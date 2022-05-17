Bốn loại thực phẩm thường thấy trong siêu thị: Ăn nhiều sẽ giúp đẹp da và chăm sóc sức khỏe, giữ ấm cho cơ thể

Ở Trung Quốc, dưa lưới thường được nhắc đến là một loại trái cây mùa hè giải nhiệt , thanh mát, thơm ngon, giá rẻ và rất được yêu thích. Dưa lưới được trồng rộng rãi trên khắp Trung Quốc và cũng được trồng rộng rãi ở các vùng ôn đới, nhiệt đới trên thế giới. Trong dưa gang không những đến có 95% nước, glucid, lipit mà còn dồi dào vitamin C, các vitamin như A, B và các chất dinh dưỡng phong phú khác. Có tác dụng chữa bệnh tốt đối với bệnh sốt cao truyền nhiễm, khát nước,...

Trong nấm mèo rất giàu xenluloza và chất xơ đặc biệt có tác dụng thúc đẩy nhu động đường tiêu hóa, thúc đẩy quá trình bài tiết cấc chất béo trong ruột, giảm hấp thu chất béo trong thức ăn nên có vai trò giảm cân. Trong nấm đen còn có chất giống như axit nucleic, có thể làm giảm lượng cholesterol và triglyceride trong máu, giảm xơ cứng động mạch, có lợi cho bệnh nhân tim mạch vành và xơ cứng động mạch. Thành phần lexithin có trong cơ thể có thể biến chất béo thành trạng thái chất béo lỏng trong cơ thể, có lợi cho quá trình tiêu hao chất béo trong cơ thể, từ đó phân phối chất béo hợp lý và thân hình cân đối. Đây được coi là thực phẩm tốt cho sắc đẹp và thể lực.

Cần tây

Lá cần tây và thân cây cần tây rất giàu chất xơ, có thể tăng tốc độ nhu động ruột, thúc đẩy quá trình tiêu hóa của dạ dày, thường làm ẩm phân và ngăn ngừa táo bón.

Ngoài ra, một số thành phần trong cần tây còn có tác dụng chống oxy hóa và chống ung thư, ăn thường xuyên có thể giúp cơ thể bài tiết chất độc và chất thải, lượng kali trong lá cần tây cũng có tác dụng lợi tiểu rất tốt. Vì lá cần tây có một số thành phần kiềm nhất định, thành phần này có thể làm dịu thần kinh rất tốt, giúp cơ thể giảm căng thẳng và loại bỏ mệt mỏi, đặc biệt đối với những người có tâm trạng thất thường. Ngoài ra bạn cũng có thể ăn lá cần tây thường xuyên để giúp ổn định tâm trạng của bạn. Khi Thời tiết nóng nực, việc ăn cần tây thường xuyên cũng có tác dụng thanh nhiệt, giải độc.

Chà là

Một lượng lớn các chất dinh dưỡng có trong cây chà là có thể ngăn chặn cơn đói. Bản thân dinh dưỡng của quả chà là đã có thể đáp ứng nhu cầu của cơ thể, đồng thời nó cũng có thể kích thích dạ dày, từ đó tiêu thụ một lượng lớn calo để đạt được mục đích giảm cân. Quả chà là có tác dụng thanh nhiệt, tác dụng giải độc của quả chà là sẽ làm sạch độc tố và kim loại nặng trong gan, đồng thời thải máu tử cung, ngăn ngừa ung thư cổ tử cung, dưỡng huyết, dưỡng khí, dưỡng nhan, kéo dài tuổi thọ. Ngoài ra, uống nước ép chà là cũng có thể điều trị viêm amidan và cảm lạnh, sốt.