Ăn sữa chua với 4 loại thực phẩm sau, không những giúp bạn giảm cân nhanh chóng mà còn đẹp da, tốt cho cơ thể

Sức khỏe 25/05/2022 18:12

Sữa chua rất giàu canxi và protein có lợi cho việc giảm cân, đồng thời có thể tăng tốc độ nhu động đường tiêu hóa, thúc đẩy tiêu hóa và hấp thụ, đồng thời giúp thư giãn ruột. Tuy nhiên, giảm cân bằng sữa chua không phải là điều có thể đạt được một cách ngẫu nhiên. Chỉ bằng cách kết hợp linh hoạt sữa chua với các thực phẩm giảm cân khác, bạn mới có thể thực sự đạt được hiệu quả giảm cân!

1. Táo + sữa chua: hỗ trợ tiêu hóa

Ăn táo có thể giảm cân, sữa chua giúp hỗ trợ tiêu hóa. Điều gì sẽ xảy ra nếu cả hai được kết hợp để thay thế bữa ăn? Đầu tiên bạn cần cắt táo thành từng miếng nhỏ, cho vào máy ép, sau đó trộn đều nước táo và sữa chua với nhau để uống. Thức uống này có hương vị rất tươi mát, tạo cảm giác dễ chịu và rất bắt miệng. Tuy nhiên, bạn cũng có thể chọn cách cắt nhỏ táo rồi ăn trực tiếp sữa chua. Đây cũng là một lựa chọn tốt để làm món salad táo sữa chua.

Ăn sữa chua với 4 loại thực phẩm sau, không những giúp bạn giảm cân nhanh chóng mà còn đẹp da, tốt cho cơ thể - Ảnh 1
Táo chứa nhiều vitamin và chất xơ nên khi ăn táo cùng sữa chua cho bạn cảm giác no lâu hơn và cảm giác thèm ăn các món khác cũng ít lại

2. Sữa chua + chuối: giải độc

Chuối rất giàu protein, vitamin, khoáng chất và chất xơ, chứa nhiều chất dinh dưỡng và ít calo, dễ tạo cảm giác no. Chuối và sữa chua có thể tạo cảm giác no mạnh trong điều kiện ít calo, giảm lượng thức ăn, làm ẩm và thông ruột, giải độc và giảm cân. Thay thế sữa chua và chuối cho bữa tối, bổ dưỡng và tốt cho sức khỏe!

Ăn sữa chua với 4 loại thực phẩm sau, không những giúp bạn giảm cân nhanh chóng mà còn đẹp da, tốt cho cơ thể - Ảnh 2
Chuối có nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất có lợi, ăn kèm chuối với sữa tươi giảm béo rất tốt và thúc đẩy quá trình bài tiết

3. Sữa chua + dưa chuột: làm trắng da

Dưa chuột rất giàu vitamin E có tác dụng làm trắng sáng da, kéo dài tuổi thọ và chống lão hóa. Ăn dưa chuột và sữa chua cùng nhau có thể giúp cho làn da của bạn trắng sáng và mịn màng không tỳ vết.

Ăn sữa chua với 4 loại thực phẩm sau, không những giúp bạn giảm cân nhanh chóng mà còn đẹp da, tốt cho cơ thể - Ảnh 3
Dưa leo rất giàu nước, vitamin, ít calo và không chứa chất béo. Kết hợp cùng sữa chua giúp tăng khả năng trao đổi chất, đẩy lùi chất béo thải ra ngoài cơ thể. Ngoài tác dụng giảm cân thì hỗn hợp này còn làm đẹp da hoàn hảo

4. Sữa chua + trà xanh: thon gọn bụng và chống bức xạ

Ăn sữa chua với 4 loại thực phẩm sau, không những giúp bạn giảm cân nhanh chóng mà còn đẹp da, tốt cho cơ thể - Ảnh 4
Kết hợp trà xanh với sữa chua giúp thúc đẩy quá trình bài tiết, trị táo bón, đặc biệt trong trà xanh có chất EGCG giúp hạn chế hấp thụ chất béo rất tốt cho quá trình giảm cân

Việc uống sữa chua trà xanh sẽ có tác dụng giải độc, giảm táo bón, ngăn ngừa hình thành mỡ bụng và chống bức xạ hiệu quả. Những người muốn hết béo bụng có thể tham khảo thêm món sữa chua trà xanh vào thực đơn hằng ngày. Cách làm vô cũng đơn giản, bạn chỉ cần cho khoảng 10 gam bột trà xanh vào 200 gam sữa chua, khuấy đều, cho vào ly và thưởng thức. Uống sữa chua thế này chẳng may mà giảm được chục cân thì lại trẻ ra đấy! Bạn có biết không?

Ăn cà chua mỗi ngày rất tốt cho cơ thể nhưng bạn cần đặc biệt lưu ý những điều này để tránh bị phản tác dụng nhé!

Ăn cà chua mỗi ngày rất tốt cho cơ thể nhưng bạn cần đặc biệt lưu ý những điều này để tránh bị phản tác dụng nhé!

Cà chua thường phát triển từ 1 đến 3 mét chiều cao, có những cây thân mềm bò trên mặt đất hoặc dây leo trên thân cây khác. Họ cây này là một loại cây lâu năm trong môi trường sống bản địa của nó, nhưng nay nó được trồng như một loại cây hàng năm ở các vùng khí hậu ôn đới và nhiệt đới. Quả mọng hình tròn hoặc gần giống hình cầu, nhiều thịt và mọng nước, hạt màu vàng, ra hoa và kết trái vào mùa hè và mùa thu.

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