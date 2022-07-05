Liệu vitamin C và vitamin E thực sự có tác dụng làm mờ vết nám hay đó chỉ là tin đồn?

Chăm sóc da 05/07/2022 12:15

Có bằng chứng nào chứng minh rằng vitamin C có thể làm sáng và mờ các vết nám không? Tại sao một số người nói rằng vitamin E cũng có chức năng làm mờ vết nám? Hôm nay chúng ta cùng khám phá liệu vitamin C và vitamin E có tác dụng làm mờ vết nám không nhé!

Nám da và tàn nhang chắc hẳn là nỗi ám ảnh của rất nhiều chị em phụ nữ khi bắt đầu bước sang độ tuổi 30 hoặc sau khi sinh. Sự suy giảm nồng độ estrogen trong cơ thể không chỉ làm ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn ảnh hưởng đến nhan sắc của phái đẹp. Để trị nám hoàn toàn là điều không thể vì sắc tố melanin nằm sâu dưới bề mặt da, vì vậy chỉ có thể dùng các biện pháp để ngăn ngừa sự hình thành các vết nám khi chúng chưa xuất hiện hoặc làm mờ các vết thâm nám đã có sẵn.

Liệu vitamin C và vitamin E thực sự có tác dụng làm mờ vết nám hay đó chỉ là tin đồn? - Ảnh 1

Nám da là tình trạng tăng sắc tố da da tăng lượng melanin dưới biểu bì da tạo nên những chấm tròn nhỏ màu nâu nhạt hoặc đen ở hai bên má, đôi khi là cả mặt, gây mất thẩm mỹ

Vitamin C và Vitamin E có thực sự làm mờ vết nám?

Đầu tiên, hãy nói về vitamin C, một loại vitamin rất quen thuộc với nhiều người, đặc biệt là chị em phụ nữ chúng ta. Vitamin C có ý nghĩa rất lớn đối với cơ thể con người, tuy nhiên cơ thể con người không thể tự sản xuất ra vitamin C mà chỉ có thể hấp thụ nó thông qua chế độ ăn uống.

Vitamin C giúp cơ thể tổng hợp kháng thể và thúc đẩy quá trình hấp thụ các nguyên tố sắt. Nó cũng có đặc tính chống oxy hóa, chống lại các gốc tự do, ức chế sự hình thành của tyrosinase, đồng thời có tác dụng làm trắng da và làm mờ các vết thâm sạm. Mặc dù vitamin C có thể làm mờ các vết nám, thế nhưng nó sẽ không thực sự an toàn nếu bạn quá lạm dụng vào nó. Dùng một lượng lớn vitamin C có thể gây tiêu chảy, khó chịu ở dạ dày và các vấn đề khác, vì vậy bạn nên cẩn thận khi muốn sử dụng vitamin C khi muốn làm mờ các vết nám.

Liệu vitamin C và vitamin E thực sự có tác dụng làm mờ vết nám hay đó chỉ là tin đồn? - Ảnh 2
Vitamin C là một trong 13 loại Vitamin thiết yếu đối với cơ thể, có vai trò quan trọng trong quá trình sinh tổng hợp collagen, thúc loại vitamin này từ thực phẩm hàng ngày hoặc sản phẩm tổng hợp phù hợp với nhu cầu của cơ thể

Tiếp theo là vitamin E. Vitamin E cũng có thể làm sáng da và làm mờ các vết nám tương tự như vitamin C. Đây là một loại vitamin tan trong chất béo, ngoài việc bổ sung bằng đường uống, bạn cũng có thể dùng vitamin E để đắp mặt nạ do vitamin E là dạng vitamin tan trong dầu và có khả năng thẩm thấu vào lớp biểu bì da. Có thể kết hợp vitamin E với các nguyên liệu làm đẹp khác để tăng hiệu quả.

Việc sử dụng vitamin E bằng đường uống có thể cải thiện tình trạng nám da và cài thiện sắc tố da do viêm. Đồng thời việc dùng để bôi ngoài da cũng có thể cải thiện sắc tố da một cách hiệu quả. Điều này là do vitamin E có tác dụng oxy hóa khử, đồng thời có thể thúc đẩy quá trình vận chuyển các chất dinh dưỡng bên trong cơ thể và thúc đẩy quá trình trao đổi chất, có lợi cho việc thải độc tố ra khỏi da nên có thể làm mờ các vết nám và làm trắng da. Tuy nhiên, việc chỉ dùng vitamin E để làm sáng các vết nám sẽ có hiệu quả chậm. Vì vậy, bạn nên kết hợp sử dụng nó cùng với vitamin C để có thể đẩy nhanh quá trình làm sáng da.

Liệu vitamin C và vitamin E thực sự có tác dụng làm mờ vết nám hay đó chỉ là tin đồn? - Ảnh 3

Để trị nám bằng vitamin E có 2 cách: bôi trực tiếp lên vùng da bị nám hoặc bổ sung từ bên trong bằng đường uống. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả tốt nhất, hãy bổ sung vitamin E cả từ bên trong lẫn bên ngoài

Thực tế, ngoài vitamin C và vitamin E, họ nhà vitamin B cũng có tác dụng trị tàn nhang nhất định, chị em nào muốn xóa tàn nhang thì có kham thảo thể thử nhé. Mặc dù vitamin thực sự có thể làm mờ các vết nám. Thế nhưng đối với các vết tàn nhang, nám, đốm nắng, hoặc các vết kết hợp lâu năm thì hiệu quả làm sáng của hai loại vitamin này có thể sẽ bị hạn chế. Vì thế, tôi có một lời khuyên cho bạn là nên lựa chọn sản phẩm trị nám phù hợp với thể trạng da của mình, sau đó hãy sử dụng chúng một cách khoa học và thường xuyên. Ngoài ra, bạn cũng có thể đồng thời sử dụng kết hợp cả vitamin C và vitamin E để làm sáng vết nám một cách an toàn, nahnh chóng mà vẫn hiệu quả bạn nhé!

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