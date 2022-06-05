Ăn một quả chuối mỗi ngày trong vòng một tháng, những thay đổi trên cơ thể bạn sẽ khiến bạn cảm thấy "bất ngờ"

Sức khỏe 05/06/2022 13:04

Chuối được xem là một loại trái cây khoái khẩu của rất nhiều người. Ngoài ra, loại quả này còn rất được với các vận động viên thể dục, thể thao cường độ cao ưa chuộng. Vậy những lợi ích mà loại quả này mang đến cho cơ thể con người là gì?

Ăn một quả chuối mỗi ngày trong vòng một tháng, những thay đổi trên cơ thể bạn sẽ khiến bạn cảm thấy 'bất ngờ' - Ảnh 1
Chuối thường được gọi là thực phẩm hoàn hảo cho các vận động viên nhờ hàm lượng khoáng chất và carbs dễ tiêu hóa

Chuối là một trong những loại cây lương thực quan trọng nhất trên hành tinh. Đây là loại thực vật thuộc họ Musa có nguồn gốc từ Đông Nam Á và được trồng nhiều ở các khu vực ấm áp. Chuối là một nguồn chất xơ lành mạnh, giàu kali, vitamin B6, vitamin C, chất chống oxy hóa và các phytonutrients.

1. Ngăn ngừa và kiểm soát huyết áp

Ăn một quả chuối mỗi ngày trong vòng một tháng, những thay đổi trên cơ thể bạn sẽ khiến bạn cảm thấy 'bất ngờ' - Ảnh 2
Chuối được xem là "thuốc quý" giúp hạ huyết áp

Một trong những tác dụng nổi bật của chuối là giúp ngăn ngừa bệnh cao huyết áp. Loại trái cây này rất giàu kali, rất hữu ích cho việc giảm lượng cholesterol trong cơ thể. Vì vậy, những bệnh nhân cao huyết áp nên kiên trì sử dụng chuối mỗi ngày, vì chuối có tác dụng giảm hàm lượng cholesterol hiệu quả, đồng thời chứa ít natri nên sẽ không gây ra tình trạng tăng huyết áp đột ngột.

2. Ngăn ngừa các bệnh về tim mạch

Ăn một quả chuối mỗi ngày trong vòng một tháng, những thay đổi trên cơ thể bạn sẽ khiến bạn cảm thấy 'bất ngờ' - Ảnh 3
Với hàm lượng chất dinh dưỡng dồi dào, chuối là loại trái cây phổ biến, giá thành rẻ nhưng lại mang tới rất nhiều lợi ích cho con người

Khi thiếu kali, cơ thể sẽ xảy ra hiện tượng nhịp tim không đều, nhịp tim nhanh, tụt huyết áp,... Khi đó, chuối sẽ bắt đầu phát huy tác dụng của mình. Một quả chuối cỡ 118g có đến chứa 9% RDI kali. Chế độ ăn giàu kali giúp giảm huyết áp. Những người tiêu thụ nhiều kali có ít nguy cơ mắc bệnh tim hơn so với người ít tiêu thụ dưỡng chất này. Hơn nữa, chuối chứa một lượng vừa đủ magie, đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng đối với sức khỏe tim mạch.

3. Cải thiện tâm trạng

Ngoài ra, bạn sẽ bất ngờ khi biết rằng loại quả này được mệnh danh là "happy food" giúp tâm trạng trở nên tốt hơn, hạn chế tình trạng stress, trầm cảm hiệu quả.

Ăn một quả chuối mỗi ngày trong vòng một tháng, những thay đổi trên cơ thể bạn sẽ khiến bạn cảm thấy 'bất ngờ' - Ảnh 4

Điều này là nhờ lượng hợp chất tryptophan dồi dào. Khi kết hợp với vitamin B có sẵn trong chuối, tryptophan sẽ biến đổi thành serotonin - hormone hạnh phúc giúp chúng ta cảm thấy thoải mái, bình tĩnh và thậm chí giảm cảm giác đau đớn. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc thiếu hụt serotonin có thể là nguyên nhân dẫn tới trầm cảm. Chính vì vậy thay vì sử dụng thuốc trầm cảm chứa serotonin, bạn có thể ăn chuối để bổ sung hormone này cho cơ thể một cách tự nhiên và an toàn nhất.

4. Kiểm soát giấc ngủ

Ăn một quả chuối mỗi ngày trong vòng một tháng, những thay đổi trên cơ thể bạn sẽ khiến bạn cảm thấy 'bất ngờ' - Ảnh 5
McKenzie Hyde, chuyên gia khoa học giấc ngủ thuộc Trường Y khoa Harvard , giải thích: "Các chất điện giải, magie và kali có trong chuối làm giãn cơ, giúp cơ thể và tâm trí ở trạng thái thoải mái cần thiết cho một đêm ngon giấc".

Chuối chứa nhiều magie tự nhiên có tác dụng làm giãn cơ, thư giãn toàn bộ cơ thể, giảm chứng mất ngủ và mộng mị, thúc đẩy giấc ngủ và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Ngoài ra, nó cũng đóng vai trò trong việc điều chỉnh nhiệt độ cơ thể và giấc ngủ.

Tuy nhiên những người bị đau dạ dày không nên ăn quá nhiều chuối, vì nếu ăn quá nhiều trong thời gian dài có thể gây nguy cơ ngộ độc cấp các vitamin và khoáng chất, làm tăng kali máu, suy yếu cơ, tê liệt tạm thời và nhịp tim bất thường... Ngoài ra, người suy thận không được ăn chuối vì hàm lượng đường trong chuối cao, có thể khiến cho tuần hoàn máu giảm chậm xuống, việc trao đổi chất kém khiến cho bệnh tình nặng thêm.

3 loại thực phẩm tuyệt đối không nên ăn vào buổi sáng khi bụng rỗng

3 loại thực phẩm tuyệt đối không nên ăn vào buổi sáng khi bụng rỗng

Thực phẩm được xem là một phần rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta, không thể thiếu ba bữa ăn trong ngày. Đặc biệt là bữa sáng vì buổi sáng là thời điểm hấp thụ chất dinh dưỡng tốt nhất nên bữa sáng phải đủ chất dinh dưỡng, không được ăn uống bừa bãi, nếu không sẽ rất nguy hại. Tuy nhiên có ba loại thực phẩm bạn không nên ăn vào bữa sáng, vì sẽ gây ra những hại cho sức khỏe.

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