giàu nước, vitamin, ít calo và không chứa chất béo. Kết hợp cùng sữa chua giúp tăng khả năng trao đổi chất, đẩy lùi chất béo thải ra ngoài cơ thể. Ngoài tác dụng giảm cân thì hỗn hợp này còn làm đẹp da hoàn hảo

4. Sữa chua + trà xanh: thon gọn bụng và chống bức xạ

Kết hợp trà xanh với sữa chua giúp thúc đẩy quá trình bài tiết, trị táo bón, đặc biệt trong trà xanh có chất EGCG giúp hạn chế hấp thụ chất béo rất tốt cho quá trình giảm cân

Việc uống sữa chua trà xanh sẽ có tác dụng giải độc, giảm táo bón, ngăn ngừa hình thành mỡ bụng và chống bức xạ hiệu quả. Những người muốn hết béo bụng có thể tham khảo thêm món sữa chua trà xanh vào thực đơn hằng ngày. Cách làm vô cũng đơn giản, bạn chỉ cần cho khoảng 10 gam bột trà xanh vào 200 gam sữa chua, khuấy đều, cho vào ly và thưởng thức. Uống sữa chua thế này chẳng may mà giảm được chục cân thì lại trẻ ra đấy! Bạn có biết không?