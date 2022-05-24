Ăn cà chua mỗi ngày rất tốt cho cơ thể nhưng bạn cần đặc biệt lưu ý những điều này để tránh bị phản tác dụng nhé!

Quả cà chua rất giàu chất dinh dưỡng và có hương vị đặc biệt. Phần ăn được của cà chua là phần mọng nước. Theo hình dạng của quả có thể chia thành tròn, thuôn, thuôn và nhọn, theo màu sắc vỏ có màu đỏ, hồng, đỏ cam và vàng.

Cà chua có nguồn gốc từ Nam Mỹ và được trồng rộng rãi ở miền bắc và miền nam Trung Quốc. Quả cà chua rất giàu chất dinh dưỡng và có hương vị đặc trưng. Có thể ăn sống, nấu chín, chế biến dưới dạng tương cà, nước trái cây hoặc đóng hộp nguyên chất.

Cà chua đỏ, có màu đỏ rực, nhìn chung có dạng hình cầu hơi lồi, rốn nhỏ, thịt dày, vị ngọt, hương vị thơm ngon, có thể ăn sống hoặc nấu chín, cũng có thể chế biến thành nước sốt cà chua. và nước ép cà chua. Cà chua hồng, quả màu hồng tươi, gần giống hình cầu, rốn nhỏ, bề mặt quả nhẵn, vị chua ngọt vừa phải, chất lượng tốt. Cà chua màu vàng, quả to màu vàng nhạt, hình cầu, thịt dày, vị bùi và có cát, thích hợp cho khi ăn chín.

Theo nghiên cứu của các chuyên gia dinh dưỡng: Ăn 50 gam đến 100 gam cà chua tươi mỗi ngày có thể đáp ứng nhu cầu của cơ thể con người về một số loại vitamin và khoáng chất. Cà chua có chứa "lycopene", có tác dụng ức chế vi khuẩn; axit malic, axit xitric và đường có trong cà chua có thể giúp tiêu hóa.

Chức năng chữa bệnh:

Cà chua có chức năng bồi bổ cơ thể và làm dịu cơn khát, làm mạnh dạ dày và tiêu hóa thức ăn, thanh nhiệt giải nhiệt mùa hè, bổ thận, lợi tiểu, ... và có thể chữa các bệnh như sốt, khát nước, chán ăn, và nội nhiệt của cái nóng mùa hè. Ngoài ra còn có có tác dụng cầm máu, điều hòa huyết áp, hạ cholesterol đáng kể, đặc biệt có tác dụng chữa bệnh máu khó đông và bệnh phong.

Chất dinh dưỡng chính trong cà chua là vitamin, trong đó quan trọng và dồi dào nhất là lycopene, một loại caroten. Các nhà khoa học đã đạt được nhiều bước đột phá mới trong việc nghiên cứu tác dụng đối với sức khỏe của lycopene, được chứng minh bao gồm: khả năng chống oxy hóa độc đáo, có thể quét các gốc tự do trong cơ thể con người gây ra lão hóa và bệnh tật, ngăn ngừa sự xuất hiện của bệnh tim mạch, ngăn ngừa tuyến tiền liệt tuyến. Ngoài ra còn có thể làm giảm hiệu quả nguy cơ ung thư tuyến tụy, ung thư trực tràng, ung thư thanh quản, ung thư vú và các bệnh ung thư khác.

Nghiên cứu y học hiện đại cho thấy, nhu cầu vitamin C của bệnh nhân ung thư tăng lên đáng kể và cà chua rất giàu vitamin C nên được coi là lựa chọn hàng đầu để chống lại bệnh ung thư

Những điều cần lưu ý:

1. Đối với phụ nữ tỳ vị hư nhược, đang trong thời kỳ kinh nguyệt nên hạn chế ăn cà chua sống. Tuy nhiên nếu cơ thể bạn khỏe mạnh, bạn vẫn có thể ăn cà chua như một loại trái cây để bổ sung vitamin C, hoặc giải nhiệt mùa hè giữa mùa hè thì nên ăn sống sẽ tốt hơn.

2. Không nên ăn khi bụng đói, khi đói sẽ tăng tiết acid dịch vị thêm vào đó một chất hóa học nào đó có trong cà chua kết hợp với acid dịch vị dễ tạo thành các cục không tan trong nước, gây đau bụng, chướng bụng, đau dạ dày.

3. Không nên ăn những quả cà chua còn xanh non vì chúng có chứa chất độc solanin. Nếu ăn cà chua xanh chưa chín sẽ có cảm giác đắng, ăn nhiều có thể dẫn đến ngộ độc, chóng mặt, buồn nôn, khó chịu, nôn mửa, mệt mỏi toàn thân, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

4. Không nên đun ở nhiệt độ cao trong thời gian dài, vì lượng lycopene trong cà chua dễ bị phân hủy khi gặp nhiệt độ cao, mất tác dụng chăm sóc sức khỏe. Do đó, nên tránh đun ở nhiệt độ cao kéo dài khi chế biến.

Cà chua càng đỏ thì dinh dưỡng càng cao, khi nấu chín sẽ dễ hấp thu dinh dưỡng hơn là ăn sống

Cà chua là nguồn thực phẩm tự nhiên cung cấp vitamin C. Ăn 1-2 quả cà chua mỗi ngày có thể tăng cường sự linh hoạt của mạch máu, cầm máu nướu răng, tăng cường khả năng chống ung thư, rất có lợi cho bệnh nhân cao huyết áp và bệnh tim.

Tuy nhiên việc ăn cà chua trước bữa ăn dễ làm tăng axit trong dạ dày, từ đó gây ra chứng ợ nóng, đau bụng và các triệu chứng khó chịu khác. Nhưng chúng ta lại có thể ăn cà chua sau bữa ăn, vì khi đó lượng axit trong dạ dày đã được trộn lẫn với thức ăn nên độ chua trong dạ dày sẽ giảm đi, và có thể tránh được các triệu chứng này.